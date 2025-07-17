Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Сюрприз для Кремля: Стармер раскрыл детали размещения "сил сдерживания" в Украине

Руслан Иваненко
17 июля 2025, 22:58
3141
Союзники предусмотрели четыре направления помощи Украине и завершили подготовку действий.

Стармер
Стармер подтвердил создание командной структуры для оперативного запуска поддержки / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Кратко:

  • Коалиция решительных завершила подготовку планов для Украины
  • Планы охватывают воздух, море, сушу и боеспособность ВСУ
  • Их реализуют после прекращения огня между Украиной и РФ

Планы по размещению в Украине так называемых "сил сдерживания" уже почти полностью подготовлены. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер на совместной пресс-конференциис канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

видео дня

По словам главы британского правительства, речь идет о поддержке Украины в четырех ключевых направлениях:

  • в воздушном пространстве,
  • на море,
  • на суше,
  • в усилении боеспособности Вооруженных сил Украины.

"Я доволен, как и другие члены коалиции, что эти планы сейчас настолько готовы, насколько это возможно до достижения перемирия, и именно поэтому на прошлой неделе мы провели встречу 'коалиции решительных', чтобы утвердить эти планы. Но сейчас это уже продвинутые планы. Они готовы к реализации", - отметил Стармер.

Он подчеркнул, что "коалиция решительных" была создана с целью обеспечения устойчивого мира между Украиной и Россией, учитывая предыдущий опыт нарушения договоренностей со стороны РФ.

"Самое важное и часто самое сложное - у нас есть командная структура, благодаря которой планы могут очень быстро перейти от стадии планирования к стадии реализации", - добавил премьер.

Стармер также отметил, что разработка таких планов требует времени, поэтому союзники решили завершить подготовку к моменту потенциального прекращения огня.

Размещение миротворцев в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о расширении Франко-британских объединенных сил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Кроме того, Британия не планирует вводить свои войска в Украину без гарантий безопасности от США. Воздушное прикрытие со стороны Америки - ключевое условие. Об этом заявил премьер Британии Кир Стармер в интервью Bloomberg.

Заместитель главы Офиса президента Павел Палиса заявил, что Украина ведет переговоры с Британией и Францией по вопросу размещения военного контингента, который должен появиться на территории страны в виде гарантийных сил сдерживания. Уже 10-12 стран выразили готовность присоединиться к инициативе, они могут принять участие в такой миссии.

Читайте также:

О персоне: Кир Стармер

Сэр Кир Родни Стармер - британский юрист и политик, теневой министр по выходу из Евросоюза (2016-2020 гг.), лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года.

По мнению издания Politico, Стармер с 2020 года делал все возможное для изменения репутации Лейбористской партии как непатриотичной и уделяющей недостаточно внимания проблемам безопасности, и добился в этом заметного успеха.

Позиция теневого кабинета Стармера заключается в сохранении твердой поддержки Украины в отражении российского вторжения.

В феврале 2023 года Стармер приезжал в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Лидер лейбористов посетил Ирпень и Бучу, где в начале полномасштабного вторжения зверствовали российские оккупанты.

"Это невероятно видеть доказательства зверств, которые я видел сегодня утром. Фотографии мирных жителей на окраинах Киева с завязанными глазами и связанными за спиной руками. В Гааге должна быть справедливость и надлежащее возмещение в восстановлении Украины", - сказал он.

Во время своего визита Стармер заявил, что позиция Британии по Украине "останется неизменной". Британский политик выразил солидарность со страной и подчеркнул необходимость добиваться справедливости и возмещения ущерба, нанесенного российскими преступниками.

"Для этого должна быть справедливость. Должно быть правосудие в Гааге, и должно быть надлежащее возмещение в восстановлении Украины", - сказал он.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине миротворцы Кир Стармер
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
У Зеленского назвали задачи правительства Свириденко - что изменится для украинцев

У Зеленского назвали задачи правительства Свириденко - что изменится для украинцев

22:34Политика
Что будет, если РФ не согласится на мир за 50 дней - в Белом доме поставили точку

Что будет, если РФ не согласится на мир за 50 дней - в Белом доме поставили точку

21:48Война
Украина сможет наносить глубокие удары: Германия анонсировала передачу важного оружия

Украина сможет наносить глубокие удары: Германия анонсировала передачу важного оружия

21:37Война
Реклама

Популярное

Ещё
На фоне скандала в ресторане мужа: Надя Дорофеева срочно покинула Украину

На фоне скандала в ресторане мужа: Надя Дорофеева срочно покинула Украину

Надя Дорофеева показала дочь от Positiff: эмоциональный комментарий певицы

Надя Дорофеева показала дочь от Positiff: эмоциональный комментарий певицы

Гороскоп на завтра 18 июля: Овнам - трудности, Козерогам - большая прибыль

Гороскоп на завтра 18 июля: Овнам - трудности, Козерогам - большая прибыль

Известный украинский артист признался в чувствах к Злате Огневич

Известный украинский артист признался в чувствах к Злате Огневич

Гороскоп Таро до конца года: Ракам - изобилие и награды, Рыбам - ловушка

Гороскоп Таро до конца года: Ракам - изобилие и награды, Рыбам - ловушка

Последние новости

00:41

Неожиданное решение Словакии: Фицо сделал заявление, которое заставит РФ нервничать

