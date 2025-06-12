"Все в руках Трампа": Зеленский назвал главный механизм для прекращения войны

Важное из заявлений Зеленского:
- Трамп видит, что Россия лжет американскому лидеру
- Россия не является искренней
Президент США Дональд Трамп видит, что Россия не совсем честна в отношении войны, она лжет американскому лидеру, считает президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом глава государства заявил в интервью для сети Axel Springer Global Reporters, куда входит Politico.
Отвечая на вопрос, считает ли глава украинского государства, что Трамп ежедневно меняет свое мнение в зависимости от того, с кем он разговаривал по телефону, Зеленский ответил: "Я не знаю".
"Трамп видит, что российская сторона не совсем честна в отношении войны. Россия не является искренней", - добавил Зеленский.
Он подчеркнул, что "Россия просто врет Трампу", и большинство глав государств и правительств разделяют это мнение. Президент надеется, что США это видят и понимают.
"Это самое важное. Как на это реагировать - решать Америке", - сказал Зеленский.
По его словам, рычаги для прекращения войны находятся в руках Трампа, потому что "Путин понимает только силу, а Америка обладает этой силой".
"Все в его руках (Трампа – ред.)... Насколько сильным будет пакет санкций, зависит от него. Скорость принятия решений зависит от него", - подчеркнул глава государства.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что Папа Римский готов провести мирные переговоры по Украине. О согласии принимать в Ватикане представителей Украины и РФ понтифик рассказал премьер-министру Италии Джорджии Мелони.
Как писал Главред, ранее Андрей Ермак рассказал о возможных компромиссах. Украина потребует ясности в ходе предстоящих переговоров, подчеркнул глава ОП.
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