Ждать осталось недолго: Мерц раскрыл, когда именно Patriot прибудут в Украину

Кратко:
- Украина получит системы Patriot в течение нескольких недель
- Окончательное решение должны принять министры обороны обеих стран
Украина получит новые системы противовоздушной обороны Patriot в ближайшие недели. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает n-tv.
По его словам, сейчас идет согласование деталей между министерствами обороны США и Германии.
"В последние дни мы достигли договоренности о том, что мы поставим новые системы Patriot в Украину из Европы, и что эти системы затем будут заменены США. Потому, что мы также должны поддерживать собственные оборонные возможности", - отметил Мерц.
Он добавил, что окончательную схему замещения должны в ближайшее время согласовать руководители оборонных ведомств.
"Это не вопрос часов. Это вопрос дней, возможно, недель, прежде чем системы будут поставлены Украине", - подчеркнул канцлер.
Передача Украине ЗРК Patriot - последние новости
Как писал Главред, 14 июля 2025 года во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп заявил о существенном переосмыслении политики в отношении войны России против Украины. Он объявил о поставках Украине батарей ПВО Patriot.
Кроме того, Германия готова взять на себя ведущую роль в закупке систем противовоздушной обороны Patriot из США для нужд Украины. Об этом заявил канцлер Фридрих Мерц в соцсети X, комментируя решение Вашингтона по усилению военной поддержки Киева.
Также, Украина может рассчитывать на значительные поставки систем противовоздушной обороны, ракет и боеприпасов благодаря соглашению между США и НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.
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О персоне: Фридрих Мерц
Фридрих Мерц - немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.
25 июня 2024 года Мерц сделал заявления в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооруженного конфликта в Украине, прекращения огня и начала мирных переговоров с президентом Путиным, хотя ранее постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus.
По итогам досрочных парламентских выборов в Германии, которые состоялись 23 февраля, Христианско-демократический союз получил первое место. Вероятно, Мерц станет следующим немецким канцлером.
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