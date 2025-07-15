Почему пустую бутылку не стоит оставлять на столе: что скрывает народная примета

Откуда происходит примета о пустой бутылке и как она влияла на традиции украинских хозяек.

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Как казаки повлияли на украинские народные верования / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Почему пустая бутылка на столе вызывает столько суеверий

Что скрывает примета о пустой бутылке

Читайте о неожиданном французском происхождении украинской традиции

В народе существует множество примет, которые передаются из поколения в поколение. Многие из них имеют под собой реальную подоплеку, а не являются лишь суевериями.

Главред решил окунуться в мир народной мудрости и выяснить, можно ли ставить пустую бутылку на стол и что на самом деле означает эта распространенная примета источника.

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Существует негласное правило - опустошенную бутылку сразу убирать со стола. Это не только освобождает место для новых блюд, но и связано с одной из самых известных примет, о которой пишет УНИАН.

Откуда пошла примета о пустой бутылке

Исторически, появление пустой бутылки на столе свидетельствовало о том, что у хозяйки заканчивалась еда, которую можно было предложить гостям. Издавна женщины были ответственными за организацию застолий, и их мастерство заключалось в непрерывном пополнении стола. Если же пустые тарелки или бутылки оставались на виду, это расценивалось как намек гостям, что пора завершать визит. Эта традиция подчеркивает важность гостеприимства и достатка в доме.

Символизм пустой бутылки

Со временем примета о пустой бутылке обросла многочисленными негативными толкованиями. Считается, что ее присутствие на столе может:

Притягивать болезни и неудачи в дом.

Приводить к нищете и отпугивать достаток, символизируя пустоту и отсутствие.

Негативно влиять на репродуктивное здоровье.

Становиться убежищем для проклятий и злых духов, особенно если бутылка не закрыта, что делает ее уязвимой для негативной энергии.

Эти поверья подчеркивают глубокие корни символизма в народном сознании и стремление защитить дом от любых бедствий.

Интересный факт: французский след украинской приметы

Согласно открытым источникам, эта примета могла прийти к нам из Франции. В начале XIX века, во время военных походов, казаки побывали в местных питейных заведениях. Там было принято рассчитываться за заказ по количеству пустых бутылок на столе. Чтобы уменьшить сумму к оплате, сообразительные казаки начали убирать пустую тару под стол. Эта версия добавляет еще один слой к многогранной истории приметы, демонстрируя, как культурные взаимодействия формируют народные верования.

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Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, которое было основано в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет их через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

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