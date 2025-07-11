Окончательное решение пока не принято.

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В ЕС придумали, как прижать Путина: ударят по самому больному / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

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Идея получила предварительное одобрение

Окончательное решение будет зависеть от США

Европейский союз рассматривает возможность пересмотра механизма ограничения цен на российскую нефть.

В рамках подготовки 18-го пакета санкций предлагается ввести плавающий потолок цен, который будет на 15% ниже рыночной стоимости и обновляться ежеквартально, пишет Bloomberg.

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На первом этапе планируется понижение текущего предела с 60 до 50 долларов за баррель, что может стать основой для дальнейшего внедрения новой схемы. Идея получила предварительное одобрение, несмотря на прежнее сопротивление со стороны Греции, Мальты и Кипра, чья экономика тесно связана с морскими перевозками. По данным источников агентства, эти страны готовы к компромиссу в рамках нового подхода.

Ранее фиксированный потолок цен подвергался критике за слабую эффективность: многие эксперты отмечали, что в реальности он не исполняется должным образом. Тем не менее, на его основе ЕС уже ввёл дополнительные ограничения против объектов российской нефтяной инфраструктуры.

Окончательное решение по плавающему потолку пока не принято. Его реализация также зависит от позиции США. По информации Bloomberg, текущая администрация США пока не демонстрирует особой активности в вопросе ужесточения давления на нефтяные доходы России. Отдельным препятствием остаётся и позиция Словакии, которая блокирует утверждение 18-го санкционного пакета, требуя компенсаций за потерю поставок российского газа.

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Санкции против РФ - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Трамп может ввести новые санкции против РФ. Ограничения, вероятно, не будут включать новые банковские санкции.

Напомним, ранее сообщалось о том, что контакты Европы и США по санкциям против РФ полностью провалились. Переговоры со США о совместной борьбе с уклонением Москвы от санкций провалились.

Как писал Главред, Трамп не исключает возможность введения новых тарифов против страны-агрессора России как средство давления для достижения мира.

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Об источнике: Bloomberg Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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