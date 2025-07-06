Россия "разинула рот" на Одессу: Зеленский разнес планы Путина и сделал заявление

Военно-морские силы доказали, что Украина будет защищать свои интересы, сказал Владимир Зеленский.

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Российского десанта не было в Одессе и не будет - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Telegram-канал Владимир Зеленского, Офис президента

Кратко:

Зеленский поздравил воинов с Днем Военно-морских сил Украины

Зеленский заявил, что десанта РФ в Одессе не будет

Украина – морская держава, напомнил Сырский

Десанта российских оккупантов в Одессе не было и не будет. Военно-морские силы доказали, что Украина будет защищать свои интересы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В своем Telegram-канале он поздравил воинов с Днем Военно-морских сил ВСУ и добавил, что бойцы держат оборону как на воде, так и на суше, прикрывая небо и прикладывая все усилия для безопасности украинского государства.

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"Вместе со всеми нашими Силами обороны воины ВМС доказали, что Украина способна и будет защищать свои интересы. Российского десанта не было и не будет в Одессе, "Москва" пошла на дно, остров Змеиный под контролем Украины, уничтожено и повреждено 28 российских кораблей и одна подводная лодка, а "зерновой коридор" функционирует и поддерживает продовольственную безопасность мира", - сказал президент.

Украина – морская держава

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, в свою очередь, напомнил, что Украина – "Была. Есть. И будет" морской державой.

Главком напомнил, что у ВМС Украины богатая история: от княжеских флотилий Руси, запорожских чаек и флота Украинской народной республики, который еще более 100 лет назад поднял сине-желтые флаги на Черном море.

Кроме того, главком ВСУ акцентировал внимание на том, что с начала полномасштабной российско-украинской войны, ВМС Украины стали одним из главных факторов стойкости нашего государства.

"Враг пытался отрезать нас от моря, подорвать экономику. Но в результате - мы отодвинули его от наших берегов. Феномен этой войны в том, что Украина, имея ограниченный надводный флот, превратила некогда грозный Черноморский флот России на флотилию, которая прячется в бухтах Новороссийска. Вражеский флот фактически устранен из Крыма. И значительная часть этой победы - заслуга Военно-Морских Сил Украины", - добавил Сырский.

Также Александр Сырский подчеркнул, что ВМС Украины сегодня включают надводные и подводные беспилотные системы, береговую оборону, морскую пехоту, которая держит оборону на самых горячих фронтах на суше и результативно атакует, высокоточное оружие, и технологии, которые не только отвечают современным вызовам, но и формируют будущее.

Путин "бредит" оккупацией Одессы – новости по теме:

Как сообщал Главред, оккупация Одессы – ключевая цель Путина в войне, написали журналисты Financial Times. В Москве считают город, мол, исторически "российским", о чем не раз говорил Путин. Если оккупантам удастся захватить Одессу, Украина может лишиться своего главного морского порта.

Путин может "хотеть" чего угодно, но ничего у него не получится – сказал глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, комментируя публикацию FT об Одессе. Он подчеркнул, что цель Киева – уничтожение режима Путина.

У оккупантов России нет сил и средств, чтобы высадить десант для захвата Одессы, говорил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин. Однако украинские войска готовятся к всевозможным сценариям.

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Военно-морские силы Украины На балансе ВМС ВСУ более 50 боевых и десантных кораблей, катеров, вспомогательных и специальных судов, разделенных на две бригады надводных кораблей, а также два дивизиона кораблей охраны и обеспечения, и дивизион поисково-спасательных судов, пишет Википедия.

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