Введение британских войск в Украину: Стармер поставил важное условие

Стармер рассчитывает на совместные действия с союзниками.

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Ввод британских войск в Украину / коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/britisharmy

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Британия не будет вводить войска в Украину без гарантий безопасности

Главное условие - воздушное прикрытие США

Британия не планирует вводить свои войска в Украину без гарантий безопасности от США. Воздушное прикрытие со стороны Америки - ключевое условие. Об этом заявил премьер Британии Кир Стармер в интервью Bloomberg.

"Я всегда говорил, что защита (прикрытие с воздуха, - ред.) с стороны США является необходимой составляющей", - подчеркнул Стармер, отвечая на вопрос, готов ли Лондон отправить британских военных в Украину в рамках послевоенной миротворческой миссии без участия американцев. видео дня

Он также добавил, что видит будущее взаимодействие именно в контексте совместных действий союзников.

"У меня нет оснований считать, что США и Великобритания не могут действовать вместе, как мы это делали исторически в течение многих лет", - подытожил политик.

Численность ВС стран Европы / Инфографика: Главред

Размещение миротворцев в Украине - что известно

Как сообщал Главред, Бельгия готова присоединиться к так называемой "коалиции решительных" вместе с Великобританией и Францией для мирной миссии в Украине. Сразу после достижения договоренности о прекращении огня страна отправит свои войска.

Спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог говорил, что США обсуждают с партнерами возможность развертывания военных сил к западу от Днепра в рамках урегулирования войны в Украине. В Украину планируют отправить войска Великобритании, Франции, Германии и Польши.

Заместитель главы Офиса президента Павел Палиса заявил, что Украина ведет переговоры с Британией и Францией по вопросу размещения военного контингента, который должен появиться на территории страны в виде гарантийных сил сдерживания. Уже 10-12 стран выразили готовность присоединиться к инициативе, они могут принять участие в такой миссии.

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Кир Стармер - что о нем известно Сэр Кир Родни Стармер - британский юрист и политик, теневой министр по выходу из Евросоюза (2016-2020 гг.), лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года. По мнению издания Politico, Стармер с 2020 года делал все возможное для изменения репутации Лейбористской партии как непатриотичной и уделяющей недостаточно внимания проблемам безопасности, и добился в этом заметного успеха. Позиция теневого кабинета Стармера заключается в сохранении твердой поддержки Украины в отражении российского вторжения. В феврале 2023 года Стармер приезжал в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Лидер лейбористов посетил Ирпень и Бучу, где в начале полномасштабного вторжения зверствовали российские оккупанты.

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