США обсуждают развертывание войск стран Запада в Украине - Келлог

Обсуждается развертывание войск возле Днепра, рассказал спецпредставитель Трампа.

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США рассматривают размещение западных войск возле Днепра / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/NATO

Что сказал Келлог:

США рассматривают развертывание войск стран Запада к западу от Днепра

Участие Трампа в переговорах в Стамбуле 15 мая зависит от того, приедет ли Путин

США обсуждают с партнерами возможность развертывания военных сил к западу от Днепра в рамках урегулирования войны в Украине. В Украину планируют отправить войска Великобритании, Франции, Германии и Польши. Об этом заявил спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог, передает Clash Report.

"США обсуждают развертывание сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра в рамках украинского урегулирования", - сказал он. видео дня

Келлог также отметил, что вопрос участия президента США Дональда Трампа в переговорах между Украиной и РФ, которые должны состояться 15 мая в Стамбуле, в значительной степени зависит от Путина. По его словам, если лидер РФ прилетит на переговоры, тогда туда приедет и Трамп.

"Будет ли Трамп в Стамбуле, зависит от присутствия там Путина", - отметил Келлог.

Спецпредставители Трампа / Инфографика: Главред

Переговоры в Стамбуле 15 мая - новости по теме

Как сообщал Главред, Путин заявил о готовности к прямым переговорам с Украиной, которые могут состояться 15 мая в Стамбуле. Об этом он сообщил 11 мая, однако отказался поддержать украинскую инициативу по 30-дневному прекращению огня с 12 мая.

Президент Владимир Зеленский подтвердил готовность прибыть в Турцию и подчеркнул необходимость полного и безусловного прекращения боевых действий.

Президент США Дональд Трамп также изъявил желание присоединиться к переговорам. В то же время он убежден, что Россия в конце концов согласится на 30-дневное перемирие.

Кроме этого, в Кремле заявили, что состав российской делегации будет объявлен только по решению Путина. А впоследствии стало известно, что Трамп отправит своих спецпредставителей на переговоры.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что отказ Путина приехать в Стамбул будет свидетельством нежелания России завершить войну. В таком случае Киев призывает Запад усилить санкции и военную поддержку Украины.

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Кто такой Кит Келлог? Кит Келлог - американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке. В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна). Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке - Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия. 3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России. В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предусматривать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическое замораживание войны.

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