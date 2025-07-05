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Трамп публично ответил, сможет ли закончить войну в Украине

Марина Фурман
5 июля 2025, 18:53
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Американский лидер усомнился в своем обещании "остановить войну за 24 часа".
Трамп, ВГУ
Трамп сделал заявление о войне в Украине / Коллаж: Главред, фото: facebook/DonaldTrump, 22 отдельная механизированная бригада

Основное:

  • Перед выборами Трамп обещал закончить войну за 24 часа
  • Сейчас американский лидер не уверен в своих силах

В пятницу, 4 июля, президент США Дональд Трамп сказал, что не знает, сможет ли остановить войну России против Украины. Заявление американского лидера разительно отличается от его предвыборных обещаний быстро остановить российскую агрессию против Украины. Об этом сообщает Politico.

Глава Белого дома публично усомнился в своем обещании "остановить войну за 24 часа". В пятницу на борту Air Force One, отвечая на вопрос журналистов о том, сможет ли он прекратить боевые действия, Трамп заявил: "Я не знаю. Я не могу сказать вам, произойдет это или нет".

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На вопрос, является ли прекращение войны его приоритетом, американский лидер ответил: "Да. Я хотел бы, чтобы это произошло".

Заявление Трампа резко контрастирует с риторикой его предвыборной кампании, где он не раз утверждал, что легко и быстро положит конец российскому вторжению.

Недавно в интервью журналу TIME Дональд Трамп отказался от обещания "завершить войну за 24 часа", назвав его "преувеличением".

"Мы помогли многим странам. Ситуация в Украине - это сделка Байдена. Это не сделка Трампа. Я пытаюсь ее завершить, - сказал Трамп в пятницу.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Предвыборные обещания Трампа / Инфографика: Главред

Заявления Трампа о войне в Украине - новости по теме

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп после разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о, том что Украине нужны Patriot для обороны. На вопрос журналистов, отправит ли он больше комплексов в Киев, глава США ответил, что это возможно.

Днем ранее СМИ также подтверждали информацию о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что хочет помочь с противовоздушной обороной. Он проверит ситуацию с задержкой поставок ПВО.

Недавно Трамп провёл еще телефонный разговор с Путиным и заявил, что разговор с российским диктатором был довольно длинным, но "не принес никакого прогресса", и он "недоволен" ситуацией в Украине.

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Об источнике: Politico

Politico (изначально известна как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское по американской политике и атлантистское по международной политике.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект - совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания - события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

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