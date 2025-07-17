Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Приметы

Больше чем просто мода: что на самом деле означает красная нить на запястье

Руслан Иваненко
17 июля 2025, 23:46
23
Почему красный цвет является мощным символом жизненной силы и как нить помогает отпугивать плохую энергию.
Нить, примета
Как красная нить защищает от негативной энергии и почему важно правильно ее носить на запястье. / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему именно красный цвет
  • Как правильно носить и очищать нить и нить от негативной энергии
  • Почему рвется красная нить и что делать с оберегом после этого

Красная нить уже давно вышла за пределы исключительно религиозных или эзотерических практик. Ее можно увидеть на запястьях, сумочках, дверных ручках или у кровати, и не каждый задумывается о глубоких корнях этой традиции.

Главред решил разобраться, что на самом деле означает красная нить, какие приметы с ней связаны и как правильно использовать этот мощный оберег.

видео дня

Международный символ защиты

Красная нить - это не просто аксессуар, а глубокий символ защиты, встречающийся во множестве культур по всему миру. От мистической еврейской Каббалы до древних украинских народных верований, ее значение остается неизменным - отпугивание зла и создание невидимого защитного барьера, передает РБК-Украина.

Интересные факты из разных культур

  • Цыгане вешали красную нить на палатки для защиты.
  • Японцы крепили ее ко входу в дом во время сбора урожая.
  • В Румынии к красной нити привязывали сушеный перец чили.
  • Корейцы добавляют монетку для привлечения достатка.

В народной традиции считается, что красный цвет сам по себе отпугивает сглаз, зависть и порчу. Нить же создает вокруг человека или жилища мощное защитное поле.

Защита для дома

Красную нить часто цепляют на входную дверь, чтобы:

Отвести негатив от дома, нежелательных гостей или завистников.

Установить символическую "границу", за которую не пройдет зло.

Усилить защиту, если в доме есть маленькие дети, больные или уязвимые к энергетике люди.

Эксперты отмечают: если нить исчезла или порвалась, это свидетельствует, что она взяла на себя удар и выполнила свое предназначение, защитив вас.

Правила ношения красной нити на запястье

Обычно красную нить носят на левом запястье. По народным поверьям, именно с этой стороны в тело человека заходит негативная энергия, и нить служит барьером.

Ключевые приметы и правила ношения:

  • Завязывают на 7 узлов: Желательно, чтобы это сделал другой человек с чистыми и добрыми намерениями.
  • Носят до момента, когда порвется: Считается, что так нить выполняет свою функцию и ее не следует снимать самостоятельно.
  • Не покупать "просто так": Лучше, чтобы нить подарили или освятили.
  • Очищение солью: Нить рекомендуется выдержать несколько часов в соленой воде, чтобы соль помогла очистить ее от любой посторонней энергии.
  • Утилизация: Когда нить порвалась или выполнила свою функцию, ее нужно сжечь, а пепел развеять за порогом.

Почему именно красный цвет

Красный во многих культурах символизирует силу, кровь, жизнь, энергию и борьбу. Именно поэтому красная нить считается активным, сильным оберегом. В древней Украине красные нити активно использовали в вышивке и куклах-мотанках для отпугивания зла. Красный цвет символизирует жизненную силу, а узлы - преграды для всего чужеродного.

Читайте также:

Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

приметы интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Неожиданное решение Словакии: Фицо сделал заявление, которое заставит РФ нервничать

Неожиданное решение Словакии: Фицо сделал заявление, которое заставит РФ нервничать

00:41Мир
У Зеленского назвали задачи правительства Свириденко - что изменится для украинцев

У Зеленского назвали задачи правительства Свириденко - что изменится для украинцев

22:34Политика
Что будет, если РФ не согласится на мир за 50 дней - в Белом доме поставили точку

Что будет, если РФ не согласится на мир за 50 дней - в Белом доме поставили точку

21:48Война
Реклама

Популярное

Ещё
На фоне скандала в ресторане мужа: Надя Дорофеева срочно покинула Украину

На фоне скандала в ресторане мужа: Надя Дорофеева срочно покинула Украину

Гороскоп на завтра 18 июля: Овнам - трудности, Козерогам - большая прибыль

Гороскоп на завтра 18 июля: Овнам - трудности, Козерогам - большая прибыль

Известный украинский артист признался в чувствах к Злате Огневич

Известный украинский артист признался в чувствах к Злате Огневич

Гороскоп Таро до конца года: Ракам - изобилие и награды, Рыбам - ловушка

Гороскоп Таро до конца года: Ракам - изобилие и награды, Рыбам - ловушка

Карта Deep State онлайн за 17 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 17 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

00:41

Неожиданное решение Словакии: Фицо сделал заявление, которое заставит РФ нервничать

