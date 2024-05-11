Древний, но действенный способ: как 'омолодить' старую мебель - станет как новая

Обновление деревянной мебели оливковым маслом - это простой и эффективный способ восстановить ее естественную красоту, эксперт раскрыла детали этого метода.

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Как "омолодить" мебель в домашних условиях - понадобится всего 1 ингредиент / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Когда дело доходит до уборки и ухода за домом, легко растеряться, покупая множество различных средств, которые обещают удивительные результаты. Хотя это может быть и так, иногда все, что вам нужно, - это некоторые обычные предметы домашнего обихода - и немного ноу-хау, сообщает Express.

Имея это в виду, один эксперт по очистке раскрыл необычный, но простой способ для сохранения деревянной мебели в идеальном состоянии.

Мелисса Каверли, основательница Imagine Maids, пояснила отметила, что существуют простые методы, которые не требуют избытка гаджетов и усилий для восстановления мебели.

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"Вы не можете не вспоминать те времена, когда старой доброй щетки для уборки и жира на локтях было достаточно, чтобы победить беспорядок. Что ж, возможно, вы правы: эта коллекция вечных методов для уборки доказывает, что простота все еще не потеряла своего блеска", - отметила эксперт.

Она рассказала, что оливковое масло можно использовать для "консервации" и "омоложения" деревянной мебели.

Смотрите видео о том, как "омолодить" мебель с помощью оливкового масла:

"Оливковое масло полезно не только для приготовления пищи, оно также является прекрасным средством для консервации и омоложения деревянной мебели. Для этого нанесите небольшое количество оливкового масла на мягкую ткань и осторожно потрите ею деревянную мебель круговыми движениями", - говорит она

По словам Мелиссы, масло проникает в древесину, увлажняет ее и восстанавливает естественный блеск, обеспечивая защитный слой от будущих повреждений.

"Этот способ лелеялся веками, он происходит от древних практик использования масла для сохранения и украшения деревянных поверхностей. Чтобы масло меньше пахло оливками, можно смешать его с несколькими каплями эфирного масла", - добавляет она.

Она также поделилась шестью другими олдскульными методами для уборки, которые стоит использовать и сегодня, если вы хотите иметь безупречный дом.

Лимонный сок

Используя привлекательный аромат цитрусовых, лимонный сок предлагает естественный и освежающий способ очистки и дезодорирования поверхностей.

Просто разведите свежий лимонный сок водой и нанесите его на поверхности с помощью тряпки или распылителя.

"Лимонный сок был надежным чистящим средством на протяжении веков и ценился за свои антибактериальные свойства", - сказала Мелисса.

Газета для мытья окон

Мелисса советует использовать ваше любимое средство для мытья окон, а затем протереть стекло газетой круговыми движениями.

Поскольку газеты не содержат ворсинок и имеют абсорбирующую текстуру, они оставляют после себя блеск без разводов, что делает их любимым методом среди профессиональных уборщиков и владельцев домов на протяжении десятилетий.

Сода для выведения пятен на коврах

Чтобы ее применить, просто насыпьте умеренное количество соды непосредственно на пятно и оставьте на 10-15 минут, в зависимости от степени загрязнения, чтобы она проникла внутрь волокон.

По словам Мелиссы, сода поможет поднять грязь и пятна на поверхность.

Промокните участок чистой тканью или бумажным полотенцем, чтобы удалить пятно.

Соль для чистки

Чтобы реализовать эту тактику, просто посыпьте участок солью и энергично потрите влажной тряпкой или губкой.

Зубная паста для отчистки затирки

Просто нанесите небольшое количество зубной пасты на влажную тряпку или зубную щетку и тщательно протрите линии затирки.

Кофейная гуща для поглощения запахов

Поместите высушенную кофейную гущу в открытую емкость и оставьте ее в местах, подверженных неприятным запахам, например, в холодильнике или кухонных шкафах.

"Пористая природа кофейной гущи позволяет ей поглощать и нейтрализовать неприятные запахи, оставляя после себя свежий и привлекательный аромат", - говорит Мелисса.

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