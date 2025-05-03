Зеленский раскрыл сценарий ввода миротворцев в Украину и назвал главное условие

Главное:
- Есть два варианта размещения иностранных войск в Украине
- Альтернативный сценарий включает меньшее количество войск
Рассматриваются два возможных варианта размещения иностранных войск в Украине, отличающихся в первую очередь численностью контингента.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского, сделанное во время общения с прессой, в основе безопасности страны, по его мнению, должна оставаться мощная украинская армия. Однако обсуждаются и дополнительные варианты привлечения иностранных военных.
Один из них предполагает развертывание значительного контингента, но без официальных гарантий безопасности со стороны США.
Альтернативный сценарий включает меньшее количество войск, но при этом с предоставлением гарантий, аналогичных пятой статье устава НАТО, которая трактует нападение на одного из союзников как атаку на всех.
"Есть два пути: или вводится значительное количество войск, или меньший контингент, но с международными гарантиями безопасности, похожими на пятую статью", — пояснил Зеленский.
Он также упомянул, что экс-президент США Дональд Трамп уверял его в том, что соглашение о доступе к недрам может быть частью гарантий безопасности для Украины.
Кроме того, как уточняет Укринформ, сейчас коалиция стран-партнеров рассматривает возможность введения миротворческого контингента после завершения активной фазы войны. Зеленский подчеркнул, что пока продолжаются боевые действия, ни одна страна не пойдет на такой шаг из-за риска втягивания в прямой военный конфликт.
При этом он отметил, что в коалиции есть государства, чьи представители готовы действовать решительно и направить войска уже сейчас — и Украина, по его словам, это поддерживает.
"Диалог по этому вопросу продолжается. Все говорят о необходимости прекращения огня и активизации дипломатии. Но если перемирия нет, то говорить особо не о чем", — резюмировал президент.
Ввод миротворцев в Украину - последние новости по теме
Ранее премьер Канады сказал, отправит ли миротворцев в Украину. Канаде еще предстоит оценить условия, при которых она могла бы присоединиться к миротворческой операции.
Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил об "ощутимом прогрессе" в деле переговоров о размещении контингента по безопасности европейских партнеров.
НАТО может сыграть ключевую роль в вопросе ввода европейских войск на территорию Украины, написали журналисты Financial Times. Как полагают журналисты, могут быть задействованы командные и контрольные структуры Альянса.
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Что предусматривает инициатива Макрона по миротворческой миссии в Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон высказал идею развернуть европейские войска для обеспечения соблюдения режима прекращения огня и обеспечения безопасности в случае достижения мирного соглашения между Украиной и Россией.
Это предложение обсуждается на уровне Европейского Союза и предусматривает участие стран-членов в формировании миротворческого контингента.
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