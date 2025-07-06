Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Россия "разинула рот" на Одессу: Зеленский разнес планы Путина и сделал заявление

Андрей Ганчук
6 июля 2025, 12:44
235
Военно-морские силы доказали, что Украина будет защищать свои интересы, сказал Владимир Зеленский.
ВМС Украины, Владимир Зеленский
Российского десанта не было в Одессе и не будет - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Telegram-канал Владимир Зеленского, Офис президента

Кратко:

  • Зеленский поздравил воинов с Днем Военно-морских сил Украины
  • Зеленский заявил, что десанта РФ в Одессе не будет
  • Украина – морская держава, напомнил Сырский

Десанта российских оккупантов в Одессе не было и не будет. Военно-морские силы доказали, что Украина будет защищать свои интересы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В своем Telegram-канале он поздравил воинов с Днем Военно-морских сил ВСУ и добавил, что бойцы держат оборону как на воде, так и на суше, прикрывая небо и прикладывая все усилия для безопасности украинского государства.

видео дня

"Вместе со всеми нашими Силами обороны воины ВМС доказали, что Украина способна и будет защищать свои интересы. Российского десанта не было и не будет в Одессе, "Москва" пошла на дно, остров Змеиный под контролем Украины, уничтожено и повреждено 28 российских кораблей и одна подводная лодка, а "зерновой коридор" функционирует и поддерживает продовольственную безопасность мира", - сказал президент.

Украина – морская держава

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, в свою очередь, напомнил, что Украина – "Была. Есть. И будет" морской державой.

Главком напомнил, что у ВМС Украины богатая история: от княжеских флотилий Руси, запорожских чаек и флота Украинской народной республики, который еще более 100 лет назад поднял сине-желтые флаги на Черном море.

Кроме того, главком ВСУ акцентировал внимание на том, что с начала полномасштабной российско-украинской войны, ВМС Украины стали одним из главных факторов стойкости нашего государства.

"Враг пытался отрезать нас от моря, подорвать экономику. Но в результате - мы отодвинули его от наших берегов. Феномен этой войны в том, что Украина, имея ограниченный надводный флот, превратила некогда грозный Черноморский флот России на флотилию, которая прячется в бухтах Новороссийска. Вражеский флот фактически устранен из Крыма. И значительная часть этой победы - заслуга Военно-Морских Сил Украины", - добавил Сырский.

Также Александр Сырский подчеркнул, что ВМС Украины сегодня включают надводные и подводные беспилотные системы, береговую оборону, морскую пехоту, которая держит оборону на самых горячих фронтах на суше и результативно атакует, высокоточное оружие, и технологии, которые не только отвечают современным вызовам, но и формируют будущее.

Путин "бредит" оккупацией Одессы – новости по теме:

Как сообщал Главред, оккупация Одессы – ключевая цель Путина в войне, написали журналисты Financial Times. В Москве считают город, мол, исторически "российским", о чем не раз говорил Путин. Если оккупантам удастся захватить Одессу, Украина может лишиться своего главного морского порта.

Путин может "хотеть" чего угодно, но ничего у него не получится – сказал глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, комментируя публикацию FT об Одессе. Он подчеркнул, что цель Киева – уничтожение режима Путина.

У оккупантов России нет сил и средств, чтобы высадить десант для захвата Одессы, говорил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин. Однако украинские войска готовятся к всевозможным сценариям.

Другие новости:

Военно-морские силы Украины

На балансе ВМС ВСУ более 50 боевых и десантных кораблей, катеров, вспомогательных и специальных судов, разделенных на две бригады надводных кораблей, а также два дивизиона кораблей охраны и обеспечения, и дивизион поисково-спасательных судов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Военно-морские силы новости Одессы Александр Сырский война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Курс бьет рекорды в Украине: украинцев предупредили, что нужно сделать с валютой

Курс бьет рекорды в Украине: украинцев предупредили, что нужно сделать с валютой

14:17Экономика
Украина поставила Путину жесткое условие по уступкам

Украина поставила Путину жесткое условие по уступкам

14:05Война
У Трампа оценили "хороший" диалог с Зеленским и поблагодарили президента Украины

У Трампа оценили "хороший" диалог с Зеленским и поблагодарили президента Украины

13:50Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Магнитная буря уровня G2 ударит по Украине: когда ожидать самого сильного удара

Магнитная буря уровня G2 ударит по Украине: когда ожидать самого сильного удара

Трем знакам зодиака повезет как никогда в ближайшее время

Трем знакам зодиака повезет как никогда в ближайшее время

Украине нужны Patriot: Трамп вышел с решительным заявлением

Украине нужны Patriot: Трамп вышел с решительным заявлением

Когда ударит жара +38: синоптик предупредила об опасной погоде и назвала дату

Когда ударит жара +38: синоптик предупредила об опасной погоде и назвала дату

Карта Deep State онлайн за 6 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

