Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

США обсуждают развертывание войск стран Запада в Украине - Келлог

Руслана Заклинская
13 мая 2025, 17:43
149
Обсуждается развертывание войск возле Днепра, рассказал спецпредставитель Трампа.
США обсуждают развертывание войск стран Запада в Украине - Келлог
США рассматривают размещение западных войск возле Днепра / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/NATO

Что сказал Келлог:

  • США рассматривают развертывание войск стран Запада к западу от Днепра
  • Участие Трампа в переговорах в Стамбуле 15 мая зависит от того, приедет ли Путин

США обсуждают с партнерами возможность развертывания военных сил к западу от Днепра в рамках урегулирования войны в Украине. В Украину планируют отправить войска Великобритании, Франции, Германии и Польши. Об этом заявил спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог, передает Clash Report.

"США обсуждают развертывание сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра в рамках украинского урегулирования", - сказал он.

видео дня

Келлог также отметил, что вопрос участия президента США Дональда Трампа в переговорах между Украиной и РФ, которые должны состояться 15 мая в Стамбуле, в значительной степени зависит от Путина. По его словам, если лидер РФ прилетит на переговоры, тогда туда приедет и Трамп.

"Будет ли Трамп в Стамбуле, зависит от присутствия там Путина", - отметил Келлог.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Спецпредставители Трампа / Инфографика: Главред

Переговоры в Стамбуле 15 мая - новости по теме

Как сообщал Главред, Путин заявил о готовности к прямым переговорам с Украиной, которые могут состояться 15 мая в Стамбуле. Об этом он сообщил 11 мая, однако отказался поддержать украинскую инициативу по 30-дневному прекращению огня с 12 мая.

Президент Владимир Зеленский подтвердил готовность прибыть в Турцию и подчеркнул необходимость полного и безусловного прекращения боевых действий.

Президент США Дональд Трамп также изъявил желание присоединиться к переговорам. В то же время он убежден, что Россия в конце концов согласится на 30-дневное перемирие.

Кроме этого, в Кремле заявили, что состав российской делегации будет объявлен только по решению Путина. А впоследствии стало известно, что Трамп отправит своих спецпредставителей на переговоры.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что отказ Путина приехать в Стамбул будет свидетельством нежелания России завершить войну. В таком случае Киев призывает Запад усилить санкции и военную поддержку Украины.

Читайте также:

Кто такой Кит Келлог?

Кит Келлог - американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке.

В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна).

Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке - Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия.

3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России.

В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предусматривать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическое замораживание войны.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Грозовые дожди и холод накрывают Украину: в каких областях будет сухо и тепло

Грозовые дожди и холод накрывают Украину: в каких областях будет сухо и тепло

19:14Синоптик
"Исторический парадокс, исторический позор": как Путин унизил себя на параде

"Исторический парадокс, исторический позор": как Путин унизил себя на параде

18:47Война
Будет ли встреча Зеленского и Путина и чего добиваются в Кремле

Будет ли встреча Зеленского и Путина и чего добиваются в Кремле

18:32Мнения
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 14 мая: Ракам - неожиданный успех, Козерогам - похвала

Гороскоп на завтра 14 мая: Ракам - неожиданный успех, Козерогам - похвала

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 мая (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 мая (обновляется)

Мурат Налчаджиоглу показался на отдыхе со своей новой возлюбленной - детали

Мурат Налчаджиоглу показался на отдыхе со своей новой возлюбленной - детали

Карта Deep State онлайн за 13 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Дожди будут лить по всей Украине: только 4 области не затронут осадки

Дожди будут лить по всей Украине: только 4 области не затронут осадки

Последние новости

19:36

Слив прочистится буквально на глазах: смекалистый сантехник раскрыл хитрый фокус

19:34

Сколько можно хранить мясо в морозилке: правда, которую не говорят на этикеткеВидео

19:26

В обществе могут не понять: звезда "Міняю жінку" поделилась честными мыслями о беременности

19:14

Грозовые дожди и холод накрывают Украину: в каких областях будет сухо и тепло

18:47

"Исторический парадокс, исторический позор": как Путин унизил себя на парадеВидео

Евровидение-2025 первый полуфинал: онлайн-трансляция шоуЕвровидение-2025 первый полуфинал: онлайн-трансляция шоу
18:47

