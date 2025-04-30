Европе нужно найти четверть миллиона солдат, ввод миротворцев под вопросом – СМИ

Отправка миротворцев потребует 256 тыс. военных, которые будут на местах в течение двух лет, учитывая ротации, пишет The Times.

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Отправка миротворцев в Украину под вопросом / коллаж: Главред, фото: 37 ОБрМП, ua.depositphotos.com

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Европе будет трудно выставить даже 25 тысяч военных-миротворцев

Армии Европы недоукомплектованы и недофинансированы

Европе будет трудно разместить 25 тысяч военнослужащих-миротворцев в Украине, поскольку ее армии недоукомплектованы и недофинансированы.

Как пишет британская газета The Times со ссылкой на источники, начальник штаба обороны Британии Тони Радакин спросил коллег на континенте, могут ли они собрать 64 тысяч военных для отправки в Украину в случае заключения мирного соглашения.

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Однако близкие союзники выразили свои сомнения, отметив, что силы такого размера потребуют 256 тыс. военных, которые будут на местах в течение двух лет, учитывая ротации.

На встрече в начале апреля Британия заявила, что готова отправить до 10 тыс. военнослужащих.

"Однако на последующих встречах министры обороны со всей Европы заявили, что нет "никаких шансов" достичь этого количества, и что даже 25 000 человек "будут толчком для совместных усилий", - сообщил источник, знакомый с ходом переговоров в Брюсселе.

Согласно информации от The Times Великобритания и Франция, скорее всего, отправят тренировочные войска вместо многонационального контингента в Западную Украину.

Согласно сообщениям от источников, Эстония и Финляндия были обеспокоены, что развертывание контингента "размоет" их собственную оборону границ, а Польша, Испания и Италия дали понять, что не предоставят ни одного солдата.

Кроме того, Финляндии и Германия в целом были против отправки сухопутных войск, однако, Берлин не исключает такого шага.

/ Инфографика: Главред

Ввод миротворцев в Украину - последние новости по теме

Ранее премьер Канады сказал, отправит ли миротворцев в Украину. Канаде еще предстоит оценить условия, при которых она могла бы присоединиться к миротворческой операции.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил об "ощутимом прогрессе" в деле переговоров о размещении контингента по безопасности европейских партнеров.

НАТО может сыграть ключевую роль в вопросе ввода европейских войск на территорию Украины, написали журналисты Financial Times. Как полагают журналисты, могут быть задействованы командные и контрольные структуры Альянса.

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Что такое The Times? The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

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