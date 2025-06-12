Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Все в руках Трампа": Зеленский назвал главный механизм для прекращения войны

Алексей Тесля
12 июня 2025, 21:49
130
Рычаги для прекращения войны находятся в руках Дональда Трампа, считает Владимир Зеленский.
Зеленский, Трамп
Владимир Зеленский высказался по поводу позиции Дональда Трампа / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

Важное из заявлений Зеленского:

  • Трамп видит, что Россия лжет американскому лидеру
  • Россия не является искренней

Президент США Дональд Трамп видит, что Россия не совсем честна в отношении войны, она лжет американскому лидеру, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом глава государства заявил в интервью для сети Axel Springer Global Reporters, куда входит Politico.

видео дня

Отвечая на вопрос, считает ли глава украинского государства, что Трамп ежедневно меняет свое мнение в зависимости от того, с кем он разговаривал по телефону, Зеленский ответил: "Я не знаю".

"Трамп видит, что российская сторона не совсем честна в отношении войны. Россия не является искренней", - добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что "Россия просто врет Трампу", и большинство глав государств и правительств разделяют это мнение. Президент надеется, что США это видят и понимают.

"Это самое важное. Как на это реагировать - решать Америке", - сказал Зеленский.

По его словам, рычаги для прекращения войны находятся в руках Трампа, потому что "Путин понимает только силу, а Америка обладает этой силой".

"Все в его руках (Трампа – ред.)... Насколько сильным будет пакет санкций, зависит от него. Скорость принятия решений зависит от него", - подчеркнул глава государства.

Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Украина предложила РФ условия прекращение огня. Информацией поделился высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Папа Римский готов провести мирные переговоры по Украине. О согласии принимать в Ватикане представителей Украины и РФ понтифик рассказал премьер-министру Италии Джорджии Мелони.

Как писал Главред, ранее Андрей Ермак рассказал о возможных компромиссах. Украина потребует ясности в ходе предстоящих переговоров, подчеркнул глава ОП.

Другие новости:

Что такое Politico?

Politico - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния, охватывает темы политики и управления в Соединенных Штатах Америки и на международном уровне. Контент распространяется через телевидение, Интернет, газету The Politico и радио, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Дональд Трамп Переговоры о прекращении огня
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Все в руках Трампа": Зеленский назвал главный механизм для прекращения войны

"Все в руках Трампа": Зеленский назвал главный механизм для прекращения войны

21:49Украина
"Разочарован Россией и Украиной": Трамп сделал резкое заявление

"Разочарован Россией и Украиной": Трамп сделал резкое заявление

20:49Мир
ВСУ отбрасывают оккупантов на Сумщине: Зеленский рассказал об успехах

ВСУ отбрасывают оккупантов на Сумщине: Зеленский рассказал об успехах

19:59Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 12 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 13 июня: Тиграм - трудные времена, Змеям - споры

Китайский гороскоп на завтра 13 июня: Тиграм - трудные времена, Змеям - споры

Температура упадет до +8 градусов: стала известна дата сильного похолодания

Температура упадет до +8 градусов: стала известна дата сильного похолодания

Клубничное полнолуние дарит новое начало: судьба каких 2 знаков изменится навсегда

Клубничное полнолуние дарит новое начало: судьба каких 2 знаков изменится навсегда

Где собака на картинке: большинство людей не смогут ее найти

Где собака на картинке: большинство людей не смогут ее найти

Последние новости

22:31

Очередное преступление оккупантов: четыре авиаудара по Запорожской области, есть погибшие

22:09

"Нервы уже не выдерживали": Ирина Федишин в Польше с ноги снесла дверь

21:49

"Все в руках Трампа": Зеленский назвал главный механизм для прекращения войны

21:40

Влияют на других даже молчанием: у кого самая сильная энергетика по дате рожденияВидео

21:25

Новая площадка для запуска "Шахедов": СМИ раскрыли подробности места расположения

Россия обречена на поражение и распад, Украина никогда не вернется в орбиту Москвы – НовакРоссия обречена на поражение и распад, Украина никогда не вернется в орбиту Москвы – Новак
21:15

Малоизвестный факт: кто был самым богатым украинцем в истории УкраиныВидео

20:49

"Разочарован Россией и Украиной": Трамп сделал резкое заявление

20:26

Украина может остановить наступление РФ на фронте: экс-сотрудник СБУ назвал условие

