Отправка войск стран Европы в Украину: у Зеленского сделали заявление

Киев ведет предметные переговоры с Лондоном и Парижем по вопросу введения в Украину сил сдерживания, сказал Павел Палиса.

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Украина проведет важные переговоры по вопросам размещения иностранных войск на своей территории - Офис президента / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, nato.int

Кратко:

10-12 стран могут присоединиться к силам сдерживания в Украине

На встрече 4 апреля в Украине будет обсуждаться ряд важных вопросов

Силы сдерживания должны обладать серьезными военными возможностями

Украина ведет переговоры с Британией и Францией по вопросу размещения военного контингента, который должен появиться на территории страны в виде гарантийных сил сдерживания. Уже 10-12 стран выразили готовность подключиться к инициативе, они могут принять участие в такой миссии. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Павел Палиса.

Как сообщает УНИАН, теперь нужно обсудить, в каком формате будет реализована инициатива.

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"Вопрос лишь в том, в каком формате это будет реализовано. Именно поэтому сейчас идут обсуждения: есть наше базовое видение, и есть видение наших партнеров, исходя из их возможностей. После согласования всех деталей можно будет переходить к более предметному разговору", - сказал чиновник.

С кем Украина ведет переговоры

По словам Палисы, в первую очередь Киев ведет переговоры с Францией и Британией, поскольку страны решили взять на себя лидерство в этом вопросе. Также обсуждается участие в инициативе стран Балтии и Севера Европы.

Встреча военных представителей в Киеве

Он напомнил, что в Украине пройдет встреча военных представителей Генштабов в рамках "коалиции желающих". На встрече стороны обсудят военное планирование вопроса присутствия контингента.

"На этой встрече мы обсудим наше общее видение дальнейших действий. Участие в ней стопроцентно будут принимать представители Франции и Соединенного Королевства. Также, возможно, присоединятся представители других стран... Встреча, о которой идет речь, - это первая из такого рода. В ближайшее время запланирована еще одна - уже в более техническом формате. Там, надеюсь, все вопросы будут обсуждены глубже и подробнее", - объяснил Палиса.

Украина и страны подпишут соглашения

Также он добавил, что Украина и государства, которые примут участие в миссии сил сдерживания, подпишут соответствующие соглашения.

"В любом случае это может быть реализовано через двусторонние соглашения с каждой страной-членом коалиции. Но это уже технические детали. Самым важным сейчас является наличие политической воли и военной способности", - добавил замглавы Офиса президента.

Кратко о военных возможностях НАТО и "оси зла" / Инфографика: Главред

Какие гарантии безопасности нужны Украине

Кроме того, Палиса полагает, что самыми сильными гарантиями для Украины будут дееспособные и мощные силы обороны с высоким уровнем боевой готовности.

"В то же время присутствие стран-партнеров на территории Украины как элемент гарантий безопасности я тоже считаю необходимым... Есть два ключевых аспекта. Первый - это структура и размещение контингента: его полномочия, порядок действий в различных доменах - сухопутном, морском, воздушном. Украина заинтересована в максимально эффективном присутствии партнеров в каждом из этих направлений", - говорит Палиса.

Какие вооружения должны быть у сил сдерживания

По мнению Палисы, Франция, Великобритания или какая-либо другая страна, которая будет разворачивать свои силы на территории Украины, должна обладать военными возможностями и быть готова к действиям, а именно:

иметь систему ПВО для защиты с воздуха;

обеспечить надежное логистическое развертывание;

иметь средства радиоэлектронной борьбы;

координировать взаимодействие с авиационной компонентой;

в случае военно-морского присутствия - гарантировать защиту и охрану морских сил.

"Это комплексный вопрос, который требует тщательного планирования с учетом многих факторов. Именно над этим сейчас и ведется работа", - подчеркнул Павел Палиса.

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Как сообщал Главред, ранее президент Владимир анонсировал на 4 апреля встречу представителей Генеральных штабов стран-союзников, во время которой будет рассматриваться размещение военного контингента в Украине. Киев намерен получить более конкретные ответы на свои вопросы. К тому же должна обсуждаться роль Сил обороны Украины в концепции безопасности европейского континента.

Украине нужны не миротворцы стран Европы, а реальное военное присутствие, говорил замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

"Если европейские страны серьезно настроены сделать свой вклад, они должны быть действительно серьезными. Каждый военный должен быть готов к реальному бою", - предупреждал чиновник.

НАТО может сыграть ключевую роль в вопросе ввода европейских войск на территорию Украины, написали журналисты Financial Times. Как полагают журналисты, могут быть задействованы командные и контрольные структуры Альянса.

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Кто такой Павел Палиса Окончил Львовский институт сухопутных войск и командно-штабной институт Национального университета обороны Украины. В 2023 году – командир 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр. Участник боев за Бахмут. В ноябре 2024 был назначен Владимиром Зеленским заместителем руководителя Офиса президента Украины, пишет Википедия.

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