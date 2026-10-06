"Был в серьезной беде": Майкл Дуглас рассказал о страшных последствиях болезни

Кратко:
- Майкл Дуглас рассказал о своей борьбе
- Как он пережил свою страшную болезнь
Популярный актер Майкл Дуглас откровенно рассказал о тяжелом периоде своей жизни, когда боролся с раком. В своих новых мемуарах актер раскрыл, насколько сильно болезнь и агрессивное лечение повлияли на его организм.
Как пишет Page Six, в 2010 году у Дугласа диагностировали рак четвертой стадии в области языка и горла. Актеру предстояло пройти семь недель химиотерапии и лучевой терапии. Позднее он сравнивал этот период с настоящим испытанием, а теперь подробно описал пережитое в книге "One Helluva Ride".
По словам 82-летнего актера, первые недели лечения были тяжелыми, но переносимыми. Однако примерно к третьей неделе ситуация резко ухудшилась.
"К третьей неделе я был в серьезной беде", - вспоминает Дуглас.
Еще через неделю, по его словам, изменения стали заметны даже внешне: он выглядел изможденным и сильно осунувшимся. За время лечения актер потерял около18 килограммов.
Рак и его лечение стали для Дугласа не только физическим, но и эмоциональным испытанием. Позднее актер признавался, что пережитое заставило его совершенно иначе взглянуть на жизнь и отношения с близкими.
После завершения лечения Дугласу удалось добиться ремиссии. Уже в январе 2011 года он сообщил, что опухоль исчезла, хотя последствия болезни и лечения еще долго сказывались на его состоянии.
Сегодня актер говорит о том периоде гораздо более открыто. В новом мемуаре он вспоминает не только борьбу с раком, но и другие сложные эпизоды своей жизни, включая проблемы с зависимостью, семейные отношения и непростые отношения с отцом, легендарным Кирком Дугласом.
По словам Майкла Дугласа, пережитое серьезно изменило его отношение к жизни, семье и тому, что действительно имеет значение.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Как сообщал Главред, ранее, жена принца Гарри и голливудская актриса Меган Маркл вновь оказалась в центре насмешек после публикации нового ролика для своего бренда.
Ранее также стало известно, что в расследовании смерти Хайден Панеттьери появились новые подробности.
Вас также может заинтересовать:
- Кэтрин Зета-Джонс впервые прокомментировала слухи о разводе с Майклом Дугласом
- Майкл Дуглас не устает напоминать о войне в Украине - как актер поддержал нашу страну
- Майклу Дугласу - 82 года: Кэтрин Зета-Джонс трогательно поздравила мужа
О персоне: Майкл Дуглас
Майкл Кирк Дулас - американский актер и продюсер. Обладатель двух премий "Оскар", шести "Золотых глобусов", а также премии "Эмми". Сын известного актера "золотой эры" Голливуда Кирка Дугласа, сообщает Википедия. Наиболее известные роли: "Роман с камнем", "Жемчужина Нила", "Роковое влечение", "Война Роузов", "Основной инстинкт" и др.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред