Удары россиян по ТЦК будут продолжаться: в ВСУ назвали неочевидную цель

О чем говорится в материале:
- Россия продолжает стратегию атак на ТЦК и СП в Украине
- По данным Сухопутных войск, такие атаки могут продолжаться и в дальнейшем
Россия может продолжить наносить удары по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) для срыва мобилизации в Украине. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев.
Он напомнил, что информационно-террористическая кампания со стороны России началась еще раньше - с серии атак на территориальные центры комплектования, в частности сообщений о заминировании и попыток проноса взрывчатки.
Удары по ТЦК в Полтаве, Кривом Роге и Кременчуге являются логическим продолжением этой кампании. Саранцев также подчеркнул, что такие попытки могут продолжаться и в дальнейшем.
"Со своей стороны мы будем делать все возможное, чтобы обезопасить военнослужащих, работающих в ТЦК и СП, а также гражданских, которые обращаются в эти центры", - отметил спикер.
Удары по ТЦК - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, по словам главы Полтавской ОГА Владимира Когута, под вражеский удар попала территория частного домовладения, где возник пожар. Как сообщили в Сухопутных войсках ВСУ, 6 июля оккупанты нанесли удар по Кременчугу, попав в здание местного территориального центра комплектования.
3 июля в Полтавской области прогремели взрывы во время атаки беспилотников российских оккупационных войск. По данным Сухопутных войск ВСУ, около 9:00 враг ударил по Полтаве, в результате чего вспыхнул пожар в здании городского ТЦК и СП.
Также утром 30 июня армия РФ атаковала Кривой Рог дронами-камикадзе типа "Шахед". Как сообщил глава городского совета обороны Александр Вилкул, в городе прогремели взрывы. По информации Сухопутных войск, один из ударов пришелся на территорию вблизи районного ТЦК и СП.
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Об источнике: ТЦК и СП
Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.
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