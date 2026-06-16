Ошибки в дизайне кухни: какие решения "крадут" метры и как расширить пространство

В "хрущовках" кухни очень маленькие, но это легко исправить с помощью простых дизайнерских решений.

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Интерьер маленькой кухни можно изменить без ремонта / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Как визуально "поднять" стены

Какие оттенки кухонных фасадов расширят пространство

Почему единая отделка фартука и столешницы расширяет комнату

Даже небольшая кухня может выглядеть просторной и уютной, если правильно подойти к ее оформлению. Нередко ощущение тесноты создают не размеры помещения, а неудачные дизайнерские решения, перегруженный интерьер и недостаток света.

Эксперты поделились простыми приемами, которые помогают визуально расширить пространство без капитального ремонта.

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Топ-8 способов, которые сделают кухню просторнее

1. Шкафы до потолка.

В маленькой кухне отличным приемом для визуального увеличения пространства является удлинение верхних шкафов до потолка.

Дополнительная высота приподнимает взгляд и создает ощущение завершенности всей стены", пишет The Spruce.

Дизайнеры отмечают, что шкафы до потолка также придают кухне ощущение индивидуального проекта и устраняют неиспользуемое пространство над шкафами, которое обычно превращается в пылезащитную полку и загромождается вещами.

Если шкафы не доходят до потолка, можно намеренно заделать зазор и использовать потолочный карниз, простую декоративную отделку или аккуратно выполненную заполняющую панель.

Что точно не стоит делать, это украшать верхнюю часть шкафов корзинами или случайными предметами — это почти всегда делает маленькую кухню более тесной.

2. Мягкие цвета и простые силуэты.

При выборе кухонной мебели отдавайте предпочтение мягким цветам и простым силуэтам. В маленьких кухнях быстро становится тесно, когда каждая поверхность пытается что-то сказать. Поэтому дизайнеры советуют использовать сдержанные материалы.

Теплый белый, мягкий серо-бежевый или светло-бежевый цвет для кухонных шкафов обычно подходят лучше, чем холодный ярко-белый, который может казаться плоским и немного резким, когда солнце меняет направление или в комнате используется искусственное освещение.

Эксперты также советуют простые фасады дверей, чтобы избежать визуального беспорядка, который только увеличивает ощущение тесноты в и без того небольшом пространстве.

3. Камень со спокойным рисунком.

Чтобы пространство казалось более открытым, стоит выбирать для столешницы светлый камень с плавными прожилками или мягким рисунком.

Теплые белые, светло-бежевые или бледно-нейтральные оттенки отражают больше света и не позволяют визуально перегрузить пространство.

"Использование одного и того же камня для столешницы и фартука помогает воспринимать стену как единую поверхность, что визуально увеличивает кухню", — говорят дизайнеры.

4. Обратите внимание на швы столешницы.

Учитывая ограниченную площадь небольшой кухни, важна каждая деталь. Одна из таких деталей — это расположение столешницы.

В небольших кухнях расположение плит становится более заметным, и если швы расположены в неудобных местах или движение камня резко меняется, поверхность может выглядеть визуально фрагментированной. В то же время благодаря продуманной планировке столешница остается единой поверхностью, что помогает кухне казаться более просторной.

5. Сохраните тонкий край столешницы.

На первый взгляд, может показаться, что толщина кромок столешницы не влияет на ощущение простора кухни, однако это не так.

Тяжелые, выступающие края могут создавать ощущение громоздкости в условиях ограниченного пространства.

С другой стороны, более узкий профиль придает столешницам ощущение легкости, благодаря чему они не несут в себе лишнего визуального веса по периметру кухни.

6. Соблюдайте единообразие в отделке металла.

Один из дизайнерских приемов при оформлении небольших кухонь — это использование одинаковых металлических элементов отделки.

Если смешивать разные виды фурнитуры и отделки смесителей, а также добавлять слишком много акцентных материалов, в итоге получается пространство, которое кажется несбалансированным.

7. Вложите средства в качественную подсветку под кухонными шкафами.

Освещение играет важную роль в том, насколько просторной кажется кухня.

Тени создают ощущение тесноты на кухне, поэтому дизайнеры рекомендуют инвестировать в качественную подсветку под кухонными шкафами.

Ранее Главред писал, что некоторые оттенки могут сузить пространство. Дизайнеры рассказали, какие цвета визуально уменьшают комнату.

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