00:20

"Все были в ужасе": Памела Андерсон огорошила признанием о своей политике "без макияжа"

17 июля, четверг
23:46

Больше чем просто мода: что на самом деле означает красная нить на запястье

23:17

Готовит себя само: блюдо для ужина, над которым не надо стоять

23:09

США меняют позицию по Украине - названа причина жестких заявлений в адрес России

Трамп реально мочит Россию, США оказались перед сложным выбором – ЗагороднийТрамп реально мочит Россию, США оказались перед сложным выбором – Загородний
22:58

Сюрприз для Кремля: Стармер раскрыл детали размещения "сил сдерживания" в Украине

22:34

У Зеленского назвали задачи правительства Свириденко - что изменится для украинцев

22:30

Отобрал у папы корону: в Сети в восторге от очаровашки Гарри Галкина

21:48

Что будет, если РФ не согласится на мир за 50 дней - в Белом доме поставили точкуВидео

Реклама
21:37

Украина сможет наносить глубокие удары: Германия анонсировала передачу важного оружия

21:36

Ждать осталось недолго: Мерц раскрыл, когда именно Patriot прибудут в Украину

21:35

"Стеснительные": на концерте Coldplay главу стартапа случайно сняли с любовницейВидео

21:06

"Смотреть таким взглядом": Алан Бадоев показал любовь всей своей жизни

20:57

Пробил очередное дно: Орбан сделал циничное заявление о расположении Украины

20:41

В Украине может существенно измениться цена на топливо: эксперт назвал ключевой фактор

20:16

"Моя самая большая победа": муж Свитолиной поделился домашним кадром с теннисисткой

20:07

"Невероятно патриотичный". 87-летняя актриса Кадочникова живет с 62-летним мужчиной

20:05

Невидимые на картах, но реальные: что скрывали закрытые города СССР

19:52

Удар дронов приостановил работу крупнейшего химзавода РФ: СМИ сообщили детали

19:48

В Украине будет настоящий Армагеддон: град, шквалы и сильные ливни будут заливать Украину

Реклама
19:44

Новый министр обороны назвал 3 приоритета на посту - что он сказал о мобилизации

19:29

Трамписты резко изменили мнение о помощи Украине: СМИ узнали детали

19:10

Скамейка запасных короткая: о чем свидетельствуют старые-новые лица в правительствемнение

19:07

"Супермама" выводит на чистую воду: к кому "пришли" после показа шоуВидео

18:55

Полезно ли пить холодный чай в жару: эксперты дали советы

18:53

Половина погибла, другие дезертиры: ВСУ уничтожают армию РФ под Покровском

18:51

Почему Умерова не назначили послом Украины в США - в Раде заинтриговали заявлением

18:51

Украина может получить Patriot раньше, чем ожидалось: в НАТО раскрыли детали

18:28

В Индии приняли решение по нефти из России – Reuters

18:11

Какое второе имя Владимира Великого - историк раскрыл малоизвестный фактВидео

18:11

РФ готовится к массированному ракетному обстрелу: самолеты уже снаряжены ракетами

18:05

Решение должен принять не Трамп: эксперт объяснил, кто может остановить Россию

17:37

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с серфингистом за 23 секунды

17:36

Впервые за много лет: цены на популярную в Украине ягоду поставили рекорд

17:19

В НАТО объявили о плане по Калининградской области и сделали заявление

17:04

Нельзя: Тодоренко снова не смотрела за детьми и нарвалась на жесткий отказ в РФ

17:02

Начнется "социальный взрыв", у РФ мало времени - что может заставить Путина сдаться

16:54

Банки изменят проценты по депозитам: что будет до конца 2025 года

16:40

Рада избрала нового министра обороны Украины

16:36

Польша готовится закрыть приюты для большинства украинских беженцев - детали

Реклама
16:20

Как быстро избавиться от белокрылки народными средствами – простые лайфхаки

16:19

Курс доллара набирает обороты, а евро упал: какой будет стоимость валюты 18 июля

16:15

5 строгих запретов, которые нельзя нарушать: важные приметы 18 июля

15:51

Обвиняемый в нелегальном сбыте боеприпасов экс-куратор "Кобры" Резников мобилизовался, чтобы избежать суда - СМИ

15:40

Тайна названия Житомир: как оно появилось и что на самом деле означаетВидео

15:17

Трамп подарил время: СМИ предупредили, что РФ может усилить летнее наступление

15:13

Эксперты призывают не мыть авто летом: в чем причина

15:03

Втрое дороже, чем раньше: в Украине стремительно выросла цена на популярный фрукт

14:58

Фанат Путина родом из Донецка: в Ялте умер режиссер "Мастера и Маргариты"

14:53

На фоне скандала в ресторане мужа: Надя Дорофеева срочно покинула Украину

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять