Деньги и счастье в дом: что наши предки всегда клали по углам дома

О чём вы узнаете:
- Какие углы в доме считались особыми
- Что клали в доме для благополучия
- Какие приметы связаны с углами
Углы в доме издавна считались особыми местами, которым в народных верованиях придавали символическое значение. Наши предки верили, что правильное расположение определенных предметов помогает привлечь достаток, защитить семью от зла и сохранить гармонию в доме. Главред расскажет об этом подробнее.
Согласно древним верованиям, передававшимся из поколения в поколение, особое место в украинском доме занимал так называемый "красный" угол, или покуть, сообщает Радио Трек.
"Красный" угол в доме
Покуть был одним из самых важных и почитаемых мест в традиционном украинском доме. Именно здесь обычно размещали иконы, перед которыми молились. В некоторых регионах в покуть также ставили снопы урожая как символ урожая, достатка и благополучия семьи.
Рядом располагался стол, за которым собиралась вся семья. За ним не только ели, но и обсуждали важные семейные дела и отмечали большие праздники.
Что размещали по углам для достатка и защиты
Монеты и хлеб - в народных верованиях эти предметы символизировали достаток, сытость и материальное благополучие. Считалось, что их размещение в доме помогает избежать нищеты.
Веточки рябины и ивы - освященные ветки ивы и рябины использовали в качестве оберегов. По поверьям, они должны были защищать дом от бед и приносить семье счастье.
Освящённая вода и свечи - по традиции освящённой водой окропляли дом, а свечи зажигали во время молитвы или религиозных обрядов.
Об источнике: "Радио Трек"
Radiotrek - украинский информационно-развлекательный портал и онлайн-радиостанция из Ровно. Сайт публикует новости Украины и мира, региональные события, материалы о политике, обществе, шоу-бизнесе, спорте, технологиях, доме и быте.
Проект связан с радиостанцией "Радио Трек", которая вещает с 1997 года на частоте 106,4 FM и считается одной из самых известных FM-станций Ровенской области. На портале также доступны онлайн-эфир, плейлисты, интервью, авторские программы и видеоматериалы.
Предостережения и советы предков
У наших предков было немало примет, связанных со столом. В частности, считалось, что незамужней девушке не стоит садиться на угол стола, ведь, по поверью, это могло помешать ей выйти замуж и найти пару.
Особое внимание уделяли и чистоте в доме. Углы регулярно убирали, поскольку в народных представлениях именно там могло скапливаться всё лишнее. Чистый и ухоженный дом традиционно ассоциировался с благополучием, уютом и гармонией.
Читайте также:
- Зачем ставить стакан с соленой водой у порога: один простой секрет
- Тайна старого суеверия: почему на самом деле нельзя есть над книгами
- Зачем класть лавровый лист под чехол: что произойдет уже через сутки
Что следует учитывать читателю
Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как инструкцию к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и т. п. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред