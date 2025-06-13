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Торговая война США: эксперт о возможности провоцирования Трампом Третьей мировой

Алексей Тесля
13 июня 2025, 10:36
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Вводить пошлины против своих стратегических партнеров, например, Канады или Евросоюза, Штатам просто нелогично.
Андрей Новак
Андрей Новак оценил вероятность колебаний на мировых рынках / Коллаж: Главред, фото: Главред, ua.depositphotos.com

Главное из заявлений Новака:

  • США взяли паузу и объявили торговое перемирие
  • Вводить пошлины против своих партнеров Штатам нелогично

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак прокомментировал вопрос о том, какие глобальные последствия для мира будет иметь торговая война и агрессивная экономическая политика президента США Дональда Трампа.

"Не думаю, что США могут спровоцировать третью мировую войну. Но мировую экономическую войну Трамп уже спровоцировал, когда ввел огромные пошлины против многих стран", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

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Эксперт говорит о том, что на сегодняшний день Трамп и его администрация взяли паузу в этом процессе и объявили торговое перемирие.

"Надеюсь, что разум все-таки возьмет верх, и огромные пошлины будут действовать только в отношении России и тех, кто ей помогает. Северная Корея, Иран и Китай – это, по сути, страны, которые либо ведут агрессию вместе с Россией, либо помогают ей", - пояснил он.

Аналитик отмечает, что вводить пошлины против своих стратегических партнеров, например, Канады или Евросоюза, Штатам просто нелогично.

"Это уже имеет немало негативных последствий, причем в основном для американской экономики. Вспомните, как только Трамп объявил о намерениях ввести пошлины и показал таблицу с процентами пошлин, произошел обвал американского фондового рынка, и активы американских компаний чрезвычайно обесценилась. Огромные потери понесли и американские миллиардеры. Кроме того, даже произошла девальвация американского доллара по отношению к другим валютам, пусть и незначительная. То есть негативные последствия значительны", - убежден он.

Вместе с тем собеседник также утверждает, что Европа уже поняла – рассчитывать исключительно на США нельзя не только в военной сфере и делах НАТО, но и в экономической сфере. Европа поняла, что она должна быть самостоятельным игроком и для Украины это положительно.

"Надеюсь, после 90 дней торгового перемирия США или вообще откажутся от идеи введения пошлин, или уменьшат проценты. Для выравнивания торгового баланса США будет достаточно ставок в размере 10-15%. Более высокие ставки просто неприемлемы. Пошлины в размере 500% можно применять только по отношению к России и всем, кто с ней работает. Собственно, именно это и предусматривает санкционная инициатива Линдси Грэма", - добавил Новак.

Смотрите видео - интервью Андрея Новака:

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Как сообщал Главред, ранее Дональд Трамп сделал заявление о введении торговых пошлин в отношении более 180 стран. Базовая пошлина на импорт всех товаров в США – 10%. Максимальная – до 40-50%. В отношении Украины применена стандартная пошлина в 10%.

Напомним, ранее сообщалось о том, что США не применили тарифы против России, КНДР, Беларуси и Ирана. В Белом доме объяснили, что Штаты не торгуют с этими странами.

Ранее сообщалось о том, что решение Трампа о пошлинах – провокация глобальной торговой войны, сказал Главреду политолог Петр Олещук. По его мнению, Трамп уничтожает единство Запада, что приведет к смене геополитического порядка. Следующий президент Штатов уже не сможет исправить ситуацию.

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Кто такой Андрей Новак

Украинский экономист, ученый, общественный деятель; автор книги "Как поднять украинскую экономику". Кандидат экономических наук.

В 2009 году Андрей Новак был избран председателем оргкомитета экономического форума Украинского Мира. В том же году стартовал инициированный им проект Альтернативного Кабинета министров Украины.

В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины.

В 2011 году был избран проректором Европейского университета.

29 апреля 2012 на V очередном съезде Украинской партии Андрей Новак был избран председателем Украинской партии. В апреле 2013 года было объявлено о прекращении его членства в этой партии.

6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины.

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Андрей Новак торговая война США
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