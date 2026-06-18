Ламинат больше не тренд: какое напольное покрытие возвращается в интерьеры

Вы узнаете:
- Почему паркет вытесняет ламинат
- Какие напольные покрытия становятся популярными
- Что выбирают для интерьеров 2026 года
Еще недавно ламинат считался стандартным решением для большинства украинских и европейских домов. Его популярность обеспечивали доступная цена, быстрая укладка и широкий выбор декоров. Однако современные тенденции в интерьерном дизайне меняются: всё больше специалистов обращаются к натуральным материалам, и в первую очередь к классическому деревянному паркету.
Главред решил разобраться, почему паркет возвращается в интерьеры, вытесняя ламинат.
В последние годы ламинат ассоциировался с практичностью и современностью, однако со временем проявились его слабые стороны. Бюджетные варианты могут создавать характерный глухой звук при ходьбе, хуже выдерживают влагу и быстрее изнашиваются, пишет Ofeminin.
Отдельно дизайнеры обращают внимание на повторяемость узоров, которая постепенно сделала интерьеры менее индивидуальными.
Возвращение натуральных материалов
На этом фоне усиливается тренд на возвращение к натуральным покрытиям. Архитекторы и дизайнеры прогнозируют, что в 2026 году особую популярность приобретут деревянные полы и классический паркет, в частности укладка "елочкой".
Именно эти решения, характерные для старых квартир, вновь становятся актуальными как в новостройках, так и при капитальном ремонте частных домов.
После периода доминирования серых оттенков и искусственных материалов в дизайне интерьеров растет спрос на естественность и уют. В тренде теплые деревянные тона, включая медовые и глубокие тёмные оттенки, которые ещё недавно считались устаревшими, но сегодня вновь обретают популярность.
Преимущества паркета
Специалисты подчеркивают, что паркет обладает существенным преимуществом в долговечности. Качественно уложенное покрытие можно неоднократно обновлять путем циклевания и повторного нанесения лака или масла, что позволяет значительно продлить срок его службы по сравнению с ламинированными полами, которые при серьезных повреждениях обычно требуют полной замены.
В то же время эксперты обращают внимание на изменение подходов потребителей. Все больше людей рассматривают интерьерные решения как долгосрочную инвестицию, ориентируясь не только на настоящее, но и на то, как будет выглядеть жилье через 10–20 лет.
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Об источнике: Ofeminin.pl
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