00:20

"Все были в ужасе": Памела Андерсон огорошила признанием о своей политике "без макияжа"

17 июля, четверг
23:46

Больше чем просто мода: что на самом деле означает красная нить на запястье

23:17

Готовит себя само: блюдо для ужина, над которым не надо стоять

23:09

США меняют позицию по Украине - названа причина жестких заявлений в адрес России

Трамп реально мочит Россию, США оказались перед сложным выбором – ЗагороднийТрамп реально мочит Россию, США оказались перед сложным выбором – Загородний
22:58

Сюрприз для Кремля: Стармер раскрыл детали размещения "сил сдерживания" в Украине

22:34

У Зеленского назвали задачи правительства Свириденко - что изменится для украинцев

22:30

Отобрал у папы корону: в Сети в восторге от очаровашки Гарри Галкина

21:48

Что будет, если РФ не согласится на мир за 50 дней - в Белом доме поставили точкуВидео

Реклама
21:37

Украина сможет наносить глубокие удары: Германия анонсировала передачу важного оружия

21:36

Ждать осталось недолго: Мерц раскрыл, когда именно Patriot прибудут в Украину

21:35

"Стеснительные": на концерте Coldplay главу стартапа случайно сняли с любовницейВидео

21:06

"Смотреть таким взглядом": Алан Бадоев показал любовь всей своей жизни

20:57

Пробил очередное дно: Орбан сделал циничное заявление о расположении Украины

20:41

В Украине может существенно измениться цена на топливо: эксперт назвал ключевой фактор

20:16

"Моя самая большая победа": муж Свитолиной поделился домашним кадром с теннисисткой

20:07

"Невероятно патриотичный". 87-летняя актриса Кадочникова живет с 62-летним мужчиной

20:05

Невидимые на картах, но реальные: что скрывали закрытые города СССР

19:52

Удар дронов приостановил работу крупнейшего химзавода РФ: СМИ сообщили детали

19:48

В Украине будет настоящий Армагеддон: град, шквалы и сильные ливни будут заливать Украину

Реклама
19:44

Новый министр обороны назвал 3 приоритета на посту - что он сказал о мобилизации

19:29

Трамписты резко изменили мнение о помощи Украине: СМИ узнали детали

19:10

Скамейка запасных короткая: о чем свидетельствуют старые-новые лица в правительствемнение

19:07

"Супермама" выводит на чистую воду: к кому "пришли" после показа шоуВидео

18:55

Полезно ли пить холодный чай в жару: эксперты дали советы

18:53

Половина погибла, другие дезертиры: ВСУ уничтожают армию РФ под Покровском

18:51

Почему Умерова не назначили послом Украины в США - в Раде заинтриговали заявлением

18:51

Украина может получить Patriot раньше, чем ожидалось: в НАТО раскрыли детали

18:28

В Индии приняли решение по нефти из России – Reuters

18:11

Какое второе имя Владимира Великого - историк раскрыл малоизвестный фактВидео

18:11

РФ готовится к массированному ракетному обстрелу: самолеты уже снаряжены ракетами

18:05

Решение должен принять не Трамп: эксперт объяснил, кто может остановить Россию

17:37

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с серфингистом за 23 секунды

17:36

Впервые за много лет: цены на популярную в Украине ягоду поставили рекорд

17:19

В НАТО объявили о плане по Калининградской области и сделали заявление

17:04

Нельзя: Тодоренко снова не смотрела за детьми и нарвалась на жесткий отказ в РФ

17:02

Начнется "социальный взрыв", у РФ мало времени - что может заставить Путина сдаться

16:54

Банки изменят проценты по депозитам: что будет до конца 2025 года

16:40

Рада избрала нового министра обороны Украины

16:36

Польша готовится закрыть приюты для большинства украинских беженцев - детали

Реклама
16:20

Как быстро избавиться от белокрылки народными средствами – простые лайфхаки

16:19

Курс доллара набирает обороты, а евро упал: какой будет стоимость валюты 18 июля

16:15

5 строгих запретов, которые нельзя нарушать: важные приметы 18 июля

15:51

Обвиняемый в нелегальном сбыте боеприпасов экс-куратор "Кобры" Резников мобилизовался, чтобы избежать суда - СМИ

15:40

Тайна названия Житомир: как оно появилось и что на самом деле означаетВидео

15:17

Трамп подарил время: СМИ предупредили, что РФ может усилить летнее наступление

15:13

Эксперты призывают не мыть авто летом: в чем причина

15:03

Втрое дороже, чем раньше: в Украине стремительно выросла цена на популярный фрукт

14:58

Фанат Путина родом из Донецка: в Ялте умер режиссер "Мастера и Маргариты"

14:53

На фоне скандала в ресторане мужа: Надя Дорофеева срочно покинула Украину

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять