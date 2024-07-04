Будет выглядеть на миллион: как покрасить шкаф в домашних условиях

Старая мебель в доме со временем надоедает, но многие не решаются ее заменить из-за нехватки средств или нежелания тратиться на новую. Однако можно освежить комнату даже со старой мебелью, надо ее просто перекрасить.
Украинский блогер Елена Корн на YouTube-канале рассказала, как с легкостью и минимальными затратами превратить старый шкаф на новый. Для этого нужно лишь несколько инструментов, краска и обезжириватель.
Как перекрасить шкаф в домашних условиях
Если вы решили, что готовы изменить внешний вид вашего шкафа, то в первую очередь тщательно его вымойте. Затем легко пройдитесь наждачной бумагой по карнизу. Далее нужно понять, из чего сделан ваш шкаф. Если это ДСП - смысла шлифовать поверхность нет, достаточно открутить ручки и обезжирить ее антисептиком. Но если у вас шкаф из МДФ с пленкой, придется уделить больше времени подготовке к покраске.
Сперва снимите пленку с дверцы. Если она хорошо отстает, срывайте ее вручную. В случае сложностей, прогревайте пленку обычным феном и снимайте покрытие. После этого слегка отшлифуйте поверхность от остатков клея и нанесите антисептик для обезжиривания. Последним этапом подготовки шкафа из МДФ к покраске будет нанесение грунтовки. Ей нужно 12 часов, чтобы просушиться и после этого можно приступать к основному этапу.
Как наносить краску на шкаф
Для покраски шкафа Елена Корн советует использовать водорастворимую эмаль. Ее нужно наносить велюровым валиком и кисточкой в местах, где не достает валик. Чтобы достичь идеального поэтому обычно достаточно нанести два слоя краски. Заднюю стенку шкафа можно отдельно покрасить грунтовкой в баллончике, а подтеки поправить кисточкой.
После того, как краска высохнет, заключительным этапом будет установка ручек. Если старые вам подходят, просто вкрутите их обратно. Также можно приобрести новые. Дополнительно мастер советует задуматься о декоре, например, в виде наклеек на заднюю стенку.
Кто такая Елена Корн?
Елена Корн - украинская YouTube-блогер, которая рассказывает о ремонте и декоре своими руками. Елена делится лайфхаками и советами, как дешево, но качественно изменить интерьер в доме. Ее видео о ремонте кухни и мебели набирают десятки тысяч просмотров.
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