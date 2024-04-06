Секретная добавка увеличит урожай: что положить в лунку при посадке перца

Опытная огородница рассказала о замечательной натуральной и органической подкормке, которую она добавляет в открытый грунт при высадке рассады.

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Какие удобрения вносить в лунку при посадке перца / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Болгарский перец - очень вкусный и полезный овощ, но вырастить его на своем огороде не так уж и просто, поскольку это очень теплолюбивая и капризная культура. Что же любит болгарский перец при посадке и что положить в лунку, чтобы получить богатый урожай?

Своим секретом выращивания болгарского перца поделилась Татьяна из Днепропетровской области, которая ведет свой Youtube-канал с более 1,2 млн подписчиков.

Огородница рассказала о замечательной натуральной и органической подкормке, которую она добавляет в открытый грунт при высадке рассады. Эта добавка значительно увеличивает рост растений, повышает урожайность и дает растениям нужное питание на весь период роста и плодоношения. И это - рыбная мука. Купить ее можно на рынке, где продают различные корма для животных, и стоит она очень недорого.

Рыбная мука - настоящая находка для огородника / скриншот

"Эта добавка долгоиграющая, на протяжении длительного периода она снабжает растения нужными питательными элементами. И благодаря этому растения становятся более устойчивыми к различным грибковым заболеваниям", - рассказала Татьяна.

Рыбная мука повышает урожайность перца / скриншот

Когда высаживать рассаду перца в открытый грунт

Рассаду перца в открытый грунт можно высаживать тогда, когда минует угроза возвратных заморозков, а температура грунта прогреется до +12 градусов.

На грядку Татьяна советует рассыпать древесную золу. Она снижает кислотность почвы и делает её более рыхлой.

Расстояние между рядами должно составлять не менее 60 сантиметров.

"Сначала я намечаю две линии, а потом по этим линиям лопатой копаю борозды. И теперь в каждую такую бороздку я буду добавлять натуральное природное удобрение с большим содержанием питательных веществ для растений", - поделилась огородница.

Рыбная мука насыпается прямо на грядки / скриншот

По словам Татьяны, рыбная мука содержит фосфор, кальций, железо, небольшой процент азота и ещё много других важных для растений элементов.

Внесение рыбной муки в почву увеличивает урожайность, ускоряет рост и созревание плодов, улучшает вкус плодов и влияет на быстрый рост самого растения, и делает растения более устойчивыми к различным болезням.

Норма внесения рыбной муки в почву небольшая. Если добавлять её в лунку при высадке рассады, то 20 грамм в одну лунку будет достаточно.

Рыбную муку нужно немного рассыпать по борозде и лопатой перемешать с землей.

Землю нужно хорошо пролить водой / скриншот

Перед посадкой перца борозду нужно хорошо залить водой. Рассада высаживается в земляную жижу, а потом засыпается сухой землей.

Рассада высаживает в земляную жижу / скриншот

Если вы решите высаживать рассаду перца в лунки, что то расстояние между ними должно составлять примерно 50 см.

В каждую лунку нужно насыпать по 1 столовой ложке с горкой рыбной муки (примерно 20 г) и перемешать её с землёй. После посадки лунки нужно хорошо пролить водой, а после впитывания присыпать сухой землёй. Перец заглубляется в землю не выше семидольных листочков.

Смотрите видео - Что положить в лунку при посадке перца для богатого урожая:

Ранее Главред делился еще одним необычным способом посадки болгарского перца.

Опытные огородники говорят, что есть один секретный ингредиент, который поможет получить хороший урожай перца. Если его добавить в лунку, то перец растёт действительно очень хорошо. Речь идет о пере.

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