14:17

Курс бьет рекорды в Украине: украинцев предупредили, что нужно сделать с валютой

14:05

Украина поставила Путину жесткое условие по уступкам

13:59

Любовный гороскоп на неделю с 7 по 13 июля

13:50

У Трампа оценили "хороший" диалог с Зеленским и поблагодарили президента Украины

13:16

Удары россиян по ТЦК будут продолжаться: в ВСУ назвали неочевидную цель

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

13:04

Звезда "Аферистов в сетях" намекнула на беременность

12:59

Самые опасные животные Украины: кого стоит остерегаться даже в родном лесу

12:53

Угроза Третьей мировой воны: в каких странах выше шансы выжить

12:44

Языковая диверсия СССР: что не так с звательным падежом и почему его боялись в КремлеВидео

Реклама
12:44

Россия "разинула рот" на Одессу: Зеленский разнес планы Путина и сделал заявление

12:19

Гороскоп Таро на неделю с 7 по 13 июля: Девам - победа, Рыбам - проблемы

12:06

Мобилизация женщин в Украине с сентября: в СНБО жестко ответили Арестовичу

11:53

ВСУ добились успехов на Сумщине, положение войск Путина ухудшается: детали

11:22

"Прилет" по зданию ТЦК и жилому дому: РФ ударила дронами по Кременчугу

10:52

Китайский гороскоп на завтра 7 июля: Козлам - трудности, Петухам - обида

10:46

Удар по флоту РФ: в Новороссийске гремели мощные взрывы после атаки БпЛАВидео

10:42

Мобилизация и военное положение в Украине: нардеп сделал заявление

10:28

Финансовый гороскоп на неделю с 7 по 13 июля

09:51

РФ ударила десятками дронов и ракет: в ВСУ раскрыли локации взрывов и прилетов

09:39

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 июля (обновляется)

Реклама
09:30

Угроза нападения России на Эстонию: в НАТО жестко предупредили Путина

09:22

Карта Deep State онлайн за 6 июля: что происходит на фронте (обновляется)

09:12

Протидія "шахедам": де ми профукалимнение

09:09

Гороскоп на неделю с 7 по 13 июля: Девам - беспокойство, Водолеям - успех

08:40

РФ нацелилась на захват крупного города, части ВСУ под угрозой окружения – ISW

07:33

РФ ночью ударила по Киевщине, Харькову, Николаеву и Запорожской области, деталиВидео

07:10

Только "гений головоломок" угадает: где буква С среди О

05:53

Некоторых украинцев хотят лишить пенсий: в ВРУ сообщили, кто в зоне риска

04:35

Как сказать на украинском "любимиця": мало кто знает точный ответВидео

03:30

Почему нельзя пить кофе с утра: популярный "ритуал" вводит в заблуждение

02:33

Трем знакам зодиака повезет как никогда в ближайшее время

01:12

Магнитная буря уровня G2 ударит по Украине: когда ожидать самого сильного удара

05 июля, суббота
23:54

Медведев пригрозил Сибирью генсеку НАТО и обвинил в употреблении "волшебных грибов"

23:29

"Я боюсь": сестра Жанны Фриске в слезах оказалась на операционном столе

22:27

Отменили 170 рейсов, а пассажиры заблокированы в самолетах: в аэропортах РФ коллапс

22:13

Зеленский провел "лучший за все время" разговор с Трампом: анонсировано решение

21:38

Почему погоду трудно предсказать: как эффект бабочки разрушает точность предсказаний

21:22

Ракет для систем ПВО хватит на неделю-две: военные аналитики бьют тревогу

21:16

"Украина умоляла о МиГ-29": Дуда рассказал, как США блокировали передачу самолетов

20:31

Почему мужчины живут меньше - ответ в хромосомах

Реклама
20:22

"Смерть - временная": священник рассказал, что происходит с душой после смертиВидео

19:58

Пережил две мировые войны: как выглядит самый старый крокодил в мире

19:36

Теперь вдвое дороже: украинских беженцев в Европе ждут новые расходы

19:10

Ароматы Трампа сейчас вдыхает весь мирмнение

18:53

Трамп публично ответил, сможет ли закончить войну в Украине

18:42

Россия запустила "Кинжалы": в Хмельницкой области прогремели сильные взрывы

18:27

Самое важное английское слово для новичка - что такое "to be"

18:23

РФ разжигает конфликт с Азербайджаном: ГУР выявило перемещение войск

17:54

"Бесконечное количество россиян": враг хочет зайти в Днепропетровскую область

17:54

Украина совместно с США будет производить дроны: Зеленский рассказал детали

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять