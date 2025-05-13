США обсуждают развертывание войск стран Запада в Украине - Келлог

Что сказал Келлог:
- США рассматривают развертывание войск стран Запада к западу от Днепра
- Участие Трампа в переговорах в Стамбуле 15 мая зависит от того, приедет ли Путин
США обсуждают с партнерами возможность развертывания военных сил к западу от Днепра в рамках урегулирования войны в Украине. В Украину планируют отправить войска Великобритании, Франции, Германии и Польши. Об этом заявил спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог, передает Clash Report.
"США обсуждают развертывание сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра в рамках украинского урегулирования", - сказал он.видео дня
Келлог также отметил, что вопрос участия президента США Дональда Трампа в переговорах между Украиной и РФ, которые должны состояться 15 мая в Стамбуле, в значительной степени зависит от Путина. По его словам, если лидер РФ прилетит на переговоры, тогда туда приедет и Трамп.
"Будет ли Трамп в Стамбуле, зависит от присутствия там Путина", - отметил Келлог.
Переговоры в Стамбуле 15 мая - новости по теме
Как сообщал Главред, Путин заявил о готовности к прямым переговорам с Украиной, которые могут состояться 15 мая в Стамбуле. Об этом он сообщил 11 мая, однако отказался поддержать украинскую инициативу по 30-дневному прекращению огня с 12 мая.
Президент Владимир Зеленский подтвердил готовность прибыть в Турцию и подчеркнул необходимость полного и безусловного прекращения боевых действий.
Президент США Дональд Трамп также изъявил желание присоединиться к переговорам. В то же время он убежден, что Россия в конце концов согласится на 30-дневное перемирие.
Кроме этого, в Кремле заявили, что состав российской делегации будет объявлен только по решению Путина. А впоследствии стало известно, что Трамп отправит своих спецпредставителей на переговоры.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что отказ Путина приехать в Стамбул будет свидетельством нежелания России завершить войну. В таком случае Киев призывает Запад усилить санкции и военную поддержку Украины.
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Кто такой Кит Келлог?
Кит Келлог - американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке.
В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна).
Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке - Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия.
3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России.
В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предусматривать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическое замораживание войны.
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