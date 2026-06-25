Шторы на кухне больше не в моде: как стильно оформить окно на кухне в 2026 году

Эксперты рассказали о новых тенденциях в оформлении кухни, которые постепенно вытесняют классические шторы.

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Традиционный текстиль на кухне теряет популярность в современных интерьерах / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что выбирают вместо кухонных штор

Почему текстиль выходит из моды

Какие материалы стали трендом 2026 года

Еще несколько лет назад кухонный интерьер было трудно представить без классических штор или длинных занавесок. Однако в 2026 году подход к оформлению окон существенно меняется: дизайнеры всё чаще отказываются от традиционного текстиля в пользу более практичных и современных решений.

Главред решил разобраться, какие альтернативы вытесняют классические шторы и почему они становятся новым стандартом кухонного дизайна.

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Как отмечают эксперты Martha Stewart, главная причина такого тренда — стремление к гигиеничности, простоте ухода и минимализму в интерьере.

Специалисты объясняют, что текстиль на кухне быстро теряет свой вид: он впитывает запахи еды, накапливает жир и пыль, а также требует регулярной стирки. Именно поэтому современные интерьеры все чаще переходят к решениям, сочетающим эстетику и функциональность.

Льняные панели

Одним из ключевых трендов стали легкие льняные панели из натуральных материалов, в частности льна, конопляного волокна или рами. Они хорошо пропускают свет, создают ощущение пространства и в то же время защищают интерьер от избыточного солнечного света.

Такие панели выглядят гораздо сдержаннее классических гардин, не перегружают пространство и требуют минимального ухода, ведь на них реже скапливаются загрязнения.

Жалюзи из натуральных материалов

Еще одним популярным решением стали жалюзи из натуральных материалов — бамбука, ротанга или деревянного шпона. Они отличаются устойчивостью к влаге и перепадам температур, сохраняя эстетичный вид на протяжении многих лет.

Помимо практичности, такие конструкции позволяют легко регулировать уровень освещения, создавая комфортную атмосферу в любое время суток. Дизайнеры также подчеркивают их способность гармонично сочетаться с экологичными и современными стилями интерьера.

Римские шторы

Для тех, кто не готов полностью отказаться от текстиля, актуальным вариантом остаются римские шторы. Чаще всего выбирают модели из льна, джута или тканей с выразительной фактурой.

Они занимают минимум места, выглядят аккуратно и значительно меньше накапливают пыль по сравнению с традиционными длинными шторами. Такие решения особенно хорошо подходят для интерьеров в стиле минимализм, скандинавском или современном дизайне.

Рекомендации дизайнеров

Дизайнеры советуют выбирать светлые оттенки для солнечных кухонь, поскольку они меньше нагреваются и не создают визуального эффекта перегруженности пространства. В то же время для кухонь с газовыми плитами рекомендуется обращать внимание на материалы, устойчивые к высоким температурам и безопасные в использовании.

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) — это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по уходу за красотой. Цель заключается в том, чтобы обучать, вдохновлять и предлагать идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница проекта, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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