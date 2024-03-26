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Как проверить водку на качество: 3 способа, которые покажут подделку

Сергей Кущ
26 марта 2024, 16:28
Проверить качество алкоголя можно легко в домашних условиях.
Как проверить водку на качество
Как проверить водку на качество / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Не секрет, что в Украине можно купить "паленую" водку, употребив которую можно навредить своему здоровью. Поэтому важно употреблять только качественный продукт.

Как понять, что водка хорошая?

Внешний облик напитка очень важен. Также в интернете вы можете посмотреть, сравнить товар и определить, что у вас в руках - оригинал или подделка.

Также важно осмотреть акцизную марку - она обязательно должна быть на всех алкогольных напитках, напечатана на специальной бумаге цветными красками, и все цифры на ней должны быть четкими.

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Как проверить качество алкоголя в домашних условиях?

На нюх: Первое, что должно говорить о качестве водки, — это ее запах. Подержите стакан или бутылку в руках минуту или две и максимально почувствуйте запах содержимого. Качественный алкоголь не будет иметь никаких запахов, кроме спирта. Если вы услышите странные запахи, например ацетона, лучше не употреблять напиток, пишет УНН.

Что такое водка?

Водка — крепкий алкогольный напиток, бесцветный водно-спиртовой раствор с характерным вкусом и ярко выраженным спиртовым запахом, сообщает портал "Википедия".

Вес бутылки: Литровая бутылка водки должна весить примерно 953 грамма. Отклонение от этой нормы может указывать на подделку, разлитую в неоригинальную стеклянную тару.

Горение: Для проверки водки комнатной температуры налейте ее в ложку или крышку и подожгите. Качественная водка должна гореть светло-синеватым пламенем у поверхности. Малое количество спирта приведет к едва заметному пламени, которое быстро погаснет.

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