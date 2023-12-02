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Как отличить настоящую сметану от подделки: на что смотреть и как проверить

Сергей Кущ
2 декабря 2023, 13:03
Следуя этим простым советам, вы сможете не только отличить настоящую сметану от подделки, но и убедиться в ее высоком качестве.
Как отличить настоящую сметану от подделки
Как отличить настоящую сметану от подделки / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

На полках магазинов сметана представлена в разнообразии брендов и упаковок, и выбрать настоящий молочный продукт становится все сложнее. Как быть уверенным в том, что вы покупаете качественную сметану и избегаете подделок?

Мы разобрались, как определить наличие пальмового масла в сметане и проверить ее качество.

Ингредиенты: читайте состав внимательно

Первый шаг - изучите состав сметаны. Подделки часто содержат пальмовое масло, которое не только ухудшает качество продукта, но и вредно для здоровья. Если в составе указано пальмовое масло, стоит задуматься о выборе альтернативы.

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Цвет и консистенция

На внешний взгляд можно многое сказать о сметане. Оригинальная сметана обладает приятным молочным оттенком, в то время как подделки могут быть более бледными или даже желтоватыми. Консистенция также играет роль - настоящая сметана должна быть густой и кремообразной.

Настоящая сметана обладает характерным ароматом

Поднесите упаковку к носу - настоящая сметана имеет характерный молочный аромат. Если запах кажется странным, химическим или отсутствует вовсе, это может свидетельствовать о неестественных добавках.

Как определить наличие пальмового масла в сметане?

Вы можете проверить сметану на наличие пальмового масла с помощью простого теста. Насыпьте немного сметаны в стакан воды. Если продукт начинает растворяться или образует маслянистый слой на поверхности воды, это может свидетельствовать о присутствии пальмового масла.

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