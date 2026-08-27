Котлеты получатся невероятно сочными: какой секретный ингредиент нужно добавить

Читайте в материале:
- Как сделать котлеты сочными
- Что добавить в фарш для нежности
- Как приготовить сочные и ароматные котлеты
Котлеты давно стали классикой украинской кухни. Это блюдо, которое готовят и в будни, и по праздникам, ведь оно сочетается с любым гарниром - от картофеля до гречки.
Чтобы котлеты были не просто сытными, но и нежными и сочными, Главред со ссылкой на Телеграф расскажет о нескольких проверенных кулинарных приёмах.
Какое мясо выбрать
Основой для котлет является фарш. Рекомендуем сочетать свинину и говядину - так получается оптимальный баланс жира и мяса. Если же вы готовите из курицы или индейки, стоит брать именно бедра, ведь грудка слишком сухая и не придаёт нужной сочности.
Что добавить в фарш, чтобы котлеты получились сочными
Лук
Лук придает котлетам не только вкус, но и влагу. Его лучше натереть на мелкой терке или измельчить в блендере. В таком виде он отдает больше сока и делает фарш нежнее.
Хлеб или молоко для пышности
Еще один секрет - замоченный в воде или молоке черствый хлеб. Он удерживает мясной сок внутри котлеты во время обжаривания, благодаря чему блюдо получается мягким и пышным.
Лед или ледяная вода
Опытные хозяйки советуют добавлять в фарш несколько ложек ледяной воды или даже колотый лёд. Это помогает сохранить влагу и делает котлеты особенно сочными.
Масло
Небольшой кусочек замороженного сливочного масла, спрятанный внутри котлеты, во время жарки тает и придает блюду нежную текстуру. Это простой приём, который превращает обычное блюдо в настоящий кулинарный шедевр.
Смотрите видео о том, как приготовить сочные куриные котлеты:
@anny.cooking Вкусные куриные котлеты ? ⏳время приготовления 40 минут ⠀ ?Ингредиенты: 500–600 г куриного фарша 1/4 батона(с корочкой или без) 1 средняя морковь 1 средняя луковица 1 яйцо 2–3 зубчика чеснока соль, перец, орегано, растительное масло + 1 ст. л. панировочных сухарей, если фарш слишком влажный ⠀ ?Приготовление: ▪️Хлеб замачиваем в воде или молоке ▪️Морковь, чеснок и лук натираем на терке. ▪️Хлеб максимально отжимаем от воды/молока. ▪️Смешиваем всё вместе: фарш, хлеб, морковь, лук, чеснок, яйцо, солим, перчим по вкусу и добавляем щедрую щепотку орегано ▪️Формируем котлеты и жарим на умеренном огне. 1 котлета = 1/2 ст. л. фарша. Смочите руки водой, так будет легче формировать котлеты. Приятного аппетита! #котлеты#куриныекотлеты#рецептыукраина#фудблогукраина#вкусно#ужин#рецепткотлет♬ Little Things - Adrián Berenguer
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Об источнике: Телеграф
Телеграф - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, сообщает Википедия.
"Телеграф" охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.
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