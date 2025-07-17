Курс доллара набирает обороты, а евро упал: какой будет стоимость валюты 18 июля

Гривна ослабила свои позиции относительно доллара.

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Официальный курс валют на 18 июля / коллаж: Главред, фото: pixabay

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Каким будет курс валют в пятницу

Удалось ли гривне вырасти

Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют на пятницу, 18 июля. Об этом известно из данных на сайте регулятора.

Так, курс доллара к гривне в пятницу будет на уровне 41,87 гривни за доллар. Украинская валюта ослабла на 6 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

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В то же время, по отношению к евро гривна усилила позиции. Курс этой валюты установлен на уровне 48,45 гривни за один евро. Украинская национальная валюта выросла на 7 копеек.

Стоит добавить, что на межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,88/41,92 грн/долл., а евро - 48,49/48,53 грн/евро.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в инвесткомпании ICU заявили, что в ближайшее время, до 20 июля, курс доллара будет сохраняться на уровне около 41,8 гривен.

Главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус считает, что Украина может увидеть курс 50 грн/евро.

В то же время, руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева рассказала, что в Украине ожидается существенный рост курса доллара. Согласно прогнозам, в июле он может составить 41,6-42,2 грн.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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