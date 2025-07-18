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Неожиданное решение Словакии: Фицо сделал заявление, которое заставит РФ нервничать

Руслан Иваненко
18 июля 2025, 00:41
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Фицо подтвердил, что Братислава достигла договоренностей с Еврокомиссией относительно рисков энергетического дефицита.
Неожиданное решение Словакии: Фицо сделал заявление, которое заставит РФ нервничать
Еврокомиссия пообещала защитить Словакию от возможных арбитражных исков по контрактам на поставку газа / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

Кратко:

  • Словакия 18 июля разблокирует 18-й пакет санкций ЕС
  • Братислава получила гарантии по газу и контракту с "Газпромом"
  • Еврокомиссия предоставила письменные и неофициальные заверения

В пятницу, 18 июля, Словакия снимет блокировку с 18-го пакета санкций Европейского Союза против России. Об этом сообщил премьер-министр страны Роберт Фицо в Facebook, передает УНИАН.

По его словам, такое решение стало возможным после того, как Братислава получила письменные гарантии от Еврокомиссии относительно цен на газ и вероятного дефицита ресурса.

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"Несмотря на огромное давление, угрозы и критику, мы заставили Еврокомиссию обратить внимание на то, как остановка российского газа повлияет на домохозяйства и экономику Словакии. Это нам определенно удалось... Я считаю правильным сообщить, что мы преодолели первый этап", - заявил Фицо.

Он также отметил, что Словакия тратит 100 млн евро на компенсации за высокие цены на энергоносители. Кроме того, страна получила официальные и неофициальные гарантии относительно возможных арбитражных споров из-за контракта с "Газпромом", действующего до 2034 года.

Фицо считает, что дальнейшее блокирование санкций было бы контрпродуктивным и могло бы навредить национальным интересам. Поэтому он дал указание представителям Словакии в ЕС прекратить блокирование.

"Но сразу после этого начинается второй этап нашей борьбы с Еврокомиссией по российскому газу", - добавил он.

Роберт Фицо
Роберт Фицо / Инфографика: Главред

При этом Фицо подчеркнул, что его правительство не поддержит инициативу о полном прекращении импорта российского газа после 1 января 2028 года.

Санкции против РФ - новости по теме

Как писал Главред, США и ЕС рассматривают возможность ужесточения санкций против России, пытаясь принудить Кремль к мирному урегулированию войны. В то же время, как отмечает оппозиционный экономист, экс-замглавы Центробанка РФ Сергей Алексашенко, новые ограничения вряд ли существенно ударят по российской экономике.

Между тем бывший заместитель председателя Центробанка России, экс-заместитель министра финансов, оппозиционный экономист Сергей Алексашенко выразил убеждение, что США вряд ли введут 500% пошлины для стран, торгующих с Россией, такие меры не будут иметь эффекта и нанесут больше вреда экономике Штатов, чем Кремлю.

Кроме того, президент США Дональд Трамп неоднократно шел на встречу российскому диктатору Владимиру Путину, но соответствующих уступок американский лидер до сих пор не увидел. Поэтому Трамп все же движется в сторону санкций против России.

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Об источнике: УНИАН

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