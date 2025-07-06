Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Курс бьет рекорды в Украине: украинцев предупредили, что нужно сделать с валютой

Юрий Берендий
6 июля 2025, 14:17
207
Курс евро в Украине может подняться до рекордных 50 гривен, существенного снижения курса валют ожидать пока не стоит, указывает экономист.
Курс бьет рекорды в Украине: украинцев предупредили, что нужно сделать с валютой
Курс валют в Украине бьет все рекорды - чего ждать украинцам в 2025 году / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Почему растет курс евро
  • Стоит ли сейчас покупать валюту
  • Когда упадет курс евро

Официальный курс евро в Украине продолжает расти и уже превысил отметку в 49 гривен, и вполне вероятно, что в ближайшее время он пересечет черту в 50 гривен. Об этом в комментарии Новости.LIVE рассказал главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус.

Он пояснил, что нынешний рост курса не свидетельствует об ослаблении гривны, а скорее связан с падением доллара на международных валютных рынках.

видео дня

"Я не исключаю, что Украина может увидеть курс 50 грн/евро. Здесь нужно смотреть, как себя будет вести Европейский банк. Потому что контролируемая девальвация, на которую пошел доллар - в принципе, нужна будет и европейской валюте", - пояснил эксперт.

По словам эксперта, евро сейчас демонстрирует более высокую стоимость по сравнению с долларом, хотя экономическая конкурентоспособность Евросоюза уступает США.

Специалист считает, что ситуацию следует корректировать, в частности через девальвацию доллара, что могло бы замедлить дальнейшее укрепление евро в мире, в том числе и в Украине.

Ус также посоветовал украинцам в будущем сосредотачивать свои сбережения в валютной паре евро-доллар, однако сейчас рекомендует подождать несколько месяцев.

"Конечно, желательно иметь и доллары, и евро. Я понимаю, что не все могут себе это позволить. Но если уж решили в чем-то держать деньги, то желательно, чтобы все же это была хотя бы одна из этих двух валют, потому что скоро падение доллара остановится, и курс евро пойдет на спад", - подчеркнул экономист.

Поэтому если сейчас у вас есть в сбережениях обе эти валюты, таким образом вы обезопасите себя от существенных потерь от валютных колебаний.

Иван Ус не рекомендует сейчас покупать евро, ведь это не принесет финансовой выгоды в краткосрочной перспективе.

По его мнению, усиление позиций доллара и ослабление евро на глобальных рынках может произойти не раньше середины осени, при условии, что ЕС прибегнет к целенаправленным мерам для контролируемого снижения курса европейской валюты.

"Если этих шагов не будет, то 50 гривен за евро останутся. Но если ЕС видя, что немножко проигрывает конкуренцию, потому что интереснее производить товары в США, чем в Европе - то я не исключаю, что будут попытки как-то девальвировать евро, и его курс пойдет вниз", - добавил Ус.

В то же время значительного падения евро не ожидается: даже в случае проседания курса, речь идет, скорее всего, о снижении до уровня 47 или 45 гривен за евро, как это было заложено в государственном бюджете.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, курс евро в Украине на следующей неделе будет определяться динамикой торгов пары евро/доллар. Об этом сообщил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

Аналитики прогнозируют существенный рост курса доллара в Украине - в июле он может достичь 41,6-42,2 грн. Такие прогнозы озвучила руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева.

Резкое повышение курса евро в Украине - до 49,41 грн по официальному курсу и до 49,75 грн в обменниках, связано с изменениями его стоимости относительно доллара на мировых рынках. В течение июля ситуация может колебаться, но, как отмечает вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов, украинцам пока не стоит активно покупать евро в ожидании дальнейшего роста курса.

Другие новости:

О персоне: Иван Ус

Иван Ус - украинский эксперт Совета внешней политики "Украинская призма", главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

курс курс валют курс гривны курс доллара курс евро
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Не можем себе позволить": в Раде сделали заявление о средней пенсии в Украине

"Не можем себе позволить": в Раде сделали заявление о средней пенсии в Украине

14:52Политика
Курс бьет рекорды в Украине: украинцев предупредили, что нужно сделать с валютой

Курс бьет рекорды в Украине: украинцев предупредили, что нужно сделать с валютой

14:17Экономика
Украина поставила Путину жесткое условие по уступкам

Украина поставила Путину жесткое условие по уступкам

14:05Война
Реклама

Популярное

Ещё
Магнитная буря уровня G2 ударит по Украине: когда ожидать самого сильного удара

Магнитная буря уровня G2 ударит по Украине: когда ожидать самого сильного удара

Трем знакам зодиака повезет как никогда в ближайшее время

Трем знакам зодиака повезет как никогда в ближайшее время

Украине нужны Patriot: Трамп вышел с решительным заявлением

Украине нужны Patriot: Трамп вышел с решительным заявлением

Когда ударит жара +38: синоптик предупредила об опасной погоде и назвала дату

Когда ударит жара +38: синоптик предупредила об опасной погоде и назвала дату

Как сказать на украинском "любимиця": мало кто знает точный ответ

Как сказать на украинском "любимиця": мало кто знает точный ответ

Последние новости

15:19

Кто и когда на самом деле основал Одессу: одна находка во время раскопок меняет все

