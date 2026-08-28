Тест на IQ: нужно найти число 79 среди 76 за 12 секунд

Эта головоломка заставит вас внимательно присмотреться к каждой цифре, ведь среди десятков одинаковых чисел спрятался один необычный символ.

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Нужно найти число 79 среди 76 / Фото: Jagran josh

Оптические головоломки помогают проверить внимательность, концентрацию и способность быстро замечать мельчайшие детали. На этот раз задача может показаться простой, однако найти правильный ответ окажется сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Как пишет The Sun, среди множества одинаковых чисел 76 спряталось одно нечетное число - 79. На его поиски предлагается потратить не более 12 секунд.

На первый взгляд изображение кажется абсолютно однородным. На нём многократно повторяется число 76, поэтому мозг быстро привыкает к одинаковому узору и перестаёт внимательно анализировать каждый отдельный символ.

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Нужно найти число 79 среди 76 за 12 секунд / Фото: Jagran josh

Для начала установите таймер на 12 секунд и внимательно посмотрите на картинку. Старайтесь не просто просматривать строки одну за другой, а обращать внимание на каждую цифру, ведь спрятанный символ отличается лишь одной деталью.

Авторы головоломки советуют не зацикливаться на определенном направлении поиска. Можно двигаться по изображению слева направо, сверху вниз или хаотично переводить взгляд между разными участками.

Если вам удалось найти нечетное число за 12 секунд, это может свидетельствовать о хорошей внимательности и способности быстро обрабатывать большое количество визуальной информации. Однако подобные головоломки не являются научным способом определения IQ, а скорее интересным развлечением и тренировкой концентрации.

Ответ на головоломку / Фото: Jagran josh

Если вам не удалось сразу заметить правильное число, не спешите расстраиваться. Из-за большого количества одинаковых символов мозг может автоматически воспринимать их как единый узор. Именно поэтому поиск неожиданного элемента занимает больше времени.

Регулярное решение подобных головоломок может быть полезно в качестве интеллектуального развлечения: такие задачи заставляют концентрироваться, анализировать детали и быстро переключать внимание.

Ранее Главред рассказывал о других оптических головоломках, в одной из которых нужно было найти пингвина среди туканов за 12 секунд.

Также можно проверить свою внимательность в головоломке, где нужно найти помидор среди вишен за 7 секунд.

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Об источнике: The Sun The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.

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