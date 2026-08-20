Обычным шторам не место на окнах в 2026 году: чем советуют их заменить дизайнеры

Вы узнаете:
- Что дизайнеры советуют снять с окон уже сейчас
- Чем закрыть окно вместо классических штор
- Сколько стоят ролеты, римские шторы и жалюзи
Металлические жалюзи и рулонные шторы системы "День-ночь" попали в список решений, которые дизайнеры интерьера советуют убрать с окон в сезоне 2026-2027. Первые быстро ломаются и собирают пыль, поэтому их не рекомендуют даже для офисов и медицинских центров, а вторые, несмотря на вариативность светопропускания, на балконах создают визуальный хаос и удешевляют вид фасада, сообщает УНИАН.
В то же время прогнозы о полном исчезновении текстиля с окон обе опрошенные специалистки называют ошибочными. Текстильный декоратор и магистр дизайна по прогнозированию трендов Татьяна Головко убеждена, что рынок движется в обратном направлении.
"Наоборот, согласно современным тенденциям, очень скоро текстиль в интерьере переживет новый всплеск популярности и любви. Долгое время в интерьере царил минимализм, но многим надоели серые и бежевые шторы - им уже нет места в современном интерьере", - отмечает Головко.
На смену сдержанной цветовой гамме приходит максимализм, а вместе с ним и большее количество тканей в помещении - именно они, по словам декоратора, придают пространству характер и эмоциональность. Эмоциональный дизайн она называет главным трендом, ведь в неспокойные времена людям нужно восстановление. Исключение составляют разве что самодостаточные минималистичные пространства - преимущественно коммерческие: рестораны, офисы, шоурумы одежды или техники.
Устаревшим является не сам текстиль, а привычка закрывать окно по принципу "ведь там должно что-то быть", подчеркивает дизайнер харьковской компании Ermitagedecor, основательница студии дизайна TZH-DESIGN Татьяна Животченко.
"Тяжелые складки, ламбрекены и "оперный занавес" там, где интерьеру нужен воздух, - да, это может выглядеть устаревшим. Но правильный текстиль - это одежда для окон и эмоция всего пространства. Иногда - это шторы от потолка до пола. Иногда - римская штора, жалюзи или вообще открытое окно", - объясняет Животченко.
Чем заменить классические шторы
Отправной точкой специалист называет не тренды, а образ жизни жильцов: кому-то мешает спать свет, кто-то работает ночью, кому-то нужно затемнение из-за повышенной чувствительности глаз. Для спальни она советует blackout-шторы или плотные ролеты, причем перекрывать следует не только стекло, но и световые щели по краям. Отдельно дизайнер выделяет римские шторы.
"Это решение актуально для любого размера помещения или окна, это современная классика", - говорит Животченко.
Если же классический вариант "до пола" не рассматривается, для спальни подойдут ролетные системы типа "плиссе" - они крепятся непосредственно на рамы, занимают минимум места и имеют широкий выбор текстур и цветов. Для кухни как влажной зоны оптимальны рулонные шторы или деревянные жалюзи из влагостойких материалов, имитирующих древесину. Такие системы можно устанавливать даже в ванной комнате или в зоне с бассейном.
Головко предлагает аналогичный набор решений, когда пространству требуется "воздух".
"Также я предлагаю заказчикам рассмотреть в качестве альтернативы деревянные жалюзи или рулонные шторы как более бюджетное решение", - говорит дизайнер.
Сколько это стоит и почему универсального ответа нет
По функционалу жалюзи, рулонные и римские шторы практически не отличаются: все они защищают от солнца, посторонних взглядов и даже от осколков стекла в случае чрезвычайной ситуации. Разница - в эстетике, стилистике и цене.
"Самым бюджетным решением будут ролеты, затем по цене идут римские шторы. Деревянные жалюзи будут самыми дорогими, но благодаря им интерьер сразу приобретает престижный вид", - объясняет специалист.
Однозначного ответа на вопрос, что лучше, дизайнеры не дают. Одному заказчику нужны ролеты, сквозь которые не пробьется ни один луч, другой семье - шторы с радиоуправлением и режимом "Любимый", которые вечером сами открываются на нужную высоту.
"У каждой семьи и у каждого человека есть свои предпочтения и сценарии жизни. Именно это должен в первую очередь проанализировать текстильный декоратор, ведь одним из важнейших трендов на сегодняшний день является "человекоцентричный дизайн", - резюмирует Головко.
В коммерческих помещениях критерии другие: там используют шторы, которые снижают температуру воздуха на 2–3 градуса, а также текстиль для зонирования благодаря звукопоглощающим свойствам.
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Об источнике: УНИАН
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