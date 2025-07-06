Удары россиян по ТЦК будут продолжаться: в ВСУ назвали неочевидную цель

Россия целенаправленно атакует ТЦК и СП в Украине, пытаясь сорвать мобилизационные процессы, и такие удары, по данным ВСУ, могут продолжаться и в дальнейшем.

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Для чего Россия атакует ТЦК и СП и чего ждать дальше / Коллаж Главред, фото: ГСЧС Полтавщины

О чем говорится в материале:

Россия продолжает стратегию атак на ТЦК и СП в Украине

По данным Сухопутных войск, такие атаки могут продолжаться и в дальнейшем

Россия может продолжить наносить удары по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) для срыва мобилизации в Украине. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев.

Он напомнил, что информационно-террористическая кампания со стороны России началась еще раньше - с серии атак на территориальные центры комплектования, в частности сообщений о заминировании и попыток проноса взрывчатки.

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Удары по ТЦК в Полтаве, Кривом Роге и Кременчуге являются логическим продолжением этой кампании. Саранцев также подчеркнул, что такие попытки могут продолжаться и в дальнейшем.

"Со своей стороны мы будем делать все возможное, чтобы обезопасить военнослужащих, работающих в ТЦК и СП, а также гражданских, которые обращаются в эти центры", - отметил спикер.

Мобилизация в Украине / Инфографика: Главред

Удары по ТЦК - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, по словам главы Полтавской ОГА Владимира Когута, под вражеский удар попала территория частного домовладения, где возник пожар. Как сообщили в Сухопутных войсках ВСУ, 6 июля оккупанты нанесли удар по Кременчугу, попав в здание местного территориального центра комплектования.

3 июля в Полтавской области прогремели взрывы во время атаки беспилотников российских оккупационных войск. По данным Сухопутных войск ВСУ, около 9:00 враг ударил по Полтаве, в результате чего вспыхнул пожар в здании городского ТЦК и СП.

Также утром 30 июня армия РФ атаковала Кривой Рог дронами-камикадзе типа "Шахед". Как сообщил глава городского совета обороны Александр Вилкул, в городе прогремели взрывы. По информации Сухопутных войск, один из ударов пришелся на территорию вблизи районного ТЦК и СП.

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Об источнике: ТЦК и СП Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

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