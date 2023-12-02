Как отличить настоящую сметану от подделки: на что смотреть и как проверить

На полках магазинов сметана представлена в разнообразии брендов и упаковок, и выбрать настоящий молочный продукт становится все сложнее. Как быть уверенным в том, что вы покупаете качественную сметану и избегаете подделок?
Мы разобрались, как определить наличие пальмового масла в сметане и проверить ее качество.
Ингредиенты: читайте состав внимательно
Первый шаг - изучите состав сметаны. Подделки часто содержат пальмовое масло, которое не только ухудшает качество продукта, но и вредно для здоровья. Если в составе указано пальмовое масло, стоит задуматься о выборе альтернативы.
Цвет и консистенция
На внешний взгляд можно многое сказать о сметане. Оригинальная сметана обладает приятным молочным оттенком, в то время как подделки могут быть более бледными или даже желтоватыми. Консистенция также играет роль - настоящая сметана должна быть густой и кремообразной.
Настоящая сметана обладает характерным ароматом
Поднесите упаковку к носу - настоящая сметана имеет характерный молочный аромат. Если запах кажется странным, химическим или отсутствует вовсе, это может свидетельствовать о неестественных добавках.
Как определить наличие пальмового масла в сметане?
Вы можете проверить сметану на наличие пальмового масла с помощью простого теста. Насыпьте немного сметаны в стакан воды. Если продукт начинает растворяться или образует маслянистый слой на поверхности воды, это может свидетельствовать о присутствии пальмового масла.
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