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Закроет ли Польша дверь Украине в ЕС: СМИ раскрыли намерения нового президента

Руслан Иваненко
2 июля 2025, 23:54
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Большинство поляков меняют позицию в отношении Украины в ЕС, опасаясь экономических потерь и конкуренции за дотации.
Навроцкий, Польша, Евросоюз
Сельское хозяйство и транспорт в Польше выступают против вступления Украины из-за страха потерять поддержку ЕС / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Кратко:

  • Поддержка вступления Украины в ЕС в Польше упала до 35%
  • Поляки обеспокоены экономическими последствиями интеграции Украины

В Польше растет скепсис относительно вступления Украины в Евросоюз. Избрание Кароля Навроцкого президентом страны свидетельствует об усилении опасений части польского общества относительно евроинтеграции своего восточного соседа, пишет Le Monde.

По данным опроса института Ibris, проведенного в июне, большинство поляков теперь выступают против присоединения Украины к ЕС - поддерживают этот процесс лишь 35% опрошенных, тогда как в 2022 году таких было 85%.

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Кроме политических разногласий во властных кругах, в обществе сохраняются значительные опасения относительно экономических последствий интеграции Украины.

"Некоторые сектора, такие как сельское хозяйство и транспорт, опасаются, что европейская помощь и субсидии, от которых Польша в значительной степени зависит, будут перенаправлены на новых участников из Восточной Европы", - пояснила политолог Амели Зима.

Кроме того, сохраняются культурные трудности, связанные с приемом более миллиона украинских беженцев. По словам Зимы, "многие поляки приняли у себя украинских беженцев, и после трех лет войны они испытывают усталость и психологический шок".

Важно также, что новоизбранный президент Навроцкий планирует сделать приоритетом в переговорах с Киевом вопрос эксгумации жертв Волынской трагедии. Этот шаг возвращает внимание к историческим спорам и ставит под сомнение европейское будущее Украины.

Членство Украины в ЕС - новости по теме

Как писал Главред, переговорные кластеры по вступлению Украины в ЕС будут официально открыты в ближайшие месяцы. Об этом заявил в апреле 2025 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Я твердо верю, что Украина станет членом ЕС сразу после завершения полномасштабной войны", - сказал он.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал ускорить процесс евроинтеграции Украины и предложил установить конкретный срок ее вступления в ЕС - 1 января 2030 года. Такое заявление он сделал во время саммита "Поддерживай Украину" (SupportUkraine), который состоялся 24 февраля.

Кроме того, президент Европейского Совета Антониу Кошта и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявили о решительной поддержке Украины на ее пути к членству в Европейском Союзе.

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Об источнике: Le Monde

Le Monde Французская ежедневная вечерняя газета главным редактором является Жерар Куртуа (фр. Gérard Courtois), генеральным директором - Эрик Израэлевич. Ле Монд была основана Юбером Бев-Мери по распоряжению Шарля де Голля в 1944 году. Первый номер газеты вышел 19 декабря 1944 года. С 19 декабря 1995 года газета доступна онлайн, сообщает "Википедия".

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