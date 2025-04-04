Ввод иностранных войск в Украину: СМИ узнали о важных переговорах в Киеве

Запланирована встреча иностранных делегаций с президентом Владимиром Зеленским.

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В Украине могут разместить иностранный контингент / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/armee2terre

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Начались переговоры представителей Франции, Великобритании и Украины

Обсуждается возможность размещения в Украине иностранного контингента

В Киеве в пятницу, 4 апреля, начались встречи представителей Франции, Великобритании и Украины по поводу размещения военного контингента.

Переговоры будут проходить на уровне начальников военных штабов, сообщает Суспильне со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

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Уточняется, что с французской стороны делегацию возглавляет генерал Тьерри Буркхард, с британской - адмирал Энтони Радакин. В течение дня они проведут ряд встреч с украинскими военными.

Также на сегодня запланирована их встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Цель их визита - обсудить возможность размещения в Украине иностранного контингента.

Подробности визита делегаций Парижа и Лондона в Киев

Начальники генштабов ВС Франции и Британии собираются встретиться в Киеве в пятницу для разработки планов создания миротворческих сил Коалиции желающих, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

"В определенный момент возникнет потребность в военной возможности или заверениях, когда бы не был достигнут мир. И это причина, почему наши начальники штабов армий будут сегодня в Киеве, чтобы продвигать эту работу", - заявил Барро в Брюсселе, сообщает Independent.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в свою очередь в ходе выступления в Брюсселе перед встречей глав МИД стран-членов НАТО отметил, что президент России Владимир Путин должен принять предложенное прекращение огня с Украиной сейчас, но он "продолжает медлить".

Ламми добавил, что в четверг было важно услышать от госсекретаря США Марко Рубио, что американцы остаются преданными НАТО.

/ Инфографика: Главред

Что предшествовало

Как сообщалось, ранее Зеленский анонсировал встречу с представителями небольшой группы государств, готовых предоставить свои войска для размещения в Украине. Зеленский уточнил, что в планах - показать партнерам украинскую инфраструктуру, сделать совместные наработки. "В дальнейшем мы договоримся, что после этого будет встреча на уровне National Security Advisors и продолжится итоговая встреча по гарантиям безопасности", - добавил он.

Напомним, что в Париже 26-27 марта проходила встреча лидеров государств, на которой обсуждалась поддержка Украины в сдерживании российской агрессии и достижении справедливого и прочного мира. Речь шла, в частности, о перспективе развертывания в Украине гарантийных сил.

Сценарий ввода миротворцев в Украину - последние новости по теме

Ранее в ОП сделали заявление по поводу вероятности отправки войск стран Европы в Украину. Киев ведет предметные переговоры с Лондоном и Парижем по вопросу введения в Украину сил сдерживания, сказал Павел Палиса.

Напомним, как говорил говорил замглавы Офиса президента Игорь Жовква, Украине нужны не миротворцы стран Европы, а реальное военное присутствие. "Если европейские страны серьезно настроены сделать свой вклад, они должны быть действительно серьезными. Каждый военный должен быть готов к реальному бою", - предупреждал чиновник.

Как сообщал Главред, НАТО может сыграть ключевую роль в вопросе ввода европейских войск на территорию Украины, написали журналисты Financial Times. Как полагают журналисты, могут быть задействованы командные и контрольные структуры Альянса.

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Что такое Суспильне Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное Вещание (Суспильне) — общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также диджитал-платформы, в том числе интернет-СМИ. НСТУ является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству, пишет Википедия.

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