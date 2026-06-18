Ламинат больше не тренд: какое напольное покрытие возвращается в интерьеры

Ламинат постепенно теряет популярность из-за износа, шума и однотипных узоров, которые делают интерьеры менее индивидуальными.

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Владельцы жилья выбирают натуральные материалы / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему паркет вытесняет ламинат

Какие напольные покрытия становятся популярными

Что выбирают для интерьеров 2026 года

Еще недавно ламинат считался стандартным решением для большинства украинских и европейских домов. Его популярность обеспечивали доступная цена, быстрая укладка и широкий выбор декоров. Однако современные тенденции в интерьерном дизайне меняются: всё больше специалистов обращаются к натуральным материалам, и в первую очередь к классическому деревянному паркету.

Главред решил разобраться, почему паркет возвращается в интерьеры, вытесняя ламинат.

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В последние годы ламинат ассоциировался с практичностью и современностью, однако со временем проявились его слабые стороны. Бюджетные варианты могут создавать характерный глухой звук при ходьбе, хуже выдерживают влагу и быстрее изнашиваются, пишет Ofeminin.

Отдельно дизайнеры обращают внимание на повторяемость узоров, которая постепенно сделала интерьеры менее индивидуальными.

Возвращение натуральных материалов

На этом фоне усиливается тренд на возвращение к натуральным покрытиям. Архитекторы и дизайнеры прогнозируют, что в 2026 году особую популярность приобретут деревянные полы и классический паркет, в частности укладка "елочкой".

Именно эти решения, характерные для старых квартир, вновь становятся актуальными как в новостройках, так и при капитальном ремонте частных домов.

После периода доминирования серых оттенков и искусственных материалов в дизайне интерьеров растет спрос на естественность и уют. В тренде теплые деревянные тона, включая медовые и глубокие тёмные оттенки, которые ещё недавно считались устаревшими, но сегодня вновь обретают популярность.

Преимущества паркета

Специалисты подчеркивают, что паркет обладает существенным преимуществом в долговечности. Качественно уложенное покрытие можно неоднократно обновлять путем циклевания и повторного нанесения лака или масла, что позволяет значительно продлить срок его службы по сравнению с ламинированными полами, которые при серьезных повреждениях обычно требуют полной замены.

В то же время эксперты обращают внимание на изменение подходов потребителей. Все больше людей рассматривают интерьерные решения как долгосрочную инвестицию, ориентируясь не только на настоящее, но и на то, как будет выглядеть жилье через 10–20 лет.

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