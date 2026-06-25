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Шторы на кухне больше не в моде: как стильно оформить окно на кухне в 2026 году

Руслан Иваненко
25 июня 2026, 00:55
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Эксперты рассказали о новых тенденциях в оформлении кухни, которые постепенно вытесняют классические шторы.
Кухня
Традиционный текстиль на кухне теряет популярность в современных интерьерах / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Что выбирают вместо кухонных штор
  • Почему текстиль выходит из моды
  • Какие материалы стали трендом 2026 года

Еще несколько лет назад кухонный интерьер было трудно представить без классических штор или длинных занавесок. Однако в 2026 году подход к оформлению окон существенно меняется: дизайнеры всё чаще отказываются от традиционного текстиля в пользу более практичных и современных решений.

Главред решил разобраться, какие альтернативы вытесняют классические шторы и почему они становятся новым стандартом кухонного дизайна.

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Как отмечают эксперты Martha Stewart, главная причина такого тренда — стремление к гигиеничности, простоте ухода и минимализму в интерьере.

Специалисты объясняют, что текстиль на кухне быстро теряет свой вид: он впитывает запахи еды, накапливает жир и пыль, а также требует регулярной стирки. Именно поэтому современные интерьеры все чаще переходят к решениям, сочетающим эстетику и функциональность.

Льняные панели

Одним из ключевых трендов стали легкие льняные панели из натуральных материалов, в частности льна, конопляного волокна или рами. Они хорошо пропускают свет, создают ощущение пространства и в то же время защищают интерьер от избыточного солнечного света.

Такие панели выглядят гораздо сдержаннее классических гардин, не перегружают пространство и требуют минимального ухода, ведь на них реже скапливаются загрязнения.

Жалюзи из натуральных материалов

Еще одним популярным решением стали жалюзи из натуральных материалов — бамбука, ротанга или деревянного шпона. Они отличаются устойчивостью к влаге и перепадам температур, сохраняя эстетичный вид на протяжении многих лет.

Помимо практичности, такие конструкции позволяют легко регулировать уровень освещения, создавая комфортную атмосферу в любое время суток. Дизайнеры также подчеркивают их способность гармонично сочетаться с экологичными и современными стилями интерьера.

Римские шторы

Для тех, кто не готов полностью отказаться от текстиля, актуальным вариантом остаются римские шторы. Чаще всего выбирают модели из льна, джута или тканей с выразительной фактурой.

Они занимают минимум места, выглядят аккуратно и значительно меньше накапливают пыль по сравнению с традиционными длинными шторами. Такие решения особенно хорошо подходят для интерьеров в стиле минимализм, скандинавском или современном дизайне.

Рекомендации дизайнеров

Дизайнеры советуют выбирать светлые оттенки для солнечных кухонь, поскольку они меньше нагреваются и не создают визуального эффекта перегруженности пространства. В то же время для кухонь с газовыми плитами рекомендуется обращать внимание на материалы, устойчивые к высоким температурам и безопасные в использовании.

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Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) — это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по уходу за красотой.

Цель заключается в том, чтобы обучать, вдохновлять и предлагать идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница проекта, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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