Шторы на кухне больше не в моде: как стильно оформить окно на кухне в 2026 году

Вы узнаете:
- Что выбирают вместо кухонных штор
- Почему текстиль выходит из моды
- Какие материалы стали трендом 2026 года
Еще несколько лет назад кухонный интерьер было трудно представить без классических штор или длинных занавесок. Однако в 2026 году подход к оформлению окон существенно меняется: дизайнеры всё чаще отказываются от традиционного текстиля в пользу более практичных и современных решений.
Главред решил разобраться, какие альтернативы вытесняют классические шторы и почему они становятся новым стандартом кухонного дизайна.
Как отмечают эксперты Martha Stewart, главная причина такого тренда — стремление к гигиеничности, простоте ухода и минимализму в интерьере.
Специалисты объясняют, что текстиль на кухне быстро теряет свой вид: он впитывает запахи еды, накапливает жир и пыль, а также требует регулярной стирки. Именно поэтому современные интерьеры все чаще переходят к решениям, сочетающим эстетику и функциональность.
Льняные панели
Одним из ключевых трендов стали легкие льняные панели из натуральных материалов, в частности льна, конопляного волокна или рами. Они хорошо пропускают свет, создают ощущение пространства и в то же время защищают интерьер от избыточного солнечного света.
Такие панели выглядят гораздо сдержаннее классических гардин, не перегружают пространство и требуют минимального ухода, ведь на них реже скапливаются загрязнения.
Жалюзи из натуральных материалов
Еще одним популярным решением стали жалюзи из натуральных материалов — бамбука, ротанга или деревянного шпона. Они отличаются устойчивостью к влаге и перепадам температур, сохраняя эстетичный вид на протяжении многих лет.
Помимо практичности, такие конструкции позволяют легко регулировать уровень освещения, создавая комфортную атмосферу в любое время суток. Дизайнеры также подчеркивают их способность гармонично сочетаться с экологичными и современными стилями интерьера.
Римские шторы
Для тех, кто не готов полностью отказаться от текстиля, актуальным вариантом остаются римские шторы. Чаще всего выбирают модели из льна, джута или тканей с выразительной фактурой.
Они занимают минимум места, выглядят аккуратно и значительно меньше накапливают пыль по сравнению с традиционными длинными шторами. Такие решения особенно хорошо подходят для интерьеров в стиле минимализм, скандинавском или современном дизайне.
Рекомендации дизайнеров
Дизайнеры советуют выбирать светлые оттенки для солнечных кухонь, поскольку они меньше нагреваются и не создают визуального эффекта перегруженности пространства. В то же время для кухонь с газовыми плитами рекомендуется обращать внимание на материалы, устойчивые к высоким температурам и безопасные в использовании.
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Об источнике: Martha Stewart
Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) — это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.
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