Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Как не сделать кухню устаревшей: пять главных ошибок

Анна Ярославская
23 сентября 2025, 12:32
40
Стили, которые когда-то доминировали, теперь считаются неактуальными.
Кухня
Какого цвета кухня смотрится дорого - дизайнеры дали ответ / Фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Какая кухня выглядит устаревшей
  • Какого цвета лучше всего сделать столешницу и фартук
  • Почему глянцевые шкафы больше не в моде

Кухонный гарнитур задает тон любой кухне, и именно шкафы, в отличие от столешниц и фартуков, чаще всего выдают возраст помещения. Какая же кухня считается устаревшей? Каких стилей следует избегать, если вы хотите, чтобы шкафы выглядели вневременными, функциональными и долговечными?

Как пишет Martha Stewart со ссылкой на дизайнеров интерьеров, стили, которые когда-то доминировали, например, бледно-серые фасады или глянцевый ламинат теперь считаются неактуальными и уступают место более тёплым, текстурированным оттенкам.

видео дня

Если вам интересно, как каждый сантиметр вашей кухни использовать с пользой, читайте материал: Как использовать пространство над кухонными шкафами: топ-9 разумных идей.

Какие стили кухонных шкафов в моде

Золотистый оттенок медового дуба, популярный в конце 80-х и 90-х, когда-то был очень популярен и создавал ощущение тепла. Однако теперь он считается неактуальным.

Какого цвета кухня смотрится дорого сейчас? Дизайнеры советуют отдавать предпочтение натуральному белому дубу. Он сохраняет тепло, но в более светлом, нейтральном тоне. Тонкая текстура добавляет текстуру и создает впечатление, при котором столешницы и фартуки как будто сияют.

Фигурные двери с рельефными панелями когда-то были отличительной чертой кухонь начала 2000-х, но теперь кажутся тяжёлыми и устаревшими.

Кухня
Кухню лучше оформлять в светлом, нейтральном тоне / Фото: pexels.com

Стоит выбирать фурнитура в стиле шейкер - минималистичные и функциональные ручки и петли обеспечивают баланс простота и универсальности. Кроме того, они легко адаптируются к различным отделкам и фурнитуре. Таким образом кухня может преобразиться без полной переделки и больших затрат.

Блестящие золотые краны когда-то были символом смелого стиля, но теперь могут выглядеть вычурно. Лучше выбирать нелакированную латунь, которая покрывается богатой патиной, или полированный никель, который гармонично вписывается в любой стиль.

Золотой кран на кухне
От золотого крана на кухне стоит избавиться / Фото: pexels.com

Глянцевые шкафы когда-то обещали элегантный, современный вид, но они сложны в уходе и легко покрываются отпечатками пальцев и царапинами. Кроме того, такие шкафы могут показаться холодными и стерильными.

Дизайнеры рекомендует матовые или текстурированные поверхности, которые добавляют тепла, индивидуальности и долговечности, при этом за ними проще ухаживать.

Глянцевые поверхности больше не актуальны
Глянцевые поверхности больше не актуальны / Фото: pexels.com

Открытые полки — отличный способ выставить посуду в стиле фермерского дома, но часто они становятся загромождёнными и непрактичными.

Используйте открытые полки для кофемашины или другой бытовой техники. В других случаях стоит остановить свой выбор на закрытых шкафах.

Открытыми полками лучше не злоупотреблять
Открытыми полками лучше не злоупотреблять / Фото: pexels.com

К слову, если бюджет ограничен, то необязательно полностью менять кухню. Иногда достаточно просто перекрасить шкафы и обновить фурнитуру.

Ранее Главред писал, как с легкостью и минимальными затратами превратить старый шкаф в новый. Для этого нужно лишь несколько инструментов, краска и обезжириватель.

Также мы писали о том, как сделать из хлебницы стильную тумбочку.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

кухня
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"НАТО вряд ли отпетляет": Свитан назвал девять стран, которым угрожают атаки РФ

"НАТО вряд ли отпетляет": Свитан назвал девять стран, которым угрожают атаки РФ

13:35Война
Путин меняет курс, ему грозит дворцовый переворот - Курносова

Путин меняет курс, ему грозит дворцовый переворот - Курносова

12:00Интервью
Покушение на Трампа: пилота вертолета президента США пытались ослепить лазером

Покушение на Трампа: пилота вертолета президента США пытались ослепить лазером

11:47Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар и евро безумно взлетели вверх: новый курс валют на 23 сентября

Доллар и евро безумно взлетели вверх: новый курс валют на 23 сентября

Карта Deep State онлайн за 23 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

"Каждый день это борьба": Алена Мозговая тронула признанием о тяжелой болезни

"Каждый день это борьба": Алена Мозговая тронула признанием о тяжелой болезни

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Ракам - награда, Львам - перемены, Девам - разочарование

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Ракам - награда, Львам - перемены, Девам - разочарование

