Как не сделать кухню устаревшей: пять главных ошибок

Стили, которые когда-то доминировали, теперь считаются неактуальными.

Какого цвета кухня смотрится дорого - дизайнеры дали ответ / Фото: pexels.com

Вы узнаете:

Какая кухня выглядит устаревшей

Какого цвета лучше всего сделать столешницу и фартук

Почему глянцевые шкафы больше не в моде

Кухонный гарнитур задает тон любой кухне, и именно шкафы, в отличие от столешниц и фартуков, чаще всего выдают возраст помещения. Какая же кухня считается устаревшей? Каких стилей следует избегать, если вы хотите, чтобы шкафы выглядели вневременными, функциональными и долговечными?

Как пишет Martha Stewart со ссылкой на дизайнеров интерьеров, стили, которые когда-то доминировали, например, бледно-серые фасады или глянцевый ламинат теперь считаются неактуальными и уступают место более тёплым, текстурированным оттенкам.

Какие стили кухонных шкафов в моде

Золотистый оттенок медового дуба, популярный в конце 80-х и 90-х, когда-то был очень популярен и создавал ощущение тепла. Однако теперь он считается неактуальным.

Какого цвета кухня смотрится дорого сейчас? Дизайнеры советуют отдавать предпочтение натуральному белому дубу. Он сохраняет тепло, но в более светлом, нейтральном тоне. Тонкая текстура добавляет текстуру и создает впечатление, при котором столешницы и фартуки как будто сияют.

Фигурные двери с рельефными панелями когда-то были отличительной чертой кухонь начала 2000-х, но теперь кажутся тяжёлыми и устаревшими.

Кухню лучше оформлять в светлом, нейтральном тоне / Фото: pexels.com

Стоит выбирать фурнитура в стиле шейкер - минималистичные и функциональные ручки и петли обеспечивают баланс простота и универсальности. Кроме того, они легко адаптируются к различным отделкам и фурнитуре. Таким образом кухня может преобразиться без полной переделки и больших затрат.

Блестящие золотые краны когда-то были символом смелого стиля, но теперь могут выглядеть вычурно. Лучше выбирать нелакированную латунь, которая покрывается богатой патиной, или полированный никель, который гармонично вписывается в любой стиль.

От золотого крана на кухне стоит избавиться / Фото: pexels.com

Глянцевые шкафы когда-то обещали элегантный, современный вид, но они сложны в уходе и легко покрываются отпечатками пальцев и царапинами. Кроме того, такие шкафы могут показаться холодными и стерильными.

Дизайнеры рекомендует матовые или текстурированные поверхности, которые добавляют тепла, индивидуальности и долговечности, при этом за ними проще ухаживать.

Глянцевые поверхности больше не актуальны / Фото: pexels.com

Открытые полки — отличный способ выставить посуду в стиле фермерского дома, но часто они становятся загромождёнными и непрактичными.

Используйте открытые полки для кофемашины или другой бытовой техники. В других случаях стоит остановить свой выбор на закрытых шкафах.

Открытыми полками лучше не злоупотреблять / Фото: pexels.com

К слову, если бюджет ограничен, то необязательно полностью менять кухню. Иногда достаточно просто перекрасить шкафы и обновить фурнитуру.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

