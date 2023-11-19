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Как отличить настоящий творог от подделки за 3 минуты

Сергей Кущ
19 ноября 2023, 08:44
Определение настоящего творога от подделки – важный шаг для тех, кто ценит свое здоровье и качество продуктов.
Как отличить настоящий творог от подделки
Как отличить настоящий творог от подделки / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

В условиях разнообразия предложений на рынке молочных продуктов, важно уметь отличить настоящий творог от подделки. Мы поделимся ключевыми методами и признаками, помогающими потребителям сделать правильный выбор и избежать фальсификации.

Как проверить творог настоящий он или нет

Определение качества творога начинается с внимательного рассмотрения упаковки и этикетки. Убедитесь, что указана информация о производителе, срок годности и состав продукта. Подлинный творог обычно содержит минимальное количество ингредиентов, без лишних добавок.

  • Как проверить качество творога йодом: капните каплю йода на творог и подождите пару минут. Если творог окрасился в цвет йода - он качественный. Если он посинел, то в его составе есть крахмал, соя, вода или известь.

Как отличить домашний творог от магазинного?

Домашний творог обычно более натуральный и не содержит искусственных добавок. Однако, если у вас нет возможности приобрести домашний продукт, обратите внимание на консистенцию творога. Настоящий творог должен иметь нежную текстуру без грубых кусков.

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Что добавляют в творог для фальсификации?

Фальсификация творога часто включает добавление различных загустителей, красителей и ароматизаторов. При проверке продукта обратите внимание на подозрительные ингредиенты, которые отсутствуют в натуральном твороге. Высокое содержание сахара также может свидетельствовать о поддельном продукте.

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