Россияне объявили об окружении Купянска - в ВСУ сделали заявление

Россияне объявили об окружении Купянска - в ВСУ сделали заявление

Последние новости

13:40

"Путин уже будет не нужен": названо главное условие переворота в Кремле

13:39

Мужчина купил в секонд-хенде куртку и проверил карманы: находка удивила

13:35

"НАТО вряд ли отпетляет": Свитан назвал девять стран, которым угрожают атаки РФВидео

13:30

Почему собака гоняется за хвостом: специалист назвал три причины

13:04

Шоу Джимми Киммела теперь снова будет в эфире - детали

Новые удары РФ грозят не только Польше, а десятку стран НАТО, они будут более кровавыми – СвитанНовые удары РФ грозят не только Польше, а десятку стран НАТО, они будут более кровавыми – Свитан
12:56

Еще не выкарабкалась: Кейт Миддлтон пришлось принять тяжелое решение

12:52

На грани катастрофы: The Telegraph о пике угрозы ядерной войны

12:47

Почему 24 сентября нельзя занимать деньги: какой церковный праздник

12:32

Как не сделать кухню устаревшей: пять главных ошибок

Реклама
12:22

Киевстар ТВ на Поляне ВДНХ: состоялся благотворительный показ культовой ленты "Грязные танцы"

12:02

Штраф до 25 тысяч долларов, или тюрьма: почему в Канаде нельзя собирать грибы

12:00

Путин меняет курс, ему грозит дворцовый переворот - Курносова

11:56

Можно ли прикасаться к грибам в лесу и чем это грозит: мифы и реальностьВидео

11:47

Покушение на Трампа: пилота вертолета президента США пытались ослепить лазером

11:41

Победители Евровидения неожиданно обратились к украинцам: что они сообщилиВидео

11:36

Украина рискует медленно проиграть: немецкий историк озвучил два сценария войны

11:21

Максим Галкин оказался по уши в долгах - что произошло

11:17

Украинские войска могли поразить "шишек" Кремля во время атаки на Крым - ISW

11:00

Путин придумал план сближения с США, чтобы "выбить" уступки в войне - ISW

10:44

Китайское грузовое судно трижды тайно швартовалось в Крыму – FT

Реклама
10:39

Променяли на Шамана: путиниста Киркорова публично унизили в РФ

10:32

Китайский гороскоп на завтра 24 сентября: Драконам - опасность, Козлам - ошибки

10:21

Украинцев предупредили об изменении пенсий: кто получит надбавки уже в сентябре

09:50

РФ ударила баллистикой по городу на Одесчине, есть жертвы: все подробности атакиФото

09:48

Путин может отобрать армию вместо мобилизации: эксперт раскрыл "план Б" Кремля

09:42

Дроны делают войну доступной - и это самое страшное, что могло произойтимнение

09:34

Шесть знаков зодиака, которые известны как отличные манипуляторы

09:32

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 23 сентября (обновляется)

09:21

Дмитрий Комаров вышел на связь и засветил обручальное кольцо - детали

08:51

Автор хита путиниста SHAMAN разнес его выступление в пух и прах

08:38

Дроны РФ атаковали инфраструктуру Кировоградщины: поезда УЗ едут с задержкамиФото

08:23

Карта Deep State онлайн за 23 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:12

Гороскоп на завтра 24 сентября: Львам - неприятное событие, Стрельцам - прибыль

07:54

Зеленский в Нью-Йорке встретился с Келлогом: о чем говорили стороны

07:22

Эрдоган сообщил "плохую новость" о завершении войны в Украине

07:10

Где змея на картинке: надо иметь внимательность Шерлока Холмса, чтобы ответить

06:43

Армия РФ сбросила на Запорожье шесть авиабомб: погиб мужчина, в городе - пожарыФото

06:16

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Ракам - награда, Львам - перемены, Девам - разочарование

06:11

Как магнитом: четыре знака зодиака, которые всегда привлекают удачу

06:10

Почему разговоры о ядерке очень важны для Украины?мнение

Реклама
05:48

"Немножко с разбитым сердцем": солистка KAZKA сделала признание о личной жизни

05:21

Даже не Киев или Харьков: какой город был крупнейшим в Украине до 19 векаВидео

05:00

Любовь польется рекой: четырех знаков зодиака накроют чувства 23 сентября

04:35

Почему нельзя говорить "накладений платіж": какой ошибки стоит избегатьВидео

04:04

Как приготовить свеклу за 12 минут: секрет значительной экономии времени

03:30

Обвал российского рубля: появился катастрофический прогнозВидео

02:33

Когда полиция может остановить авто без нарушения ПДД - неочевидные причины

02:00

Совсем не узнать: появились уникальные снимки Софии Ротару

01:29

Враг атаковал два города: оккупанты ударили дронами и ФАБамиВидео

00:42

РФ готовит новый плацдарм: есть угроза нападения на Одесскую область

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять