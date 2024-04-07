УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Как освежить диван от грязи за считанные минуты: впечатляющий трюк с водкой

Юрий Берендий
7 апреля 2024, 14:27
Специалист утверждает, что остатки напитков с вечеринки можно использовать как средство для чистки поверхностей, однако нужно учесть важный момент.
Как освежить диван от грязи за считанные минуты: впечатляющий трюк с водкой
Как освежить мебель за минуты - женщина показала трюк с водкой / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Если вы думали, что водка годится только для миксеров и мартини, подумайте еще раз, ведь один пользователь TikToker раскрыл ее удивительную способность убирать ваш дом. По словам блогера Кэти Пуллман, алкогольный напиток можно смешивать с водой так, будто это обычный спрей для чистки поверхностей или ковров. Об этом она сказала в видео, опубликованном в TikTok (@katie_pullman), сообщает Mirror.

"Теперь, когда я привлекла ваше внимание, я не шучу, я буквально использую водку для очистки частей моего дома... Я использую ее, чтобы дезодорировать свой диван, потому что именно там моя собака любит сидеть и жевать все свои игрушки целый день. Избавьтесь от этого отвратительного собачьего запаха!", - отметила она.

Кэти утверждает, что для того, чтобы ее диван высох и избавился от запаха, может понадобиться от 30 минут до часа.

видео дня

Смотрите видео о том, как с помощью водки очищать мебель и другие предметы:

@katie_pullman This consistently gets views so I'm reposting the $7 vodka #cleaning hack! #lifehack♬ original sound - Katie Pullman

"Я также использую этот метод, чтобы избавиться от неприятного запаха собаки. Я также с успехом использовала этот метод на коврах!", - указывает она.

Хотя видео Кэти встретило бесчисленное количество восторженных зрителей, она не первая, кто рекомендует водку как "волшебное" средство для чистки. По данным NBC, дистиллированный спирт также можно использовать для протирания различных поверхностей, включая ванны, белье, кухонные столешницы и даже обувь.

Однако эксперты по уборке утверждают, что этот продукт все же следует использовать с осторожностью, поскольку для эффективной нейтрализации вирусов и других бактерий смеси должны содержать не менее 70% спирта. И даже с такой концентрацией спиртного вы можете столкнуться с некоторыми проблемами.

"Смеси, которые содержат больше спирта, хотя и более крепкие, могут испаряться с поверхностей слишком быстро, чтобы на самом деле нейтрализовать микробы на этой поверхности. Хотя небольшие предметы с непористой поверхностью, такие как ключи от дома или даже поверхность туалетной ручки, часто можно поддерживать влажными достаточно долго, повторно нанося спирт, это будет гораздо сложнее сделать на большей поверхности, не говоря уже обо всем доме", - отмечают эксперты.

Как следствие, использование водки для удаления пятен и запахов на одежде или коврах является, пожалуй, самым целесообразным, и бесчисленное количество людей уже предлагают это в Интернете.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

водка уборка
Реклама

Главное за день

Где могут разместить французские войска в Украине: СМИ назвали направления

Где могут разместить французские войска в Украине: СМИ назвали направления

15:10 Мир
"Другого выхода у Украины нет": Загородний объяснил, какие шаги приблизят нас к победе

"Другого выхода у Украины нет": Загородний объяснил, какие шаги приблизят нас к победе

14:18 Украина
"Пойдут" на стратегический город: Буданов назвал цель летнего наступления РФ

"Пойдут" на стратегический город: Буданов назвал цель летнего наступления РФ

13:17 Украина
Все главные новости

Популярное

Украину будут заливать дожди: в двух областях объявили 3 уровень опасности 5088

Украину будут заливать дожди: в двух областях объявили 3 уровень опасности

Путин может вывести войска из Украины: Шольц рассказал, когда это произойдет 4452

Путин может вывести войска из Украины: Шольц рассказал, когда это произойдет

Ситуация критическая, Зеленский встал между плохим вариантом и еще худшим - WP 4409

Ситуация критическая, Зеленский встал между плохим вариантом и еще худшим - WP

Под угрозой четыре крупных города: в ВСУ раскрыли направление наступления РФ 3564

Под угрозой четыре крупных города: в ВСУ раскрыли направление наступления РФ

Последние новости

15:24

"Осталось убедить РФ": Буданов поддержал предложение Папы Римского, но назвал нюанс

