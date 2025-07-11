Париж и Лондон готовит увеличение миротворческих сил для Украины: Макрон назвал цифру

Расширенные войска станут ядром планирования сил успокоения для возможного прекращения огня в Украине.

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Совместные войска готовятся к операциям в рамках коалиции решительных для поддержки Украины / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Википедия

Кратко:

Франция и Британия расширяют совместные силы до 50 тысяч военных

CJEF переходит из состава бригады в армейский корпус

Франко-британские силы могут стать ядром миротворческих операций в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о расширении Франко-британских объединенных сил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, сообщает Le Figaro.

"Мы увеличиваем эти совместные силы с бригады до армейского корпуса, а это означает, что они могут иметь до 50 тысяч военнослужащих, способных к развертыванию в большом бою", - отметил Макрон. видео дня

По его словам, основой этих войск, численность которых может вырасти в пять раз, станет костяк из Франции и Великобритании, а также они смогут объединить других европейских партнеров.

Президент Франции добавил, что партнерство CJEF "придаст надежности и прочности европейскому столбу НАТО на оперативном уровне, а также укрепляет стратегическую автономию Европы".

Как сообщает Елисейский дворец, Франко-британские объединенные силы могут стать "ядром планирования для сил успокоения, которые могут быть развернуты в Украине в рамках прекращения огня".

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Как сообщал Главред, Бельгия готова присоединиться к так называемой "коалиции решительных" вместе с Великобританией и Францией для мирной миссии в Украине. Сразу после достижения договоренности о прекращении огня страна отправит свои войска.

Кроме того, Великобритания не планирует вводить свои войска в Украину без гарантий безопасности от США. Воздушное прикрытие со стороны Америки - ключевое условие. Об этом заявил премьер Британии Кир Стармер в интервью Bloomberg.

Заместитель главы Офиса президента Павел Палиса заявил, что Украина ведет переговоры с Британией и Францией по вопросу размещения военного контингента, который должен появиться на территории страны в виде гарантийных сил сдерживания. Уже 10-12 стран выразили готовность присоединиться к инициативе, они могут принять участие в такой миссии.

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Об источнике: Le Figaro Le Figaro - французская ежедневная утренняя газета, основанная в 1826 году. Старейшая национальная газета Франции, Le Figaro является одной из трех французских газет-рекордсменов, вместе с Le Monde и Libération. С 2004 года газета принадлежит Dassault Group. Le Figaro является второй по величине национальной газетой во Франции после Le Monde. Другие издания Groupe Figaro включают Le Figaro Magazine, TV Magazine и Evene. Газета выходит в берлинском формате, сообщает Википедия.

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