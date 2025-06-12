"Все в руках Трампа": Зеленский назвал главный механизм для прекращения войны

Рычаги для прекращения войны находятся в руках Дональда Трампа, считает Владимир Зеленский.

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Владимир Зеленский высказался по поводу позиции Дональда Трампа / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

Важное из заявлений Зеленского:

Трамп видит, что Россия лжет американскому лидеру

Россия не является искренней

Президент США Дональд Трамп видит, что Россия не совсем честна в отношении войны, она лжет американскому лидеру, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом глава государства заявил в интервью для сети Axel Springer Global Reporters, куда входит Politico.

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Отвечая на вопрос, считает ли глава украинского государства, что Трамп ежедневно меняет свое мнение в зависимости от того, с кем он разговаривал по телефону, Зеленский ответил: "Я не знаю".

"Трамп видит, что российская сторона не совсем честна в отношении войны. Россия не является искренней", - добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что "Россия просто врет Трампу", и большинство глав государств и правительств разделяют это мнение. Президент надеется, что США это видят и понимают.

"Это самое важное. Как на это реагировать - решать Америке", - сказал Зеленский.

По его словам, рычаги для прекращения войны находятся в руках Трампа, потому что "Путин понимает только силу, а Америка обладает этой силой".

"Все в его руках (Трампа – ред.)... Насколько сильным будет пакет санкций, зависит от него. Скорость принятия решений зависит от него", - подчеркнул глава государства.

Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Украина предложила РФ условия прекращение огня. Информацией поделился высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Папа Римский готов провести мирные переговоры по Украине. О согласии принимать в Ватикане представителей Украины и РФ понтифик рассказал премьер-министру Италии Джорджии Мелони.

Как писал Главред, ранее Андрей Ермак рассказал о возможных компромиссах. Украина потребует ясности в ходе предстоящих переговоров, подчеркнул глава ОП.

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