15:19

На законодательном уровне: почему Киндеры запрещены в США

15:10

Где могут разместить французские войска в Украине: СМИ назвали направления

14:32

Звезда сборной Украины и "Арсенала" заявил, что готов идти на фронт

14:27

Как освежить диван от грязи за считанные минуты: впечатляющий трюк с водкойВидео

В июле-августе Украине грозят отключения электроэнергии – ХарченкоВ июле-августе Украине грозят отключения электроэнергии – Харченко
14:21

Загадка для людей с острым зрением: нужно найти мышь за 8 секунд

14:18

"Другого выхода у Украины нет": Загородний объяснил, какие шаги приблизят нас к победе

14:16

Потап дал неожиданное объяснение обилию "зашкваров" с его участием

14:00

Пенсии в Украине пересчитают задним числом: кому ожидать прибавки

Реклама
13:30

Фатальная ошибка: почему нельзя выливать кофе в раковину

13:17

"Пойдут" на стратегический город: Буданов назвал цель летнего наступления РФ

13:11

Чем бюджетно закрыть окна от солнца: как уберечь жилье от жары

12:38

Скандальная молодуха путиниста Петросяна впервые показала их дочь

12:33

Северная Корея использует войну в Украине для испытания своих ракет - Bloomberg

12:27

Ударили по центральной части города: РФ атаковала Харьков КАБами, есть пострадавшие

12:11

Задействовали десятки единиц техники: в ВСУ назвали основную цель наступления РФ

11:59

"Методика тараканов": в ВСУ рассказали о новой тактике оккупантов на фронте

11:18

Путин может вывести войска из Украины: Шольц рассказал, когда это произойдет

11:05

Джоли обвинила Питта в насилии над ней и их детьми

10:28

Мог быть приказ: российские самолеты нанесли удар по своей пехоте - офицер ВСУ

Реклама
10:21

Супруга Козловского рассказала о родах и выложила фото с малышом

09:38

Принимают сложные решения: в ISW оценили ситуацию по обеспечению ВСУ снарядами

09:33

Мобилизация в Украине: кому нужно прийти в военкомат без повестки в апреле

09:23

Гороскоп на завтра 8 апреля: Овнам - скучный день, Козерогам - приятный разговор

08:54

Какой смысл бить по НПЗ в Россиимнение

08:47

Россия атаковала Украину ракетами и дронами: сколько удалось сбить

08:44

РФ постоянно использует химическое оружие против ВСУ - The Telegraph

07:50

В Харькове дрон оккупантов влетел в дом - мэр города Терехов

07:25

Заметить собаку среди овец за 3 секунды сможет только самый внимательный: сложная загадка

07:04

Церковный праздник 8 апреля: что запрещено делать в день святого Руфа

06:48

Украинцы не хотят видеть колонизатора Булгаковамнение

05:30

В Украине уже на днях начнется новая магнитная буря: как долго будет "трусить"

04:26

Навсегда забудете о сахаре: чем можно заменить вредный подсластитель

03:15

Хитрый секрет богатого урожая: когда сажать помидоры в открытый грунтВидео

02:42

Женщина показала, что категорически нельзя делать во время чистки туалетаВидео

01:54

Болит в груди: у Заворотнюк плохие новости

01:40

Катя Кузнецова показала нежные фото со своим любимым

01:34

Головоломка для настоящих мастеров: нужно найти штангу за 11 секунд

06 апреля, суббота
23:17

Прогремела серия взрывов: россияне жестоко обстреляли Одессу и Донецкую область

22:59

Помощь от США и замороженные активы РФ: Зеленский рассказал жесткую правду о помощи

Реклама
22:19

"Нам не будет хватать": Зеленский - о дефиците снарядов для ПВОВидео

21:44

ВСУ не хватает оружия, чтобы сорвать наступление РФ: президент сделал важное заявление

20:48

Будет мощная защита от КАБов: Зеленский анонсировал появление новейшего оружия

20:45

Не факт, что РФ остановится на этой цифре: Зеленский о мобилизации 300 тысяч человек

20:16

"Это главный приз": Фейгин - о том, как будет происходить "наступление" на ХарьковВидео

19:55

РФ пошла в массовое наступление под Авдеевкой: Генштаб раскрыл детали жестких боев

19:32

Украину будут заливать дожди: в двух областях объявили 3 уровень опасности

19:15

Ситуация критическая, Зеленский встал между плохим вариантом и еще худшим - WP

19:10

Почему США учатся у Украины?мнение

18:35

Флаг Украины взвился на оккупированной части Херсонщины: в ВСУ показали видеоВидео

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Владимир Зеленский новости
семья владимира зеленского
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять