Максимальный уровень опасности: США обновили рекомендации для поездок в Украину

Главное:
- Госдеп США сохранил для Украины 4-й уровень опасности
- Дипломатам ограничили передвижение и запретили въезд семей
- Гражданам США советуют иметь собственный план эвакуации
Посольство США усилило ограничения для дипломатов и призывает американцев не ездить в Украину. Об этом говорится на сайте Госдепартамента США.
Госдепартамент оставил для Украины максимальный, 4-й уровень опасности - "Не путешествовать" (Do Not Travel).
Американских граждан предупредили, что российским ракетным атакам и атакам беспилотников подвергаются не только прифронтовые территории Украины.
Ситуация с безопасностью может быстро меняться, поэтому американцам советуют быть готовыми покинуть опасную территорию практически без предупреждения, реагировать на воздушные тревоги и знать расположение ближайших укрытий.
Гражданам США настоятельно рекомендуют рассчитывать на собственное планирование и заранее иметь план выезда, не полагаясь на помощь правительства.
Американскому персоналу ограничили передвижение. Для выезда за пределы Киева необходимо специальное разрешение, а членам семей госслужащих въезд в Украину полностью запрещен.
Несмотря на ситуацию безопасности, посольство США в Киеве продолжает работать.
Угроза ракетного обстрела в течении ближайших 48 часов - что известно
Основной целью нового удара российских агрессоров может стать Киев.
Повышенная угроза ракетного обстрела сохраняется в течении ближайших 48 часов.
Подчеркивается, что в ходе массированного удара по Украине РФ может применить до 25 ракет.
"Высокая вероятность обстрела Киева и области в ближайшие 48 часов. Об этом разведсообщество США предупредило власти Украины. Оценка количества ракет - до 25", - сказано в сообщении.
Атака РФ на Украину - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 29 августа российская оккупационная армия атаковала Киев и область дронами. Есть разрушения и пострадавшие.
В Святошинском районе российская атака вызвала пожар в одной из квартир на 9-м этаже девятиэтажного жилого дома. Также произошло разрушение перекрытия между квартирой и кровлей на ориентировочной площади 3 кв. м.
Также в Святошинском районе зафиксированы повреждения в частном секторе. Двое жителей частного дома обратились за медицинской помощью к медикам скорой. Госпитализация им не потребовалась.
Утром в субботу мэр столицы Виталий Кличко предупредил о движении новой группы БПЛА - российская атака продолжается.
Напомним, пять человек пострадали в результате атаки РФ на предприятие в селе Мила Бучанского района Киевской области, где после падения или попадания беспилотника возник масштабный пожар и началась детонация.
Утром 29 августа в селе Мила продолжается ликвидация последствий. Очевидцы сообщают, что густой дым виден из многих районов столицы.
Из зоны опасности эвакуировали более 200 человек. Известно о 6 пострадавших и погибших (точное количество уточняется).
Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что "ужасная трагедия в Вишневом не стала уроком", назвав произошедшее халатностью на 5-м году войны и потребовав от правоохранителей "мгновенной и строгой реакции".
Офис генпрокурора уже начал расследование по фактам ведения агрессивной войны и возможной служебной халатности (ст. 367 УК Украины).
Напомним, российская оккупационная армия массированно атаковала юг Одесской области. Один человек погиб, еще трое - пострадали. Об этом утром 29 августа сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. В результате атаки огнем полностью уничтожены пять грузовых автомобилей с зерном, еще три грузовика повреждены.
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Об источнике: Государственный департамент США
Государственный департамент США - министерство иностранных дел США, возглавляемое Государственным секретарем. Государственный департамент США был создан в 1789. Первым госсекретарем США стал Томас Джефферсон, пишет Википедия.
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