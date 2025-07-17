Ждать осталось недолго: Мерц раскрыл, когда именно Patriot прибудут в Украину

Германия и США согласовывают поставки систем Patriot, которые должны усилить украинскую ПВО в ближайшее время.

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Украина получит новые Patriot в течение нескольких недель после согласования схемы между оборонными ведомствами / коллаж: Главред, фото: УНИАН, wikipedia

Кратко:

Украина получит системы Patriot в течение нескольких недель

Окончательное решение должны принять министры обороны обеих стран

Украина получит новые системы противовоздушной обороны Patriot в ближайшие недели. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает n-tv.

По его словам, сейчас идет согласование деталей между министерствами обороны США и Германии.

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"В последние дни мы достигли договоренности о том, что мы поставим новые системы Patriot в Украину из Европы, и что эти системы затем будут заменены США. Потому, что мы также должны поддерживать собственные оборонные возможности", - отметил Мерц.

Он добавил, что окончательную схему замещения должны в ближайшее время согласовать руководители оборонных ведомств.

"Это не вопрос часов. Это вопрос дней, возможно, недель, прежде чем системы будут поставлены Украине", - подчеркнул канцлер.

ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Передача Украине ЗРК Patriot - последние новости

Как писал Главред, 14 июля 2025 года во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп заявил о существенном переосмыслении политики в отношении войны России против Украины. Он объявил о поставках Украине батарей ПВО Patriot.

Кроме того, Германия готова взять на себя ведущую роль в закупке систем противовоздушной обороны Patriot из США для нужд Украины. Об этом заявил канцлер Фридрих Мерц в соцсети X, комментируя решение Вашингтона по усилению военной поддержки Киева.

Также, Украина может рассчитывать на значительные поставки систем противовоздушной обороны, ракет и боеприпасов благодаря соглашению между США и НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

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О персоне: Фридрих Мерц Фридрих Мерц - немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года. 25 июня 2024 года Мерц сделал заявления в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооруженного конфликта в Украине, прекращения огня и начала мирных переговоров с президентом Путиным, хотя ранее постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus. По итогам досрочных парламентских выборов в Германии, которые состоялись 23 февраля, Христианско-демократический союз получил первое место. Вероятно, Мерц станет следующим немецким канцлером.

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