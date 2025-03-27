Детали размещения миротворцев в Украине: Зеленский анонсировал новые решения

Количество стран, которые готовы поддерживать Украину растет, детали отправки миротворцев будут обсуждаться на встрече в Киеве, отметил Зеленский.

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Зеленский сделал заявление о размещении миротворцев и гарантиях безопасности / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/NATO

О чем сказал Зеленский:

Россия не может диктовать условия по защите Украины

Количество стран, которые готовы поддержать Украину растет

В четверг, 27 марта, президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита заявил, что франко-британская миссия должна посетить Киев для оценки возможных мер поддержки украинской армии. Президент Украины Владимир Зеленский после встречи "Коалиции желающих" поделился деталями относительно сроков, содержания договоренностей и возможности отправки военного контингента. Он также очертил, какие страны готовы присоединиться к инициативе и в каком объеме.

По его словам, совместно с президентом Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и другими лидерами уделяется большое внимание созданию будущей инфраструктуры гарантий безопасности для Украины. Важной составляющей этой системы является украинская армия, ее финансирование и усиление Вооруженных сил.

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"Мы работаем над тем, и это также сегодня, опять же, общий упор всех стран, что не может Россия диктовать по количеству наших армии, ни сейчас, ни в будущем... могут там, внутри своей страны о чем-то говорить, это не интересно... но диктовать правила защиты Украины они не могут. И важно, чтобы в этом направлении у них не было поддержки", - сказал президент.

Зеленский отметил, что в Европе Россия не имеет поддержки большинства стран. Все участники коалиции, которые собрались сегодня, едины в том, что Украина должна сохранить мощную армию, способную противостоять российской агрессии. Он также подчеркнул важность того, чтобы такое же отношение было и в Соединенных Штатах. По его словам, эта встреча является сигналом не только для США, но и для других партнеров.

Зеленский отметил, что гарантии безопасности касаются не только украинской армии, но и международного контингента. По его словам, растет количество стран, готовых поддержать Украину в различных сферах: кто-то - в воздухе, кто-то - средствами ПВО, некоторые готовы направить наземные войска, а другие - обеспечить безопасность на море.

Президент отметил, что это положительная динамика, однако остается много вопросов относительно ответственности, формата и руководства этим контингентом, на которые пока нет четких ответов.

Зеленский также анонсировал встречу, во время которой Франция и Великобритания, а также, вероятно, другие страны присоединятся к обсуждению. Они ознакомятся с базовыми предложениями Украины, в частности относительно локации, структуры и состава потенциального контингента, чтобы начать более предметный диалог.

Какова численность армий страны Европы, которые являются членами НАТО / Инфографика: Главред

Ввод миротворцев в Украину - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что для завершения войны Украина нуждается в существенной поддержке Европы, в частности в виде военного контингента, способного обеспечить мир силовыми методами.

В то же время представитель МИД России Мария Захарова, которую цитируют российские СМИ, заявила, что размещение миротворческих сил в Украине может привести к прямому столкновению между НАТО и Россией.

Тем временем Китай рассматривает возможность участия в миротворческой миссии в Украине. Как сообщает Welt со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС, Пекин обратился к Европейскому Союзу с вопросом о поддержке этой инициативы европейскими партнёрами.

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Что предусматривает инициатива Макрона по миротворческой миссии в Украине Президент Франции Эммануэль Макрон высказал идею развернуть европейские войска для обеспечения соблюдения режима прекращения огня и обеспечения безопасности в случае достижения мирного соглашения между Украиной и Россией. Это предложение обсуждается на уровне Европейского Союза и предусматривает участие стран-членов в формировании миротворческого контингента.

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