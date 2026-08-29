Погибли дети, много раненых: РФ с утра атакует Киев и область, что известно

Российская атака унесла жизни двух детей. Власти сообщили о последствиях ударов в Киеве и Бориспольском районе.

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Что известно о последствиях удара по Киеву / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Ключевые факты:

В Киеве погибла 2-летняя девочка, ещё пятеро пострадали

В Бориспольском районе погибла 14-летняя девочка

Утренняя российская атака унесла жизни двух детей в Киеве и Киевской области. В столице погибла двухлетняя девочка, еще пять человек пострадали, а в Бориспольском районе погибла 14-летняя девочка. Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

видео дня

"Умерла двухлетняя девочка, раненная на Оболони в результате падения вражеского БПЛА. В столице с утра сегодня пострадали 5 человек. Четырем из них медики оказали помощь на месте. Одну раненую - 18-летнюю девушку - госпитализировали", - сообщил Кличко.

Ранее мэр Киева сообщал, что на Оболони российский беспилотник упал на открытой территории, повредив помещение кафе поблизости. Именно в этом районе медики оказывали помощь ребенку.

Утренняя атака также привела к разрушениям и возгораниям в нескольких районах столицы. В Голосеевском районе спасатели ликвидируют пожар на крыше складского здания, где, по предварительным данным, обошлось без жертв.

"В Святошинском районе ликвидировали возгорание в квартире на 9-м этаже жилого дома, произошедшее в результате падения обломков БПЛА. Пострадавших нет", - сообщил мэр Киева.

В Подольском районе зафиксировали несколько мест падения и попадания дронов в зоне нежилой застройки. На одном из участков к работе привлекли экстренные службы.

Между тем смертельные последствия российского удара зафиксировали и в Киевской области. В Бориспольском районе погибла 14-летняя девочка, также есть другие пострадавшие и поврежденные гражданские объекты.

"Сегодня утром в Бориспольском районе в результате атаки вражеских БПЛА погибла 14-летняя девочка. К сожалению, в Бориспольском районе также есть пострадавшие и поврежденные гражданские объекты. Работаем над ликвидацией последствий атаки и помогаем людям", - сообщил Ткаченко.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Белогородский сельский голова Антон Овсиенко сообщил о попадании в склады "Новой почты" под Киевом. Он отметил, что попадания по складам "Новой почты" сопровождались повторными ударами и задымлением.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что под удар попал торговый центр "Эпицентр" в Запорожье. Он отметил, что здание повреждено, и на месте попадания работали экстренные службы. По предварительным данным, сначала один человек нуждался в медицинской помощи, а впоследствии число раненых возросло до четырёх.

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о массированном ударе по югу Одесской области, в результате которого погиб один человек. Он добавил, что уничтожено пять грузовиков с зерном и еще три грузовика повреждены. Воздушные силы сообщили, что по состоянию на утро было сбито или подавлено 233 вражеских БПЛА и зафиксированы прилеты в 15 локациях.

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О персоне: Виталий Кличко Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Мэр Киева с 5 июня 2014 года. Председатель Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Профессиональный боксер, выступавший в тяжелом весе, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.

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