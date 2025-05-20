Бельгия отправит войска в Украину в составе 'коалиции решительных', но есть условие

Бельгия присоединится к "коалиции решительных" вместе с Великобританией и Францией.

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Бельгия присоединится к "коалиции решительных" для мирной миссии в Украине / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/NATO, ua.depositphotos.com

Кратко:

Бельгия присоединится к "коалиции решительных"

Страна отправит войска в Украину сразу после перемирия

Бельгия готова присоединиться к так называемой "коалиции решительных" вместе с Великобританией и Францией для мирной миссии в Украине. Сразу после достижения договоренности о прекращении огня страна отправит свои войска. Об этом сообщил министр обороны Тео Франкен во время выступления в Брюсселе.

"Мы готовы в составе "коалиции решительных" вместе с Великобританией и Францией начать действовать на украинской территории сразу после заключения перемирия", - заявил Франкен. видео дня

По его словам, Бельгия рассматривает участие в этой миссии как часть европейской ответственности за поддержание стабильности в Украине и на континенте в целом. Детали будущей миссии, включая численность военного контингента, сейчас находятся на стадии обсуждения между потенциальными участниками.

Стоит отметить, что еще раньше стало известно о подобной готовности со стороны ряда других стран. В частности, после установления режима тишины свое участие в инициативе подтвердили Великобритания, Франция, Литва, Латвия и Эстония. Также упоминалась шестая страна, название которой пока остается неназванным.

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Напомним, 4 апреля в Киеве прошли переговоры между представителями Франции, Великобритании и Украины относительно возможного размещения военного контингента. Встречи прошли на уровне начальников генштабов: Францию представляет генерал Тьерри Буркхард, Британию - адмирал Энтони Радакин.

Также США вместе с партнерами рассматривают возможность развертывания войск Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра в рамках урегулирования войны в Украине. Такое заявление сделал спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог.

Как сообщал Главред, глава МИД Польши Радослав Сикорский опроверг заявление спецпосланника США Кита Келлога о возможном размещении польских войск в Украине после завершения активной фазы войны. Он подчеркнул, что участие Варшавы ограничится авиационной поддержкой, охраной логистических узлов и защитой границы с РФ и Беларусью.

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Что такое "Коалиция решительных"? "Коалиция решительных" - это международное объединение стран, которые взяли на себя обязательства поддерживать Украину в войне против России. Инициатива была официально объявлена 2 марта 2025 года премьер-министром Великобритании Киром Стармером во время саммита в Лондоне. Целью коалиции является консолидация европейской поддержки Украины, координация усилий союзников и усиление безопасности на фоне нестабильной внешней политики США. Название объединения возникло по инициативе президента Чехии Петра Павела, который призвал создать "широкую коалицию решительных" для противодействия российской агрессии. В состав коалиции входят страны-члены ЕС, НАТО, а также государства вне этих структур. Среди участников: Австралия, Бельгия, Болгария, Канада, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Испания, Швеция, Турция и Великобритания. Ключевую организационную роль в коалиции играют Франция и Великобритания.

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