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Украина сможет наносить глубокие удары: Германия анонсировала передачу важного оружия

Ангелина Подвысоцкая
17 июля 2025, 21:37
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Немецкий канцлер заявил, что Украина получит ракеты большой дальности.
Мерц, Телец
Украина получит двухлэкобойные ракеты / Коллаж: Главред, фото: MBDA Deutschland, УНИАН

Что известно:

  • Украина скоро получит дальнобойные ракеты
  • Это поставит Украину в более выгодное положение
  • Украина будет использовать ракеты для глубоких ударов

Украина получит ракеты большой дальности и произойдет это "очень скоро". Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время пресс-конференции в Великобритании, сообщают Politico и Sky News.

Он отметил, что Украине необходимы эти ракеты для глубоких ударов, чтобы иметь возможность лучше защищаться. Ожидается, что они могут появиться в Украине уже через несколько недель.

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"Украина будет в гораздо более выгодном положении и сможет использовать эти системы, а также получить от нас поддержку по этим системам в ближайшие недели и месяцы", - сказал Мерц.

Украина сможет наносить глубокие удары: Германия анонсировала передачу важного оружия
Что известно о ракетах Taurus / Инфографика: Главред

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер добавил, что 17 июля был подписан договор о дружбе между Лондоном и Берлином, что дает возможность сотрудничать в области закупок и производства.

"И мы можем начать это сразу же. Мы все рассматриваем это как ответственность, но также и как возможность для Европы усилить оборону и безопасность. И это закреплено в договоре, который мы подписали сегодня утром", - добавил Стармер.

Военная помощь Украине - последние новости

Как писал Главред, 13 июля президент Дональд Трамп заявил, что США отправят в Украину больше батарей ПВО Patriot, которые необходимы Киеву для защиты от российских авиаударов.

14 июля 2025 года во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп заявил о существенном переосмыслении политики в отношении войны России против Украины. Он объявил о поставках Украине батарей ПВО Patriot.

Речь идет о 17 батареях, которые могут быть переданы "очень скоро". Трамп заявил, что первые батареи будут развернуты уже в ближайшие дни.

Финансирование будет осуществлено европейскими государствами и НАТО: США не оплачивают напрямую, а передают систему, которую европейцы оплатят.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что первая из систем Patriot не будет доставлена в течение нескольких месяцев.

15 июля на авиабазе Эндрюс Дональд Трамп заявил, что первые системы противовоздушной обороны Patriot уже отправились к европейским союзникам.

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О персоне: Фридрих Мерц

Фридрих Мерц - немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.

25 июня 2024 года Мерц сделал заявления в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооруженного конфликта в Украине, прекращения огня и начала мирных переговоров с президентом Путиным, хотя ранее постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus.

По итогам досрочных парламентских выборов в Германии, которые состоялись 23 февраля, Христианско-демократический союз получил первое место. Вероятно, Мерц станет следующим немецким канцлером.

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