20:19

G7 готовит мощный удар по нефтяным доходам РФ: СМИ раскрыли, что задумали лидеры

Реклама
20:19

Победительница шоу "Холостяк-13" сделала пластическую операцию - детали

19:59

"Война продолжится": экс-глава МИД назвал способ заставить Путина прекратить огоньВидео

19:59

ВСУ отбрасывают оккупантов на Сумщине: Зеленский рассказал об успехах

19:35

Феномен украинской музыки: как одна песня изменила правила игры в СССРВидео

19:27

Влупит +1 градус и будут лить грозовые дожди: Украину атакует холодный шторм

19:21

Зеленский заявил о начале нового этапа войны РФ против Украины - что изменилось

19:04

"Греха нет": священник объяснил, действительна ли исповедь без причастияВидео

19:01

"Мне стыдно, что я боялся": Melovin перенес операцию

19:00

Захват левобережья Украины в 2026 году: дойдут ли российские войска до Днепрамнение

18:56

Будете выглядеть стильно даже на пенсии: 6 ошибок, которые добавляют возрастаВидео

18:38

Мирного соглашения между Украиной и РФ не будет: Волкер дал мрачный прогноз

Реклама
18:31

Разница в десятки раз: сколько зарабатывают военные в Украине и США, сравнениеВидео

18:12

Важный поселок захватили: DeepState заявили о продвижении врага на Харьковщине

18:05

"Неприятно": Сибига раскритиковал "некоторые страны" за поздравления ко дню РФ

17:47

Украине передадут новые Iris-T: Зеленский раскрыл детали плана и назвал срокиВидео

17:40

Олимпийская прыгунья Ирина Геращенко впервые стала мамой

17:33

Потеряете благополучие: что нельзя делать 13 июня, приметы

17:19

Направление на Киев: в ОП прокомментировали продвижение оккупантов на Сумщине

17:13

В Германии поставили окончательную точку в вопросе передачи ракет Taurus УкраинеВидео

17:01

Украинцы все больше переходят на пользование наличными: какая причина

16:50

Как заставить РФ прекратить огонь: Зеленский раскрыл главную угрозу для Кремля

16:33

Пломбир и колбасу по 2.20 украли: почему культовые советские продукты вовсе не из СССРВидео

16:28

Что будет, если упасть в могилу: неожиданный ответ патологоанатома

16:24

У Трампа сравнили Зеленского с Линкольном и обратились с важным призывом

16:13

Курс евро впервые в истории превысил уровень 48 грн: НБУ объявил новый курс валют

15:53

"То, что нам действительно нужно": какие решения по Украине примут на саммите НАТОВидео

15:45

Тревожный сигнал: что делать если гниют и вянут кабачки

15:43

Подготовка плана по окончанию войны: у Трампа сделали важное заявление

15:35

Где 3 отличия между котятами: надо их найти за 10 секунд

15:29

Кто останется вообще без пенсии и соцпомощи: какие категории украинцев в зоне риска

15:19

"Я несокрушимый": первые кадры эмоциональных разговоров защитников с роднымиФото

Реклама
15:18

"Сначала он был в Киеве": какое украинское изобретение присвоили россиянеВидео

15:16

Войска РФ подошли близко к Сумам и могут попытаться взять город в полуокружение – Ступак

15:02

Тяжелая операция уложила Мурата Налчаджиоглу на больничную койку - детали

14:47

Военные обратились к Порошенко, чтобы тот не пиарился на фортификациях: "еще за разворованную "стену" не отсидел"

14:39

Украина и РФ провели новый обмен пленными - кого вернули домойФото

14:34

Остановилось сердце: умер военный, который 2 года назад вернулся из плена

14:27

РФ положила глаз на Одессу: в ВМС рассказали, есть ли угроза высадки десанта

13:51

"Жирная цель": в ЦПД назвали особенности пораженного завода возле МосквыВидео

13:45

В 200 гривен не уложиться: в Украине стремительно дорожает популярное мясо

13:39

Потери РФ самые большие со времен Второй мировой: в Британии раскрыли цифрыВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Рецепты
НапиткиСалатыПраздничное менюПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять