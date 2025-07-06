Курс бьет рекорды в Украине: украинцев предупредили, что нужно сделать с валютой

Курс евро в Украине может подняться до рекордных 50 гривен, существенного снижения курса валют ожидать пока не стоит, указывает экономист.

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Курс валют в Украине бьет все рекорды - чего ждать украинцам в 2025 году / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Почему растет курс евро

Стоит ли сейчас покупать валюту

Когда упадет курс евро

Официальный курс евро в Украине продолжает расти и уже превысил отметку в 49 гривен, и вполне вероятно, что в ближайшее время он пересечет черту в 50 гривен. Об этом в комментарии Новости.LIVE рассказал главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус.

Он пояснил, что нынешний рост курса не свидетельствует об ослаблении гривны, а скорее связан с падением доллара на международных валютных рынках.

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"Я не исключаю, что Украина может увидеть курс 50 грн/евро. Здесь нужно смотреть, как себя будет вести Европейский банк. Потому что контролируемая девальвация, на которую пошел доллар - в принципе, нужна будет и европейской валюте", - пояснил эксперт.

По словам эксперта, евро сейчас демонстрирует более высокую стоимость по сравнению с долларом, хотя экономическая конкурентоспособность Евросоюза уступает США.

Специалист считает, что ситуацию следует корректировать, в частности через девальвацию доллара, что могло бы замедлить дальнейшее укрепление евро в мире, в том числе и в Украине.

Ус также посоветовал украинцам в будущем сосредотачивать свои сбережения в валютной паре евро-доллар, однако сейчас рекомендует подождать несколько месяцев.

"Конечно, желательно иметь и доллары, и евро. Я понимаю, что не все могут себе это позволить. Но если уж решили в чем-то держать деньги, то желательно, чтобы все же это была хотя бы одна из этих двух валют, потому что скоро падение доллара остановится, и курс евро пойдет на спад", - подчеркнул экономист.

Поэтому если сейчас у вас есть в сбережениях обе эти валюты, таким образом вы обезопасите себя от существенных потерь от валютных колебаний.

Иван Ус не рекомендует сейчас покупать евро, ведь это не принесет финансовой выгоды в краткосрочной перспективе.

По его мнению, усиление позиций доллара и ослабление евро на глобальных рынках может произойти не раньше середины осени, при условии, что ЕС прибегнет к целенаправленным мерам для контролируемого снижения курса европейской валюты.

"Если этих шагов не будет, то 50 гривен за евро останутся. Но если ЕС видя, что немножко проигрывает конкуренцию, потому что интереснее производить товары в США, чем в Европе - то я не исключаю, что будут попытки как-то девальвировать евро, и его курс пойдет вниз", - добавил Ус.

В то же время значительного падения евро не ожидается: даже в случае проседания курса, речь идет, скорее всего, о снижении до уровня 47 или 45 гривен за евро, как это было заложено в государственном бюджете.

Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, курс евро в Украине на следующей неделе будет определяться динамикой торгов пары евро/доллар. Об этом сообщил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

Аналитики прогнозируют существенный рост курса доллара в Украине - в июле он может достичь 41,6-42,2 грн. Такие прогнозы озвучила руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева.

Резкое повышение курса евро в Украине - до 49,41 грн по официальному курсу и до 49,75 грн в обменниках, связано с изменениями его стоимости относительно доллара на мировых рынках. В течение июля ситуация может колебаться, но, как отмечает вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов, украинцам пока не стоит активно покупать евро в ожидании дальнейшего роста курса.

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О персоне: Иван Ус Иван Ус - украинский эксперт Совета внешней политики "Украинская призма", главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук.

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