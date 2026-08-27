Солнце атакует Землю — учёные предупреждают о геомагнитном шторме

Магнитная буря ожидается 28 августа и может достичь уровня G2. Рассказываем, когда прогнозируется пик активности и какова будет ситуация 29–30 августа.

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магнитная буря / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Когда ожидается пик магнитной бури

Каким будет уровень геомагнитной активности

Повлияет ли буря на технику и самочувствие

В конце августа ожидается значительное усиление геомагнитной активности, которое может вызвать сбои в работе технических систем и повлиять на околоземное пространство. Главред расскажет об этом подробнее.

Согласно официальному сообщению Центра прогнозирования космической погоды NOAA по состоянию на 26 августа, причинами геомагнитных возмущений являются высокоскоростной поток солнечного ветра из корональной дыры и ожидаемое прибытие корональных выбросов массы, которые покинули Солнце 25 августа.

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Пик геомагнитной активности: 28 августа

Наиболее неспокойным днём станет 28 августа. По прогнозам специалистов, индекс Kp в этот период может достичь отметки 5,67, что соответствует умеренной магнитной буре уровня G2. По киевскому времени наиболее активный период придется на ночь и утро 28 августа.

Прогноз геомагнитной активности на 28–30 августа

28 августа - самый неспокойный день, умеренная магнитная буря уровня G2, Kp до 5,67.

29 августа - постепенное ослабление геомагнитных возмущений, Kp около 3.

30 августа - преимущественно спокойная геомагнитная обстановка, Kp около 2.

Поскольку точное время поступления солнечных выбросов может меняться, прогноз на 29–30 августа может быть дополнительно скорректирован учеными.

магнитная буря, влияние магнитной бури / Инфографика Главред

Влияние на технику и самочувствие

Шкала космической погоды NOAA определяет уровень G2 как умеренную бурю. Подобные явления способны вызывать незначительные сбои в работе энергосистем, влиять на спутниковую навигацию и высокочастотную радиосвязь, а также способствовать появлению полярных сияний.

В то же время специалисты подчеркивают, что данные NOAA описывают прежде всего потенциальное влияние геомагнитной активности на технические системы. Научных доказательств прямого влияния геомагнитных возмущений на головную боль или артериальное давление у большинства людей пока недостаточно, поэтому в случае недомогания следует руководствоваться медицинскими рекомендациями.

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Об источнике: Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) Национальное управление океанических и атмосферных исследований (англ. National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) - федеральное ведомство в составе Министерства торговли США, ответственное за изучение и мониторинг состояния океанов, атмосферы, климата, погодных условий и экологических систем. Штаб-квартира NOAA расположена в городе Сильвер-Спринг, штат Мэриленд. NOAA занимается прогнозированием погоды и мониторингом климатических изменений, отслеживает магнитные бури, солнечную активность и геомагнитные поля, координирует национальные метеорологические службы США, занимается охраной морских ресурсов, управлением рыболовством и изучением океанической экосистемы, а также поддерживает спутниковые программы наблюдения за Землёй.

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