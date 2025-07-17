Польша готовится закрыть приюты для большинства украинских беженцев - детали

Основное:
- Польские приюты для беженцев будут закрыты для большинства украинцев
- Украинским беженцам будут выделять финансовую помощь
В Польше постепенно будут прекращать деятельность приютов для беженцев из Украины. Как сообщает Польское радио, соответствующий закон приняли 15 июля во время заседания Совета министров.
Уже с 1 ноября 2025 года закроют так называемые центры коллективного размещения (OZZ) для всех, кроме пенсионеров, беременных женщин и людей с инвалидностью.
"Министерство внутренних дел и администрации считает, что сейчас тот момент, когда этот вид поддержки может быть прекращен", - сказал представитель польского правительства Адам Шлапка.
Для других украинцев форму помощи изменят в зависимости от потребностей. Она будет предоставляться в рамках программы "Вместе к независимости". В Польше будут выделять средства на субсидирование аренды квартир для украинцев и покрытие расходов на курсы польского языка.
Украинские беженцы за границей - последние новости
Напомним, Главред писал, что с 1 октября текущего года украинские беженцы в Нидерландах почувствуют определенные изменения. В частности, за проживание в государственных приютах придется платить больше.
Ранее сообщалось, что в Германии планируют выплачивать социальную помощь по-новому и по более строгим правилам. Изменения касаются также беженцев из Украины.
В частности украинским беженцам предлагают установить меньшие выплаты, чем тем, кто прибыл раньше. О намерениях таких реформ объявили ещё весной представители коалиционных партий немецкого правительства.
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Об источнике: Польское Радио
Польское Радио (пол. Polskie Radio S.A.) - единственная национальная, общедоступная акционерная компания радиовещания в Польше, со штаб-квартирой в Варшаве, пишет Википедия.
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