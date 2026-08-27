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Деньги и счастье в дом: что наши предки всегда клали по углам дома

Марина Иваненко
27 августа 2026, 18:12
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Углы в доме в народных традициях имели особое значение. Что ставили и клали в них, чтобы в доме царили достаток, покой и благополучие.
Защита дома
Защита дома / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Какие углы в доме считались особыми
  • Что клали в доме для благополучия
  • Какие приметы связаны с углами

Углы в доме издавна считались особыми местами, которым в народных верованиях придавали символическое значение. Наши предки верили, что правильное расположение определенных предметов помогает привлечь достаток, защитить семью от зла и сохранить гармонию в доме. Главред расскажет об этом подробнее.

Согласно древним верованиям, передававшимся из поколения в поколение, особое место в украинском доме занимал так называемый "красный" угол, или покуть, сообщает Радио Трек.

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"Красный" угол в доме

Покуть был одним из самых важных и почитаемых мест в традиционном украинском доме. Именно здесь обычно размещали иконы, перед которыми молились. В некоторых регионах в покуть также ставили снопы урожая как символ урожая, достатка и благополучия семьи.

Рядом располагался стол, за которым собиралась вся семья. За ним не только ели, но и обсуждали важные семейные дела и отмечали большие праздники.

Что размещали по углам для достатка и защиты

Монеты и хлеб - в народных верованиях эти предметы символизировали достаток, сытость и материальное благополучие. Считалось, что их размещение в доме помогает избежать нищеты.

Веточки рябины и ивы - освященные ветки ивы и рябины использовали в качестве оберегов. По поверьям, они должны были защищать дом от бед и приносить семье счастье.

Освящённая вода и свечи - по традиции освящённой водой окропляли дом, а свечи зажигали во время молитвы или религиозных обрядов.

Об источнике: "Радио Трек"

Radiotrek - украинский информационно-развлекательный портал и онлайн-радиостанция из Ровно. Сайт публикует новости Украины и мира, региональные события, материалы о политике, обществе, шоу-бизнесе, спорте, технологиях, доме и быте.

Проект связан с радиостанцией "Радио Трек", которая вещает с 1997 года на частоте 106,4 FM и считается одной из самых известных FM-станций Ровенской области. На портале также доступны онлайн-эфир, плейлисты, интервью, авторские программы и видеоматериалы.

Предостережения и советы предков

У наших предков было немало примет, связанных со столом. В частности, считалось, что незамужней девушке не стоит садиться на угол стола, ведь, по поверью, это могло помешать ей выйти замуж и найти пару.

Бытовые приметы
Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Особое внимание уделяли и чистоте в доме. Углы регулярно убирали, поскольку в народных представлениях именно там могло скапливаться всё лишнее. Чистый и ухоженный дом традиционно ассоциировался с благополучием, уютом и гармонией.

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