Не все будут платить за коммуналку: кто из населения может воспользоваться льготой

18:32

Как выращивать клубнику в контейнерах: садоводы раскрыли неожиданную хитростьВидео

18:32

Будет ли встреча Зеленского и Путина и чего добиваются в Кремлемнение

18:15

Китай послал тайный сигнал: Зеленский впервые раскрыл детали переговоров в Стамбуле

Реклама
17:46

Муж Джулии Робертс показал редкое фото звездной супруги и детей

17:44

Экономика РФ будет под мощным ударом: Зеленский - о больших санкциях партнеров

17:43

США обсуждают развертывание войск стран Запада в Украине - Келлог

17:29

"Мы не могли поверить": мастер унаследовал старый дом и нашел настоящий кладВидео

17:07

Зеленский прямо сказал, чего именно хочет добиться на переговорах в Турции

17:06

Откуда взялся картофель: путь к украинскому столу

17:06

Несколько крупных городов под угрозой, армия РФ продвигается в 4 областях - Чмут

17:00

Может ли Украина вести переговоры с РФ несмотря на решение СНБО - Зеленский

16:58

Пенсии пересчитают задним числом - кто получит доплату сразу за несколько месяцев

16:53

Удар по карманам украинцев: в магазинах ощутимо подорожали базовые продукты

16:46

Зеленский назвал страну, которая призвала не бить по параду в РФ: это не США

Реклама
16:27

В жизни начнется "черная полоса": 5 запретов, которые нельзя нарушать 14 мая

16:23

Порошенко поднял тему нефтепровода, забыв как с Медведчуком уже "отжали" у государства трубу, - эксперт

16:17

Переговоры в Стамбуле - чего ждать украинцам и закончится ли война 15 мая

16:06

Владельцев домашних животных в Украине могут оштрафовать: как избежать наказания

16:04

"Россию ждут последствия": в Германии пригрозили Путину из-за переговоров

15:55

"Ожесточенные бои": россияне на мотоциклах пытаются прорваться на Днепропетровщину

15:55

Не боятся ни жары, ни холода: лучшие сорта огурцов удивят рекордным урожаемВидео

15:49

Участие Трампа под вопросом: СМИ узнали, кто появится на переговорах Украины и РФ

15:42

"Это неэтично и неправильно": Ефросинина жестко ответила на обвинения ФреймутВидео

15:10

Розы останутся здоровыми, если опрыскать их одним натуральным средством в мае

15:08

В Украине могут повысить минимальную зарплату: депутат оценил шансы

15:04

Кремль играет в молчанку: в ОПУ обещают ответ, если Путин не появится в Стамбуле

14:33

Полотенца станут "мягкими и пушистыми" с одним копеечным натуральным средствомВидео

14:27

В Украине выросли цены на ЭЗС: сколько придется отдать водителям за зарядку авто

14:15

Жена фигуриста Плющенко рассказала, на что в 12 лет заработал ее сын-хам

14:13

Дожди будут лить по всей Украине: только 4 области не затронут осадки

13:47

"Путин хочет воевать": Волкер сказал, когда ждать прекращения огня в Украине

13:36

Теперь тюрьма: путиниста Жерара Депардье признали виновным в сексуальном насилии

13:27

Что будет с курсом доллара в Украине до конца года: неожиданный прогноз

13:21

Украина в тройке стран: СМИ узнали, куда с первым визитом приедет Папа Римский

Реклама
13:09

Потап обратился к поклонникам и показался после ошеломительного похудения

12:48

На вес золота: цены на сало в Украине взлетели до рекордных показателей

12:47

Евровидение-2025: как голосовать на конкурсе за своих фаворитов

12:45

РФ устроила террор на ЗАЭС: 10 сотрудников осудили, трое – пропали без вести

12:13

Драить не нужно - эксперты назвали средство, которое уничтожит налет в унитазе за ночьВидео

12:02

Первый полуфиналом Евровидения: букмекеры резко изменили ставки на победу Украины

11:59

Цены на продукты растут с бешеной скоростью: в НБУ сообщили, что подорожало

11:49

Почему нужно сохранять тишину и покой 14 мая: какой праздник и день ангела

11:33

Почему не растет петрушка: 4 секрета для огромного урожаяВидео

11:14

"Жемчужина" и 5 регионов: у Трампа раскрыли темы переговоров Украины и РФ

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять