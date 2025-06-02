Кароль Навроцкий стал президентом Польши: что он говорил об Украине

По результатам второго тура выборов Навроцкий победил на выборах с минимальным отрывом.

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Кароль Навроцкий победил на выборах в Польше / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/Nawrocki25

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Кто победил во втором туре выборов президента в Польше

Что Кароль Навроцкий говорил об Украине

Государственная избирательная комиссия Польши подсчитала 100% голосов на выборах президента. Победителем стал кандидат от партии Право и справедливость Кароль Навроцкий, который озвучивал антиукраинскую риторику.

Навроцкий получил 50,89% поддержки избирателей - это 10 606 628 голосов, пишет газета Wyborcza.

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Его соперник, представитель Гражданской платформы, мэр Варшавы Рафал Тшасковский набрал 49,11% или 10 237 177 голосов.

Разница между кандидатами составила менее одного процента - около 370 тысяч голосов. Таким образом, Навроцкий победил на выборах с минимальным отрывом.

Кароль Навроцкий - что о нем известно

Кароль Тадеуш Навроцкий родился 3 марта 1983 года в Гданьске. В 2013—2017 годах был начальником Бюро общественного образования Института национальной памяти в Гданьске.

В 2017—2021 годах — директор Гданьского музея Второй мировой войны, с 2021 года — заместитель президента, а после президент Института национальной памяти, пишет Википедия.

Кароль Навроцкий стал одним из первых в Польше исследователей, который заинтересовался историей организованной преступности в стране.

Также в течение пяти лет (2017-2021) руководил музеем Второй мировой войны в Гданьске. По решению Навроцкого в Польше были демонтированы памятники Красной армии, за что РФ даже выдвинула ему уголовные обвинения.

В январе 2025 года, будучи кандидатом в президенты, Навроцкий заявил, что не видит Украину ни в НАТО, ни в ЕС, если та не возьмет на себя ответственность за Волынскую трагедию 1943 года.

По словам Навроцкого, "страна, которая не может ответить за очень жестокое преступление против 120 тысяч своих соседей, не может быть частью международных альянсов".

Президент Владимир Зеленский предположил, что из-за такой позиции политику, возможно, придется защищать свою страну от нападения РФ.

"И если союзники — а Польша это союзники — не хотят видеть нас в союзе безопасности, то тогда господину Навроцкому стоит уже начинать идти тренироваться, потому что может наступить момент: ему придется взять оружие в руки, ему лично, чтобы защищать вместе с другими свою страну. Потому что, если Украины нет нигде, это высокие риски, что Россия сразу после Украины будет на границе с Польшей", — заявил Зеленский.

Позже во время выступления в Сейме Навроцкий пообещал и дальше поддерживать Украину в случае своей победы. Однако также отметил, что его страна будет руководствоваться своими интересами.

1 мая Навроцкий встретился с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Эта встреча вызвала значительный резонанс в польских СМИ, назвавших его "кандидатом от Трампа".

Польский публицист, кандидат исторических наук Марек Козубель считает, что Навроцкий оглядывается на Трампа и его политику, в частности, в отношении Украины. Если президент США захочет за счет Киева достичь мира с Россией – тот может поддержать, пишет LIGA.net.

Дональд Трамп и Кароль Навроцкий в Овальном кабинете / Фото: x.com/WhiteHouse

Во время последних теледебатов 23 мая Навроцкий заявил, что его политика отражает мнение "миллионов поляков", которые не согласны с тем, чтобы "Украина заливала нас зерном и создавала неравные условия конкуренции".

"Как президент я сделаю все, чтобы действительно поддержать Украину в военном плане", - сказал он, но подчеркнул, что не позволит Польше стать вторичным рынком для украинских товаров.

Как писал Главред, в мае 2025 года Навроцкий официально пообещал не пускать Украину в НАТО. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал подобное заявление "государственной изменой".

Также Навроцкий обещал не отправлять польских солдат на территорию Украины. Политик заявил, что вместо военных отправит в Украину бизнесменов, когда страна будет восстанавливаться.

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