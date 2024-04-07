Как освежить диван от грязи за считанные минуты: впечатляющий трюк с водкой

Специалист утверждает, что остатки напитков с вечеринки можно использовать как средство для чистки поверхностей, однако нужно учесть важный момент.

https://glavred.info/lifehack/kak-osvezhit-divan-ot-gryazi-za-schitannye-minuty-vpechatlyayushchiy-tryuk-s-vodkoy-10556015.html Ссылка скопирована

Как освежить мебель за минуты - женщина показала трюк с водкой / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Если вы думали, что водка годится только для миксеров и мартини, подумайте еще раз, ведь один пользователь TikToker раскрыл ее удивительную способность убирать ваш дом. По словам блогера Кэти Пуллман, алкогольный напиток можно смешивать с водой так, будто это обычный спрей для чистки поверхностей или ковров. Об этом она сказала в видео, опубликованном в TikTok (@katie_pullman), сообщает Mirror.

"Теперь, когда я привлекла ваше внимание, я не шучу, я буквально использую водку для очистки частей моего дома... Я использую ее, чтобы дезодорировать свой диван, потому что именно там моя собака любит сидеть и жевать все свои игрушки целый день. Избавьтесь от этого отвратительного собачьего запаха!", - отметила она.

Кэти утверждает, что для того, чтобы ее диван высох и избавился от запаха, может понадобиться от 30 минут до часа.

видео дня

Смотрите видео о том, как с помощью водки очищать мебель и другие предметы:

"Я также использую этот метод, чтобы избавиться от неприятного запаха собаки. Я также с успехом использовала этот метод на коврах!", - указывает она.

Хотя видео Кэти встретило бесчисленное количество восторженных зрителей, она не первая, кто рекомендует водку как "волшебное" средство для чистки. По данным NBC, дистиллированный спирт также можно использовать для протирания различных поверхностей, включая ванны, белье, кухонные столешницы и даже обувь.

Однако эксперты по уборке утверждают, что этот продукт все же следует использовать с осторожностью, поскольку для эффективной нейтрализации вирусов и других бактерий смеси должны содержать не менее 70% спирта. И даже с такой концентрацией спиртного вы можете столкнуться с некоторыми проблемами.

"Смеси, которые содержат больше спирта, хотя и более крепкие, могут испаряться с поверхностей слишком быстро, чтобы на самом деле нейтрализовать микробы на этой поверхности. Хотя небольшие предметы с непористой поверхностью, такие как ключи от дома или даже поверхность туалетной ручки, часто можно поддерживать влажными достаточно долго, повторно нанося спирт, это будет гораздо сложнее сделать на большей поверхности, не говоря уже обо всем доме", - отмечают эксперты.

Как следствие, использование водки для удаления пятен и запахов на одежде или коврах является, пожалуй, самым целесообразным, и бесчисленное количество людей уже предлагают это в Интернете.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред