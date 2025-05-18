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Готова ли Европа к отправке миротворцев в Украину: Мерц удивил заявлением

Мария Николишин
18 мая 2025, 10:43
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Мерц сообщил, что переговоры в Стамбуле прошли хуже, чем он ожидал.
Готова ли Европа к отправке миротворцев в Украину: Мерц удивил заявлением
Миротворцы в Украине / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

  • Сейчас усилия Европы сосредоточены на прекращении огня в Украине
  • Вопрос размещения миротворческих войск в Украине не поднимается

Сейчас Европа далека от разговоров о размещении миротворческих войск в Украине. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет Reuters.

По его словам, сейчас все усилия сосредоточены на обеспечении безусловного прекращения огня со стороны России, а следующим шагом должно стать прояснение формата мирных переговоров, и того, какие гарантии безопасности могут понадобиться Украине.

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"Пока нет причин говорить о (войсках, - ред.), мы далеки от этого. Мы хотим, чтобы прекратилось оружие, прекратились убийства... это те вопросы, которые мы сейчас решаем, и никакие другие", - подчеркнул канцлер Германии.

Мерц также добавил, что переговоры в Стамбуле "завершились хуже ожиданий", несмотря на крайне конструктивную позицию украинских переговорщиков.

Готова ли Европа к отправке миротворцев в Украину: Мерц удивил заявлением
Численность ВС стран Европы / Инфографика: Главред

Миротворцы в Украине - что известно

Как сообщал Главред, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает развертывания миротворческих войск на территории Украины после завершения активной фазы боевых действий, но намекнул, что их количество будет очень ограниченным.

Президент Владимир Зеленский заявил, что рассматриваются два возможных варианта размещения иностранных войск в Украине, отличающиеся прежде всего численностью контингента.

Кроме того, известно, что уже 6 стран готовы развернуть свои миротворческие войска в Украине. Среди них Франция, Великобритания и страны Балтии.

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Что нужно знать о Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

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