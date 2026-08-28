Тест на IQ: нужно найти трех лисиц среди красных панд за 12 секунд

Тесты на внимательность - это простой способ проверить наблюдательность и способность быстро находить спрятанные объекты.

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Нужно найти лисиц среди красных пан / Фото: Dudolf

Оптические головоломки помогают проверить внимательность, наблюдательность и скорость восприятия информации. На первый взгляд изображение может показаться обычным, однако среди большого количества похожих объектов спрятаны детали, которые нужно заметить как можно быстрее.

Как пишет The Sun, в этой головоломке нужно найти трех лисиц, спрятанных среди красных панд. На выполнение задания дается всего 12 секунд.

На изображении много красных панд, которые выглядят одинаково, поэтому лисиц нелегко заметить. Они спрятаны так, чтобы слиться с общим рисунком и заставить внимательнее присматриваться к каждому участку картинки.

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Для начала установите таймер на 12 секунд и попробуйте найти всех трёх лис. Не спешите хаотично перемещать взгляд - внимательно проверяйте изображение участок за участком.

Нужно найти три лисы среди красных панд за 12 секунд / Фото: Dudolf

Если вам не удалось найти всех лисиц за отведенное время, не расстраивайтесь. Подобные задания специально созданы так, чтобы спрятанные объекты было сложно заметить среди большого количества похожих деталей.

В то же время подобные головоломки не являются научным тестом на IQ или остроту зрения. Это, прежде всего, развлечение, которое помогает тренировать концентрацию, внимательность и способность быстро находить нужные объекты.

Ответ на головоломку / Фото: Dudolf

Ранее Главред рассказывал о других оптических головоломках, в одной из которых нужно было найти число 78 среди 70 за 7 секунд.

Также можно проверить свою наблюдательность в головоломке, где нужно было найти 3 отличия на картинке с девочкой рядом с пирамидой за 43 секунды.

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Об источнике: The Sun The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.

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