15:13

РФ взвинтит масштабы ударов БпЛА по Украине: появился тревожный прогноз

14:52

"Не можем себе позволить": в Раде сделали заявление о средней пенсии в УкраинеВидео

14:35

К какому замку подходит ключ: загадку надо разгадать за 8 секунд

14:17

Курс бьет рекорды в Украине: украинцев предупредили, что нужно сделать с валютой

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

14:05

Украина поставила Путину жесткое условие по уступкам

13:59

Любовный гороскоп на неделю с 7 по 13 июля

13:50

У Трампа оценили "хороший" диалог с Зеленским и поблагодарили президента Украины

13:16

Удары россиян по ТЦК будут продолжаться: в ВСУ назвали неочевидную цель

Реклама
13:04

Звезда "Аферистов в сетях" намекнула на беременность

12:59

Самые опасные животные Украины: кого стоит остерегаться даже в родном лесу

12:53

Угроза Третьей мировой воны: в каких странах выше шансы выжить

12:44

Языковая диверсия СССР: что не так с звательным падежом и почему его боялись в КремлеВидео

12:44

Россия "разинула рот" на Одессу: Зеленский разнес планы Путина и сделал заявление

12:19

Гороскоп Таро на неделю с 7 по 13 июля: Девам - победа, Рыбам - проблемы

12:06

Мобилизация женщин в Украине с сентября: в СНБО жестко ответили Арестовичу

11:53

ВСУ добились успехов на Сумщине, положение войск Путина ухудшается: детали

11:22

"Прилет" по зданию ТЦК и жилому дому: РФ ударила дронами по Кременчугу

10:52

Китайский гороскоп на завтра 7 июля: Козлам - трудности, Петухам - обида

10:46

Удар по флоту РФ: в Новороссийске гремели мощные взрывы после атаки БпЛАВидео

Реклама
10:42

Мобилизация и военное положение в Украине: нардеп сделал заявление

10:28

Финансовый гороскоп на неделю с 7 по 13 июля

09:51

РФ ударила десятками дронов и ракет: в ВСУ раскрыли локации взрывов и прилетов

09:39

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 июля (обновляется)

09:30

Угроза нападения России на Эстонию: в НАТО жестко предупредили Путина

09:22

Карта Deep State онлайн за 6 июля: что происходит на фронте (обновляется)

09:12

Протидія "шахедам": де ми профукалимнение

09:09

Гороскоп на неделю с 7 по 13 июля: Девам - беспокойство, Водолеям - успех

08:40

РФ нацелилась на захват крупного города, части ВСУ под угрозой окружения – ISW

07:33

РФ ночью ударила по Киевщине, Харькову, Николаеву и Запорожской области, деталиВидео

07:10

Только "гений головоломок" угадает: где буква С среди О

05:53

Некоторых украинцев хотят лишить пенсий: в ВРУ сообщили, кто в зоне риска

04:35

Как сказать на украинском "любимиця": мало кто знает точный ответВидео

03:30

Почему нельзя пить кофе с утра: популярный "ритуал" вводит в заблуждение

02:33

Трем знакам зодиака повезет как никогда в ближайшее время

01:12

Магнитная буря уровня G2 ударит по Украине: когда ожидать самого сильного удара

05 июля, суббота
23:54

Медведев пригрозил Сибирью генсеку НАТО и обвинил в употреблении "волшебных грибов"

23:29

"Я боюсь": сестра Жанны Фриске в слезах оказалась на операционном столе

22:27

Отменили 170 рейсов, а пассажиры заблокированы в самолетах: в аэропортах РФ коллапс

22:13

Зеленский провел "лучший за все время" разговор с Трампом: анонсировано решение

Реклама
21:38

Почему погоду трудно предсказать: как эффект бабочки разрушает точность предсказаний

21:22

Ракет для систем ПВО хватит на неделю-две: военные аналитики бьют тревогу

21:16

"Украина умоляла о МиГ-29": Дуда рассказал, как США блокировали передачу самолетов

20:31

Почему мужчины живут меньше - ответ в хромосомах

20:22

"Смерть - временная": священник рассказал, что происходит с душой после смертиВидео

19:58

Пережил две мировые войны: как выглядит самый старый крокодил в мире

19:36

Теперь вдвое дороже: украинских беженцев в Европе ждут новые расходы

19:10

Ароматы Трампа сейчас вдыхает весь мирмнение

18:53

Трамп публично ответил, сможет ли закончить войну в Украине

18:42

Россия запустила "Кинжалы": в Хмельницкой области прогремели сильные взрывы

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт Миддлтон
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять