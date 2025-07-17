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Новый оборонный союз: Британия и Германия подпишут договор о взаимной защите

Анна Ярославская
17 июля 2025, 07:04
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Соглашение не является альтернативой принципу коллективной обороны, закрепленному в статье 5 Североатлантического договора.
Кир Стрармер, Фридрих Мерц
Великобритания и Германия подпишут договор о взаимной защите / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, x.com/Keir_Starmer ​

Главное:

  • Кир Стармер и Германии Фридрих Мерц подпишут новый оборонный договор
  • Соглашение содержит меры, касающиеся торговли, транспорта и нелегальной миграции
  • Германия и Франция планируют создать новую ракетную систему большой дальности Deep Precision Strike

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц 17 июля в Лондоне подпишут оборонный договор, который обязывает обе страны защищать друг друга в случае вооруженного нападения.

Как пишет Bloomberg, предпосылки для подписания документа были заложены в августе 2024 года в Берлине во время встречи Стармера с предшественником Мерца - социал-демократом Олафом Шольцем. Тогда глава британского правительства охарактеризовал будущее соглашение как "часть более широкого перезапуска, основанного на новом духе сотрудничества".

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Лидер немецких консерваторов Мерц публично выражал сожаление по поводу выхода Великобритании из ЕС и заявлял о готовности объединить усилия со Стармером для противодействия таким вызовам, как торговая политика администрации президента США Дональда Трампа и война России против Украины.

Стармер и Мерц должны подписать оборонное соглашение во время церемонии в Музее Виктории и Альберта в Лондоне. Высокопоставленный представитель правительства ФРГ сообщил Bloomberg, что обязательства о взаимной обороне являются ответом на два вызова:

  • усиление агрессивных действий со стороны России;
  • усиление беспокойства европейских союзников относительно приверженности США обязательствам в рамках НАТО во время президентства Дональда Трампа.

Как уточнил собеседник на условиях конфиденциальности, новая договоренность не является альтернативой принципу коллективной обороны, закрепленному в статье 5 Североатлантического договора.

Bloomberg пишет, что для Германии оборонная компонента особенно важна ввиду того, что Великобритания, вместе с Францией, является одной из двух ядерных держав в Европе. Хотя ФРГ не обладает собственным ядерным оружием, она пользуется защитным "зонтиком", который США развернули над европейским континентом.

Германия и Франция создадут ракетный комплекс

В соглашении Стармер и Мерц обязуются в течение следующего десятилетия совместно реализовать программу по созданию нового дальнобойного ракетного комплекса - так называемой системы глубокого высокоточечного удара (Deep Precision Strike).

Ожидается, что система будет иметь дальность поражения более 2000 километров и будет способствовать укреплению оборонного сектора как Великобритании, так и стран ЕС через "существенные промышленные инвестиции".

Нелегальная миграция и торговля

Соглашение также предусматривает меры в сферах торговли, транспорта и борьбы с нелегальной миграцией, что является частью совместных усилий по смягчению негативных последствий Brexit.

В частности, Германия возьмет на себя обязательства до конца текущего года внести изменения в законодательство об уголовной ответственности за содействие незаконной миграции в Великобританию.

Кроме того, в рамках визита лидеры обсудят текущие переговоры между Брюсселем и Вашингтоном по заключению торгового соглашения.

Инвестиции

В офисе премьера Стармера также сообщили, что помимо политической части, Великобритания и Германия объявят о новых коммерческих инвестициях на сумму более 200 млн фунтов стерлингов (268 млн долларов), что позволит создать около 600 новых рабочих мест.

Как отмечает Bloomberg, Стармер и Мерц могут использовать подписание нового соглашения, чтобы отвлечь внимание от проблем на внутриполитическом фронте.

Стармеру в последнее время пришлось осуществить ряд резких изменений политического курса, что подорвало добытую тяжелым трудом репутацию правительства в сфере финансовой дисциплины.

"Международная арена сейчас явно является для него самым комфортным местом. Эта сделка символизирует его стремление восстановить европейские отношения после Brexit, а также позволяет ему временно отложить внутренние проблемы", - отметила преподавательница сравнительной политики в британском Университете Киль Джемма Лумс.

Тем временем Мерц сталкивается со все большей разобщенностью в правящей коалиции: его консервативный блок ХДС/ХСС и социал-демократы расходятся во взглядах на целый спектр вопросов - от реформ социального обеспечения до судебных назначений - и уже вызывают сравнение со спорами, сопровождавшими правительство Шольца.

Как писал Главред, в январе 2025 года президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в Киеве подписали соглашение о 100-летнем партнерстве. Документ направлен на укрепление двусторонних отношений в сфере обороны и предусматривает продолжение военной помощи Украине.

В феврале 2024 года Зеленский и бывший канцлер Олаф Шольц подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Германией. Это беспрецедентный документ, закрепляющий немецкую поддержку для Украины на уровне более 7 миллиардов евро на этот год.

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