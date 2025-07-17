Сюрприз для Кремля: Стармер раскрыл детали размещения "сил сдерживания" в Украине

Союзники предусмотрели четыре направления помощи Украине и завершили подготовку действий.

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Стармер подтвердил создание командной структуры для оперативного запуска поддержки / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Кратко:

Коалиция решительных завершила подготовку планов для Украины

Планы охватывают воздух, море, сушу и боеспособность ВСУ

Их реализуют после прекращения огня между Украиной и РФ

Планы по размещению в Украине так называемых "сил сдерживания" уже почти полностью подготовлены. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер на совместной пресс-конференциис канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

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По словам главы британского правительства, речь идет о поддержке Украины в четырех ключевых направлениях:

в воздушном пространстве,

на море,

на суше,

в усилении боеспособности Вооруженных сил Украины.

"Я доволен, как и другие члены коалиции, что эти планы сейчас настолько готовы, насколько это возможно до достижения перемирия, и именно поэтому на прошлой неделе мы провели встречу 'коалиции решительных', чтобы утвердить эти планы. Но сейчас это уже продвинутые планы. Они готовы к реализации", - отметил Стармер.

Он подчеркнул, что "коалиция решительных" была создана с целью обеспечения устойчивого мира между Украиной и Россией, учитывая предыдущий опыт нарушения договоренностей со стороны РФ.

"Самое важное и часто самое сложное - у нас есть командная структура, благодаря которой планы могут очень быстро перейти от стадии планирования к стадии реализации", - добавил премьер.

Стармер также отметил, что разработка таких планов требует времени, поэтому союзники решили завершить подготовку к моменту потенциального прекращения огня.

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Как сообщал Главред, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о расширении Франко-британских объединенных сил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Кроме того, Британия не планирует вводить свои войска в Украину без гарантий безопасности от США. Воздушное прикрытие со стороны Америки - ключевое условие. Об этом заявил премьер Британии Кир Стармер в интервью Bloomberg.

Заместитель главы Офиса президента Павел Палиса заявил, что Украина ведет переговоры с Британией и Францией по вопросу размещения военного контингента, который должен появиться на территории страны в виде гарантийных сил сдерживания. Уже 10-12 стран выразили готовность присоединиться к инициативе, они могут принять участие в такой миссии.

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О персоне: Кир Стармер Сэр Кир Родни Стармер - британский юрист и политик, теневой министр по выходу из Евросоюза (2016-2020 гг.), лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года. По мнению издания Politico, Стармер с 2020 года делал все возможное для изменения репутации Лейбористской партии как непатриотичной и уделяющей недостаточно внимания проблемам безопасности, и добился в этом заметного успеха. Позиция теневого кабинета Стармера заключается в сохранении твердой поддержки Украины в отражении российского вторжения. В феврале 2023 года Стармер приезжал в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Лидер лейбористов посетил Ирпень и Бучу, где в начале полномасштабного вторжения зверствовали российские оккупанты. "Это невероятно видеть доказательства зверств, которые я видел сегодня утром. Фотографии мирных жителей на окраинах Киева с завязанными глазами и связанными за спиной руками. В Гааге должна быть справедливость и надлежащее возмещение в восстановлении Украины", - сказал он. Во время своего визита Стармер заявил, что позиция Британии по Украине "останется неизменной". Британский политик выразил солидарность со страной и подчеркнул необходимость добиваться справедливости и возмещения ущерба, нанесенного российскими преступниками. "Для этого должна быть справедливость. Должно быть правосудие в Гааге, и должно быть надлежащее возмещение в восстановлении Украины", - сказал он.

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