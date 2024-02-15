Чем обработать семена перца от фитофторы: копеечные средства для щедрого урожая

Существует копеечное средство, которое поможет вам защитить перец от фитофторы и сохранить урожай.

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Как уберечь перец от фитофторы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Перец - это теплолюбивая культура, которая нуждается в тщательном уходе. Чтобы получить богатый урожай, важно знать, когда сеять семена, когда сажать рассаду, как правильно за ней ухаживать и защищать от болезней.

Когда сеять семена перца на рассаду

Семена перца сеют за 8-10 недель до предусмотренного срока высадки в грунт. Это обычно происходит в конце февраля или в начале марта, в зависимости от региона и климатических условий.

Сладкий перец: за 60-70 дней до высадки в открытый грунт (конец февраля - начало марта).

за 60-70 дней до высадки в открытый грунт (конец февраля - начало марта). Острый перец: за 45-50 дней до высадки в открытый грунт (конец марта - начало апреля).

Если вы хотите знать больше о посадке и выращивании овощей, прочитайте материал: Чем обработать семена помидоров от фитофторы: копеечное средство спасет урожай.

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Когда сажать рассаду перца

Оптимальное время для высадки рассады перца соответствует окончанию морозов и наступлению теплых погодных условий. Это может быть середина весны или раннее лето, когда опасность заморозков уже миновала и почва прогрелась.

Обычно его высаживают в конце мая - начале июня. В теплицу - за 2-3 недели до высадки в открытый грунт. То есть в конце апреля - начале мая.

Как сажать рассаду перца

Почва должна быть рыхлой, питательной, с нейтральной кислотностью. При посадке рассады перца важно обеспечить правильное размещение растений, сохраняя оптимальное расстояние между ними. Обычно это 30-40 см между кустами.

Также стоит придерживаться правила глубины заделки рассады - корни растения должны быть расположены на глубине 10-15 см, до первых семядольных листьев.

После посадки перец нужно обильно полить и дать ему 2-3 дня на адаптацию.

Чем обработать семена перца от фитофторы

Обработка семян перед посевом является необходимым этапом выращивания. Для защиты семян перца от фитофторы можно использовать различные антисептические растворы или фунгициды, которые можно приобрести в специализированных магазинах.

Чем и как обработать семена перца

Перед посадкой семян перца стоит их обработать для ускорения роста Используются различные методы обработки, такие как солевое замачивание, обработка в марганцовке, содовый раствор или протравливание в перекиси водорода.

Солевое замачивание: растворите 1 столовую ложку поваренной соли без добавок на 2 литра теплой воды. Марганцовка: приготовьте раствор из 1 грамма марганцовки на 1 литр воды. Раствор должен быть полупрозрачным розового цвета. Используйте подогретую до 40 °C жидкость. Перекись водорода: растворите 5 мл перекиси водорода на 600 мл воды. Содовый раствор: растворите 1 чайную ложку соды в стакане горячей воды, после чего долейте до краев стакана воду температурой около 50 °C.

Следует замочить семена в теплом растворе стимулятора роста на 12-24 часа. После замачивания семена промойте под проточной водой.

Чем обработать перец от фитофторы без химии

Как альтернатива химическим средствам, органические препараты, такие как отвары из лаванды или чеснока, могут быть эффективными для профилактики фитофтороза.

В июле, когда перец на грядках завязывается и начинает зреть, он становится особенно уязвимым к различным болезням и нападениям вредителей. Чтобы обеспечить ему надлежащую защиту и поддержать здоровый рост и развитие, некоторые садоводы используют йод как эффективное средство.

Йод, кроме своей основной функции антисептика и антибактериального средства, также имеет полезные свойства для растений. Он может использоваться как удобрение и способствовать стимулированию роста и развития плодов, а также защищать растения от вредных микроорганизмов в почве.

Для сохранения урожая рекомендуется проводить подкорневые поливы растений раствором йода, особенно в период формирования плодов, следует растворить 3 капли спиртового раствора йода в 10 литрах воды и использовать этот раствор для поливания кустов перца. Это поможет увеличить размер плодов и ускорить их созревание.

Профилактика фитофторы на перце

Для профилактики заболеваний, таких как фитофтора, можно обработать растения раствором йода. Для этого растворите 2 капли аптечного йода в 1 литре воды и распылите этот раствор на кусты перца. Это поможет избежать распространения болезни и сохранить урожай.

Также существует народное средство для профилактики фитофторы, которое включает в себя использование йода. Для его приготовления смешайте 9 литров воды, 1 литр молочной сыворотки, 40 капель йода и 1 столовую ложку перекиси водорода. Этим раствором надо опрыскивать растения каждые 10 дней.

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