У Трампа оценили 'хороший' диалог с Зеленским и поблагодарили президента Украины

Кит Келлог выразил благодарность президенту Украины за слова поддержки в связи с трагическими последствиями наводнения в Техасе.

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В США прокомментировали переговоры Дональда Трампа с Владимиром Зеленским / коллаж: Главред, фото: ОПУ, Белый дом

Важное из заявлений Келлога

Дональд Трамп всегда проявляет искреннее сочувствие

Разговор с Зеленским был "лучшим за всё время"

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог прокомментировал состоявшийся 4 июля телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Как написал он в X, состоявшийся разговор, который Зеленский был "лучшим за всё время", полностью отражает манеру общения Трампа.

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"Отличный разговор. Это типичный Дональд Трамп — всегда проявляет искреннее сочувствие", — отметил он.

/ Инфографика: Главред

Он также выразил благодарность президенту Украины за слова поддержки в связи с трагическими последствиями наводнения в Техасе, в результате которого погибли, в том числе, молодые люди.

"Оба лидера понимают, какую боль приносит утрата — как в мирное время, так и на войне. Умение сочувствовать — неотъемлемая часть настоящего лидерства", — добавил Келлог.

/ @generalkellogg

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил разговор с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 4 июля, как лучший за все время их общения.

Напомним, ранее Трамп публично ответил на вопрос о том, сможет ли закончить войну в Украине. Американский лидер усомнился в своем обещании "остановить войну за 24 часа".

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп после разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о, том что Украине нужны Patriot для обороны. На вопрос журналистов, отправит ли он больше комплексов в Киев, глава США ответил, что это возможно.

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О персоне: Кит Келлог Кит Келлог – американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке. В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна). Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке – Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия. 3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России. В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предполагать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическую заморозку войны.

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